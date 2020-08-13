Apple и Google удалили игру Fortnite — её разработчик добавил возможность оплаты покупок в обход магазинов приложений Материал редакции
Epic Games подала на компании в суд.
Apple удалила игру Fortnite из App Store после того, как разработчик Epic Games анонсировал возможность оплаты покупок в обход магазина приложений, пишет Forbes.
«Сегодня Epic Games сделал неудачную попытку и нарушил правила App Store, которые […] созданы для обеспечения безопасности наших пользователей», — цитирует агентство заявление компании.
Epic Games загружала свои приложения в App Store на протяжении десятилетия и получала преимущества от экосистемы Apple, напомнили в компании.
«Компания сделала специальное предложение, следуя собственным интересам. Но наши правила создают равные условия для всех разработчиков», — подчеркнули в Apple.
В ответ Epic Games анонсировала премьеру короткометражки Nineteen Eighty-Fortnite — пародию на фильм Apple «1984», в котором был впервые представлен компьютер Macintosh, пишет The Verge. В ролике Epic Games компания Apple — не инноватор, как в оригинальной версии фильма, а деспот.
В Google Play приложение Fortnite по-прежнему доступно.
Дополнено в 23:05. Epic Games подала иск к Apple в окружной суд Калифорнии. Разработчик, в частности, обвинил компанию в злоупотреблении доминированием на рынке дистрибуции iOS-приложений и на рынке платежей внутри iOS-приложений и попросил суд запретить Apple неконкурентное поведение.
Добавлено 14 августа. Google вслед за Apple удалила игру Fortnite из своего магазина приложений Play Store.
«Хотя Fortnite по-прежнему доступна на устройствах Android, мы больше не можем размещать её в Play Store, потому что она нарушает наши правила. Тем не менее, мы готовы продолжить наши переговоры с Epic Games и вернуть Fortnite в Google Play», — говорится в заявлении компании, передаёт TechCrunch.
Epic Games также подала иск против Google, ссылаясь на старый пункт Don't be evil («Не будь злым») кодекса по этике Google. Разработчик утверждает, что компания нарушила антимонопольные правила, «используя свой масштаб для того, чтобы сделать зло конкурентам».
Google в отличие от Apple позволяет загружать приложения на устройства не из собственного магазина, однако такие загрузки сопровождаются предупреждениями о вредоносных программах.
На сайте Epic можно напрямую загрузить игру через QR-код, также игра доступна в магазине приложений Samsung Galaxy Store.
- 13 августа 2020 года Epic Games анонсировала новый способ оплаты покупок в iOS-версии игры Fortnite — игроки могли покупать виртуальную валюту и другие товары внутри приложения, в обход App Store. Правила магазина приложений это запрещают.
- В Epic Games заявили, что новый способ оплаты поможет игрокам экономить на покупках, и раскритиковали Apple за взимание комиссии с покупок в размере 30%.
- В июне Apple пригрозила удалить из магазина приложений почтовый сервис Hey, в частности, из-за невозможности оплатить подписку на него через App Store. Разработчик обвинил платформу в двойных стандартах.
Мощно) запасся попкорном 😁
Говёнкин со своей пародией на «1984» не догоняет, что Apple презентовав тогда Макинтош, не просто противопоставили себя замшелой IBM индустрии, а показали новый продукт, который по суди изменил будущую индустрию.
А эти торгаши конфетами находясь на территории диснейленда, почему то решили что парк аттракционов сволочь, раз просит процент за предоставленную инфраструктуру и готовенький трафик посетителей.
Так что говёнкин и здесь обосрался
Просто интересно, вы же понимаете что сами и платите эти 30%?
Это же больше вопрос восприятия.
Так-то я плачу и вам зарплату... Связи можно найти, чем бы вы ни занимались.
Ахах, рассмешили.
Это операция первого шага.
Ваши 75₽, 30% с них в эпл.
А вы мне привели пример который не уверен что работает и через 100 таких шагов)
30% на поддержание инфраструктуры стора, почему нет?
Подождите. А $100 ежегодно я тогда плачу за что?
Просто для понимания.
Просто для понимания - вы пользуетесь инфраструктурой, начиная от xcode и заканчивая дистрибуцией вашего приложения и тд и тп. процессинг платежей - это уже приличный расход, администрирование налоговых отчислений и прочее-прочее-прочее.
Несомненно.
А еще 30% с каждой продажи внутри приложения – это за что тогда? Опять же для понимания.
