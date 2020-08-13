Epic Games подала на компании в суд.

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Apple удалила игру Fortnite из App Store после того, как разработчик Epic Games анонсировал возможность оплаты покупок в обход магазина приложений, пишет Forbes.

«Сегодня Epic Games сделал неудачную попытку и нарушил правила App Store, которые […] созданы для обеспечения безопасности наших пользователей», — цитирует агентство заявление компании.

Epic Games загружала свои приложения в App Store на протяжении десятилетия и получала преимущества от экосистемы Apple, напомнили в компании.

«Компания сделала специальное предложение, следуя собственным интересам. Но наши правила создают равные условия для всех разработчиков», — подчеркнули в Apple.

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В ответ Epic Games анонсировала премьеру короткометражки Nineteen Eighty-Fortnite — пародию на фильм Apple «1984», в котором был впервые представлен компьютер Macintosh, пишет The Verge. В ролике Epic Games компания Apple — не инноватор, как в оригинальной версии фильма, а деспот.

Анонс фильма Nineteen Eighty-Fortnite — пародии на ролик Apple «1984» Fortnite в Twitter

В Google Play приложение Fortnite по-прежнему доступно.

Дополнено в 23:05. Epic Games подала иск к Apple в окружной суд Калифорнии. Разработчик, в частности, обвинил компанию в злоупотреблении доминированием на рынке дистрибуции iOS-приложений и на рынке платежей внутри iOS-приложений и попросил суд запретить Apple неконкурентное поведение.

Добавлено 14 августа. Google вслед за Apple удалила игру Fortnite из своего магазина приложений Play Store.

«Хотя Fortnite по-прежнему доступна на устройствах Android, мы больше не можем размещать её в Play Store, потому что она нарушает наши правила. Тем не менее, мы готовы продолжить наши переговоры с Epic Games и вернуть Fortnite в Google Play», — говорится в заявлении компании, передаёт TechCrunch.

Epic Games также подала иск против Google, ссылаясь на старый пункт Don't be evil («Не будь злым») кодекса по этике Google. Разработчик утверждает, что компания нарушила антимонопольные правила, «используя свой масштаб для того, чтобы сделать зло конкурентам».

Google в отличие от Apple позволяет загружать приложения на устройства не из собственного магазина, однако такие загрузки сопровождаются предупреждениями о вредоносных программах.

На сайте Epic можно напрямую загрузить игру через QR-код, также игра доступна в магазине приложений Samsung Galaxy Store.