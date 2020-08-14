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Лиана Липанова
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Сервис для работы приложений с подписками Qonversion с основателями из России привлёк $850 тысяч от LVL1 и AddVenture Материал редакции

Qonversion позволяет быстро встроить подписку в мобильное приложение и получать аналитику для рекламы.

3 комментария
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Платформа для работы с подписками в мобильных приложениях Qonversion с российскими корнями привлекла $850 тысяч от инвесткомпании LVL1 и международного фонда AddVenture. Об этом vc.ru сообщил представитель стартапа.

Qonversion позволяет встраивать подписки и управлять ими: получать данные о подписках из магазинов приложений и SDK, агрегировать, строить графики и отправлять в другие платформы (рекламные кабинеты, атрибуция, аналитика). Привлечённые деньги компания направит на дальнейшее развитие продукта, рассказал её представитель.

«Построение и поддержание инфраструктуры, сбор информации с серверов Apple и Google и выгрузка данных в маркетинговые платформы — это время нескольких фултайм разработчиков, которые могут обходиться компании до $20 000 в месяц», — рассказывает гендиректор стартапа Михаил Стысин.

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Чтобы подключить сервис, нужно установить SDK, сделать персональную настройку внутри интерфейсов Qonversion и протестировать работу системы, объясняет Сэм Меджлумян, технический директор компании. По его словам, это занимает у одного разработчика в среднем 30 минут.

Среди рекламных инструментов, с которыми работает сервис — Facebook, AppsFlyer, Adjust, branch, Amplitude и другие.

Выходящие на рынок приложения с небольшим количеством подписчиков могут пользоваться сервисом бесплатно. Конкретное количество подписчиков для бесплатного пользования не уточняется. Судя по сайту, такие условия зависят от ежемесячной выручки приложения. Цена для крупных игроков — от $99 в месяц.

У сервиса более 200 приложений-клиентов, говорят в компании.

По итогам 2019 года глобальная выручка от покупок в App Store и Google Play составила $120 млрд, согласно отчету App Annie. При этом одна треть приходится на приложения с подписочной моделью монетизации. Мы видим, что этот сегмент растет и требует своей инфраструктуры и аналитики.

Лев Левиев
основатель инвестиционной группы LVL1

Qonversion основана в 2019 году Стысиным, Меджлумяном и Евгением Вирником, нынешним директором по продукту. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, дополнительный офис — в Москве, рассказали в Qonversion.

По данным Crunchbase, до этого компания не привлекала инвестиции. Представитель стартапа подтвердил vc.ru, что это первые привлечённые инвестиции.

#новость #стартапы #инвестиции

Лиана Липанова
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3 комментария
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Andrey Gordeev

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"Qonversion позволяет встроить подписку в мобильное приложение и получать маркетинговые данные из магазинов приложений и рекламных площадок."
WAT?

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Mikhail Tatsky

0

LVL1 - это вроде фонд Альфа банка?

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Vsevolod Nesterenk

0

"AddVenture is an international venture capital fund with a sector–focused strategy.
Sectors: Home & Local Services, HealthTech, FoodTech. "

Ближе всего Qonversion подобрался к ХелсТеч?

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