Вы когда платите в магазине картой, с магазина тоже трясуть 30% выручки? И инфраструктура у банков нехилая.
Савва, $7.99 сейчас нужны для бунта. Потом также поднимут до $9.99 в обход Apple.
Вы можете пояснить свою метафору? Почему продавцы конфет в Диснейленде или торговом центре должны платить не фиксированную арендную плату за место под палатку и свою вывеску на входе, а процент с продаж?
Потому что перед тем как запустить свой ларёк в торговом центре вы подписываете договор с условиями и по этим условиям в AppStore разработчик сам соглашается на процент с продаж и фикс каждый год. Не нравится - можно ларёк не открывать и ничего не подписывать. Не благодарите.
Ок, вы соглашаетесь, ваша точка вырастает до миллионов пользователей и возникает идея построить свой торговый центр. Но торговый центр вам построить не дадут в этом славном городе большого яблока, хотя в соседнем захолустном гуглвиле можно и центр построить и просто торговать с лотка, получив разрешение жителя.
И все эти запреты конечно для безопасности жителей, чтобы в альтернативном торговом центре не торговали спайсом и бомбами.
хотя в соседнем захолустном гуглвиле можно и центр построить и просто торговать с лотка, получив разрешение жителя.
Ага, а потом такие всё равно залезли в Гуглплей, потому что без него не всё так гладко.
Все очень правильно, по этому любая нормальная компания имеет не один торговый центр (Apple, Google , Microsoft), а ко всему прочему обычно ещё и свой собственный - web никто не отменял - торгуй там как хочешь. И epic games тоже имеет свою отдельную платформу.
По факту, они и фикс $100/год платят за аренду места, и % с продаж, и региональные налоги. А если что-то останется, то потом ещё налоги в своей юрисдикции. А затем остатки реинвестируют в рекламу, где платят этим же хозяевам сторов, естественно, с региональными налогами.
В конечном счёте, за все платят пользователи.
Т.к. разработчикам приходится накручивать цены втридорого, чтобы ему хоть что-то оставалось на хлебушек и масло. Т.к. голодный разработчик не сможет делать качественный продукт.
Торгаши конфетами зарабатывают уже чуть ли не поболее чем сам парк аттракционов, и у них появился свой собственный торговый центр. Так что имеют право.
Другое дело, что формат их ивента - явный плагиат, причем явно не в тему, но кого по большому счету это волнует? Геймдев сегодня - индустрия не инноваторов, а подражателей. Таков расклад на текущем витке эволюции, и осуждать за это неразумно.
Думаю, что это бред. Я бы хотел чтобы приложухи подешевели, но говорить, что яблоко занимает господствующее положение в ios это реально тупость. Если бы они занимали такое положение среди смартфонов, это уже монопольное дело. А так у людей есть выбор, и они могу уйти на андроид.
Безусловно Epic предполагали, что так и будет, поэтому уже через несколько минут в официальном Твиттере появилось вот такое сообщение...
*сейчас будет крайне интересно на сколько это будет сильный прецедент, присоединяться ли к Epic другие разработчики, на сколько это все затянется, как отреагирует американские правительство и законодательство... будет ли это тихая рябь на поверхности которая быстро забудется или первый громкий случай, который перерастет в нечто большее.
уже через несколько минут
Зря блин поторопились. Надо было выждать сутки, а то сейчас получается что они спровоцировали эппл намеренно, и это очевидно, и эту очевидность уже не получится отрицать - вот так вот просто дали козырь в руки юристам эполя
Возможно и так, надо подключить лигу VC юристов с разъяснениями. Но, скорее всего, такие документы готовятся неделями, если не месяцами.
*люди играют, никто не отнимал приложение уже установленное. Сейчас интересно как на это отреагируют пользователи. Если мне не изменяет память, там в Fortnite на конец августа было запланировано какое-то большое обновление, так что негодование может быть обширным.
Возможно и так, надо подключить лигу VC юристов с разъяснениями.
К сожалению, у нас все на полгода вперед занято слушаниями с Озоном. Занимать будете? :)))
было бы интересно увидеть, как фанаты кей-попа продают акции эппла
Да, мне тоже кажется не последнюю роль в этой истории будет играть сообщество. Сейчас у Fortnite в App Store около 120 млн. скачивай. Отсеем неактивных людей, игроков которые не станут дебоширить и писать что-то вроде (#freefortnite) в соцсетях и все равно получим пятерку или десятку миллионов игроков которые в ближайшие недели не будут получать обновления, а значит градус накала будет расти.
