Сервис для работы приложений с подписками Qonversion с основателями из России привлёк $850 тысяч от LVL1 и AddVenture Материал редакции
Qonversion позволяет быстро встроить подписку в мобильное приложение и получать аналитику для рекламы.
Платформа для работы с подписками в мобильных приложениях Qonversion с российскими корнями привлекла $850 тысяч от инвесткомпании LVL1 и международного фонда AddVenture. Об этом vc.ru сообщил представитель стартапа.
Qonversion позволяет встраивать подписки и управлять ими: получать данные о подписках из магазинов приложений и SDK, агрегировать, строить графики и отправлять в другие платформы (рекламные кабинеты, атрибуция, аналитика). Привлечённые деньги компания направит на дальнейшее развитие продукта, рассказал её представитель.
«Построение и поддержание инфраструктуры, сбор информации с серверов Apple и Google и выгрузка данных в маркетинговые платформы — это время нескольких фултайм разработчиков, которые могут обходиться компании до $20 000 в месяц», — рассказывает гендиректор стартапа Михаил Стысин.
Чтобы подключить сервис, нужно установить SDK, сделать персональную настройку внутри интерфейсов Qonversion и протестировать работу системы, объясняет Сэм Меджлумян, технический директор компании. По его словам, это занимает у одного разработчика в среднем 30 минут.
Среди рекламных инструментов, с которыми работает сервис — Facebook, AppsFlyer, Adjust, branch, Amplitude и другие.
Выходящие на рынок приложения с небольшим количеством подписчиков могут пользоваться сервисом бесплатно. Конкретное количество подписчиков для бесплатного пользования не уточняется. Судя по сайту, такие условия зависят от ежемесячной выручки приложения. Цена для крупных игроков — от $99 в месяц.
У сервиса более 200 приложений-клиентов, говорят в компании.
Qonversion основана в 2019 году Стысиным, Меджлумяном и Евгением Вирником, нынешним директором по продукту. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, дополнительный офис — в Москве, рассказали в Qonversion.
По данным Crunchbase, до этого компания не привлекала инвестиции. Представитель стартапа подтвердил vc.ru, что это первые привлечённые инвестиции.
"Qonversion позволяет встроить подписку в мобильное приложение и получать маркетинговые данные из магазинов приложений и рекламных площадок."
WAT?
"AddVenture is an international venture capital fund with a sector–focused strategy.
Sectors: Home & Local Services, HealthTech, FoodTech. "
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