Уже сейчас начинают высказываться первые достаточно популярные люди по этому поводу. Вот, что написал Федерико Витиччи (Federico Viticci
) главный редактор издания MacStories...
I don't think Epic will win the lawsuit. But: this is terrible publicity for Apple, and more ammo for antitrust cases.
I have a feeling none of this will end well for Apple.
Шутишь? На дворе уже корабли бороздят просторы вселенной, а кто то еще не знает, что эппл и гугл могут удалять приложения с устройств?
Оно само перестанет работать, как только выйдет новое обновление для игры (;
Почему сразу спровоцировали? Грамотные менеджеры подготовились к возможным сценариями, вполне себе здоровая ситуация.
Нечто большее? ) Обычная рыночная конкуренция и откусывание секторов рынка. Хотят побольше геймдева перетянуть к себе в Unreal Marketplace. Но закончится эта движуха стандартно - обложат данью всех, кто к ним переметнулись, и далее начнется конкуренция за процент отчислений маркетплейсам.
Ибо нехер. Пользуетесь площадкой - платите бабки. 30% для эпиков - ничто. В обход App Store они и 10% не заработают
30% — это просто Охуеть. Это даже круче, если бы Fortnite был полностью Apple-овским. Это, считай, маржа компании (конечно, в рамках одного канала).
Фишка то в том, что Apple продает устройство пользователю, вместе с iOS — берите, купили, мол, пользуйтесь. Но нет, у вас нет права пользоваться полноценно своим приобретением, т. к. оно жестко привязано к Apple-магазину и тут самое интересное, пользователи думают, что за это не платят, а на самом деле платят те самые 30%, на которые компании-разработчику приходится повышать стоимость своих продуктов.
Сказки про безопасность и причее бла-бла — просто пиздеж. А жесткая политика в отношении приложений сродни диктаторскому режиму, чтобы держать всех на коротком поводке. Все это безусловно работало до тех пор, пока рынок рост в геометрии, каналов сбыта было не много, но теперь настало время вносить корректировки. Apple подвинется, никуда не денется.
Охуеть — это то, что вам нужен какой-то скин за 10 баксов в какой-то игре. Стоимость скинов диктует рынок и они не влияют на механику игры для пользователя. А вот взимание комиссии в 30% диктует монополист.
Рынок чего диктует цена скина в игре созданной этим разработчиком?
Стоимость труда моделлера/тестером помноженная на неизвестный коэфициент охеревания разработчика разве что. Это такая же абстрактная величина как и 30% комиссии, так же как 5% комисии Unreal Engine и прочее и прочее.
Спор является ли Эппл монополистом - это отдельный разговор. Вы явно придерживаетесь иной точки зрения и переубедить вас никому не получится.
P.S. лично я цифровые скины не покупаю.
Рынок — это сколько люди готовы платить, вот вы не готовы, а некоторые богатые дети готовы :)
Я некоторый богатый ... папа, который купил себе скин в Фортните за 2 тыр ) Не жалею.
Так в этом и суть, хотите, можете позволить — покупаете :) В случае с приложениями иная история, их купить могут почти лишь все, но производитель готов вам давать продукт по минимальной стоимости, а магазин говорит, что не будете давать по минимальной, только через нас. А это мой продукт, кому хочу, тому и продаю — должно бы быть так.
В этом абсурдность :)
они могут продавать через свой сайт и не будет взыматься никакая комиссия от эпл. Держу в курсе
поэтому нет возможности оформить подписку нетфликс на приложении нетфликса на иос
Хотите подписку? идите на сайт нетфликса оформляйте
30% — это просто Охуеть
Ну как везде. У Sony, Google и т.п. такие же %.
полноценно своим приобретением
Сейчас даже системник или ноутбук идет с условием что там стоит определенная система. Есть конечно исключения, но они крайне редки. Извратиться и поставить стороннюю систему вы можете, как и на iPhone.
Вы покупаете смартфон ради конечного решения, куда так же входит именно система, софт и т.п. Все честно. Я пока не встречал смартфон где была бы только болванка, а систему ты сам ставишь.
приходится повышать стоимость своих продуктов
Ну так тогда от чего это нытье? Крупные разработчики как раз и повышают и эти % платим мы, а не они. Чего тогда ноют? То что могли бы эту сумму забирать себе?)
Сказки про безопасность и причее бла-бла — просто пиздеж
В google play до сих пор можно скачать по глупости копию приложения, которая на деле окажется пустышкой и спамером. Для обыденного пользователя на Android и вправду можно подцепить какой то адок в браузере и т.п., так что да, безопасность присутствует.
чтобы держать всех на коротком поводке
Тут и да и нет, с одной стороны да - есть примеры приложений которые не пускают в магазин и это печально, НО... есть и ситуации когда в магазин прорывается сущий ад и мусор. Поэтому модерация должна быть, но скорректированная под определенные факторы учитывая современные тенденции.
Ошибаетесь, iOS и айфон неразрывно связаны. Они продают и 1 и 2 (в нашем случае единый продукт), в случает iOS это поддержка на протяжении всего срока службы (ну, почти, прогресс никто не отменял) телефона. Вот Microsoft да, сдает в аренду своё ПО.
Звучит, как минимум, логично. Нелогично то, что тебя при этом заставляют покупать другие продукты только у одного поставщика. Это чистая монополия, которой быть не должно.
Вот молоко в Пятерочке стоит 100 рублей, а в Дикси 70, но в Дикси вам покупать нельзя, только в Пятерочке. Знаете почему? По кочану и по капусте :))))
ну зайди в пятерочку и выложи поставь свой велосипед продаваться, а как охранник тебя дубинкой бить начнет - ори про монополию и зови ФАС.
Но ведь так и есть! Покупайте андроид смартфон и нет проблем. Яблоко никого не принуждает покупать их продукты. А покупая человек должен отдавать себе отчёт что вот у них всё так устроено.
Ну так вот. С какого разработчики начали шуметь?
Если бы суть была в бабле, то там всегда можно договориться. Прецедентом становится борзость монополиста и диктование условий, что должно быть в вашем приложении, а чего нет. Лично Безосу, Парламенту США, Трампу и т. д. не нравится ваше приложение, мы его заблокируем. Ну в чистом виде диктаторский режим. Это камень преткновения. А при таком режиме, как вы знаете, можно брать хоть последние трусы, вот они и берут 30% — все просто.
Ну предположим систему, где в китае запрещены американские сервисы, а в америке разрешены китайские - уже не назовёшь конкурентной. В добавок, китайские сервисы не заморачиваются при выдаче данных пользователей такими мелочами как судебные ордера и прочее. Так что, эти блокировки есть логичное продолжением бана huawei, потому что китайцы ничему не учатся. И должен заметить, что банят в американском сторе, в китайском все остаётся.
А 30% они берут, потому что такова экономическая стратегия. Никто не мешает принимать оплату на сайте и не платить вообще ничего, но это ведь так неудобно для почти миллиарда пользователей, нет спонтанности! Вдруг они сорвутся с крючка?
Spotify великолепно работает и без внутренних покупок. Оплата на сайте. В чем проблема?
В смысле? Есть условия при которых приложение может быть размещено в сторе. При чем здесь диктовать условия? Видел игру, где открыто сказали что цены в мобильной версии на 30% дороже. Хотите сэкономить, установите десктопную версию и купите. И всё. Никто не ноет и никого не банят.
Вы не уловили суть. Покупать разные продукты — нормально. Не нормально обязывать пользователя покупать чужой продукт именно у тебя :)
Т. е. создать магазин, с рыночными комиссиями, с хорошими условиями, проверкой качества (вирусы, например) — это отлично, но не позволять пользователю устанавливать приложение с официального сайта разработчика это ТуМач))
Это даст простор для мошенников. Да и ныть должны люди а не разрабы, так как эти 30% в большинстве случаев платим мы. Вот честно, конфликт высосан из пальца.
Люди не могут ныть по этому поводу, т. к. просто не знают этого и не заморачиваются с этим. Как граждане стран, за которых налоги платит работодатель :)
Но это проблемы людей, разработчики себя не обижают. И не говорите только что это они за людей переживают.
Вот создали продукты, которые пользуются спросом, а потом приходят какие-то люди и начинают навязывать свои правила.
Открыто нарушить правила стора, а потом подать в суд. Блин, что с этим миром не так?
Завтра они наустанавливают с фишинговых сайтов приложений от Сбербанка. Спасибо, один андроиде уже есть.
Открою вам секрет, google имеет примерно такую же комиссию. Но про это никто не говорит, потому что всем пох на google
Какая же это монополия если можно купить миллион девайсов на андроиде? Хотите второй магазин? Модерацию как с них требовать? А кто потом будет отвечать за данные, денежные средства, и все такое? Apple? Сбербанку придётся опять встраивать антивирус в приложение как на андроиде? Один андроид уже есть. iPhone + iOS имеет свои особенности. В чём-то плюсы в чем то минусы. Никто же не принуждает покупать.
Ну а когда подвинется, то будет продавать обновления, как это делала и раньше.
"Apple подвинется, никуда не денется" - вряд ли. Ибо это будет ненужный им прецедент, который спровоцирует остальных. Будут судиться до последнего.
Apple продает устройство пользователю, вместе с iOS — берите, купили, мол, пользуйтесь. Но нет, у вас нет права пользоваться полноценно своим приобретением, т. к. оно жестко привязано к Apple-магазину
Вы об этом знали когда покупали устройство. Не хотите - не покупайте. Какие ваши проблемы? Сидите на гов..е из китая хуавэй ксяомя для вас
Погодите, всегда есть Progressive web application, которые разрешены на эпл. Кто говорит, что их нельзя использовать? Просто все понимают, что сторонние магазины не нужны пользователям.
Не смотрел точных цифр, но думаю там не сильно они теряют. Иначе они бы не стали затевать это всё. Исход был очевиден, юристы стоят крайне дорого по таким делам.
Основные игроки у них на PS4 и PC. Сама по себе игра бесплатна везде и зарабатывают они скинах. Не думаю что с телефона или планшета многие прям постоянно играют в качестве основной платформы. Это все таки шутер.
Ну все зависит от того, что подразумевать под словом "не сильно" - в 2018 году, они получали на платформе iOS $1.23 million за 1 день. Почти полмиллиарда за год (более 15% от их общей прибыли).
Так что это просто грязный RP - сейчас оперативно все откатят назад. А шумиха останется.
Скажи пожалуйста как игроки iOS будут играть если их не будет в App Store😏
Удачи возместить потерю iOS игроков тем, что на других платформах она бесплатная. С 2019 года мобильный рынок приносит больше чем ПК и консоли вместе взятые
С потолка цифры взял по играм? PS4 самая популярная игровая платформа сейчас в америке по продажам игр и их стоимости.
Они бы не стали это затевать в первую очередь, если бы по ним это било. Игра вообще не для телефонов и планшетов, это шутер.
На моб платформах много продаж, но одно дело продавать игры где надо шарики лопать, а другое дело шутеры.
Михаил, с вами не согласны западные аналитики.
ну так что ж они все таки вернулись в google store? обосрались без официального магазина на android?
Миллиарды пользователей в одном месте + спонтанные покупки решают. Но за 10% было бы лучше ))). Весь прикол, что эппл берет 30%, а эпик при условии прямой оплаты даёт скидку 20%. Хм. 10% лишних? Профит! Забота о пользователе!
Не знаю что там за терки у них раньше были. В текущем судебном деле они даже явно просят не компенсировать потери. А суд может годами длится. Узнаваемость у них уже такая, что они возможно не нуждаются в мобильных платформах так сильно, т.к. это не дает большого притока постоянных игроков, которые играют только на телефонах.
Чувак, ты не представляешь насколько это много. За 70 процентов ты нанимаешь дорогущих разрабов, платишь за дорогущую инфраструктуру, кучу налогов, маркетинг не забывай, поддержка пользователей. Еще и прибыль должен получить. А тут эпол встала на мосту и взимает за каждый проход по 30 процентов от твоей телеги.. По сути за хостинг для приложений - репозиторий.
Серьёзно, а как же эти приложения?
«Apple разрешает тысячам приложений в App Store оплату товаров напрямую, в их числе популярные Amazon, GrubHub, Nike SNKRS, Best Buy, DoorDash, Fandango, McDonalds, Uber, Lyft и StubHub. Мы считаем, что доступ к прямой оплате должны иметь все разработчики», — подчеркнули в Epic Games.
Те, кто продаёт физические товары, получают справедливую комиссию за эквайринг. Я думаю, это 3-5%, не больше. А продавцы цифровых ништяков (читай: тех, которые почти бесплатно мастшабируются) - 30%. Запрет на сторонний эквайринг и кратная разница в комиссиях - добро пожаловать в монополию.
По сути, Эпл - крупнейший рабовладелец сейчас)) Приходишь работать в Эпик, но по факту 3 месяца в году работаешь чисто на Эпл
Да, все логично. По сути, эпл взымает % с дохода с юзера. Если убер, например, большую часть выплачивает водителю, то тут уже 30% неприменимы, и эпл позволяет по-другому работать.
Но, вообще, все справедливо. Чем-то похоже на индустрию онлайн-казино, где аффилиату платят даже больший % от прибыли за приведенных игроков. Тут аналогично.
Гугл поливать помоями сейчас не в тренде, другое дело злые монополисты Apple
Яблочная компания совсем уже что ох..ла. Их доходы падают, нет чтобы голову включать, они жестить начинают. С такой политикой откатятся далеко назад
Эти запасы лежат в оффшорах и subject to 35% tax при попытке их легализации в США. Их CFO прям так и говорит - будем ждать лучшего налогового климата (читай - будем ждать, пока какой-нибудь пролоббированный коррупционер позволит нам без налогов завести эти отмытые в Европе/Азии по 0% ставке доходы).
Ну и что? Важно, что денег у них очень много, но при этом инвесторы хотят постоянного увеличения роста и Apple приходится что-то новое придумывать. Капитализм. С такой базой пользователей вариантов "монополии" много.
10 лет - это очень мало. Посмотрите развитие компаний из "Построенные навечно", например.
Где и что у них упало? Вы отчеты видели за последние годы и кварталы ? У них как раз все прекрасно :)
Мне как пользователю странно платить apple дважды. При покупке девайса и при КАЖДОЙ следующей покупке на этом девайсе.
Поясню:
Я не считаю что процессинг транзакций должен быть бесплатным. Ни один банк вам бесплатно такую услугу не окажет. Но сумма в постоянные 30% это мракобесие.
У меня давно соображения, что нужно вовремя открыть шорт по Apple. Популярность падает, а новое поколение, будто, назло уходит в андроид
Но это пока не оч объективно, собираю инфу
На растущем рынке зачем? Я себе не враг
График вы к чему выложили, в ТА верите?)))
Трампу сейчас очень невыгодно не договориться с Китаем. Тогда биржа свалится на дно и шансы на второй срок будут примерно на уровне погрешности )
Держите в курсе
А Google поддерживает Apple) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epicgames.fortnite&hl=ru
Да. Только у них с Samsung отношения хорошие и последние пытаются хоть как-то стабилизировать ситуацию.
Завтра интересно будет почитать как десятки миллионов фанатов будут бузить в соц.сетях.
По этому поводу мне вот такое попадалось, не могу оценить на сколько сильно это повлияет на нас с вами...
Издание Los Angeles Times со ссылкой на представителя Белого дома заявило, что запрет не распространяется на игровые компании, которыми владеет Tencent, но блокирует транзакции, связанные с WeChat. Это также является масштабной проблемой, ибо на рынке Китая приложение является является настолько важным в жизни населения, что значительную часть покупок оно оплачивает именно через WeChat. Это также основной канал общения для китайцев.
Правильно делают, 30% комиссии это очень много.
Если есть возможность сэкономить, любые подписки на ios/mac os я оформляю на стороне самого сервиса - Google, Microsoft, Spotify
Я одного не могу понять, может кто-нибудь найдёт время мне объяснить, почему эпл на своих устройствах монополисты и злые люди, пушто берут по 30%, а майки и сони на своих консолях с теми же 30% никто не ругает и вообще монополистами не считают?
Да забей, братан это новости для обычных людей, чтобы они там позабавились, под документам эпл ничего не нарушает, они просто их как сказать ( за душу ) пытаются взять, типо ребята блин зачем так много берёте (( а так они хоть 70 % будут брать, кого ебет, не нравится , пиздуй на андроид. Капец люди за 10 лет возомнили о себе, мое мнение очень важно слушайте меня, фу как меня злят эти комментаторы vc. Почему я должен платить 30% , потому что они создали этот продукт для тебя, не нравится досвидание! А тебе удачи Ричард, и не слушай глупых людей в комментариях.
Эпл на своей ios не позволяет ставить приложухи в обход App store.
На андроиде нет такой проблемы. Только не надо сейчас про вирусы - при должном контроле и ограничениях со стороны ОС, проблем не будет
Что Apple мешает завтра поднять свою комиссию до 50-60%? Создали продукт для тебя? Так я итак УЖЕ КУПИЛ айфон и заплатил за него деньги. А большую часть крутых приложений делает совсем не Apple, а сторонние разработчики.