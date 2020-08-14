Qonversion позволяет быстро встроить подписку в мобильное приложение и получать аналитику для рекламы.

В закладки

Платформа для работы с подписками в мобильных приложениях Qonversion с российскими корнями привлекла $850 тысяч от инвесткомпании LVL1 и международного фонда AddVenture. Об этом vc.ru сообщил представитель стартапа.

Qonversion позволяет встраивать подписки и управлять ими: получать данные о подписках из магазинов приложений и SDK, агрегировать, строить графики и отправлять в другие платформы (рекламные кабинеты, атрибуция, аналитика). Привлечённые деньги компания направит на дальнейшее развитие продукта, рассказал её представитель.

«Построение и поддержание инфраструктуры, сбор информации с серверов Apple и Google и выгрузка данных в маркетинговые платформы — это время нескольких фултайм разработчиков, которые могут обходиться компании до $20 000 в месяц», — рассказывает гендиректор стартапа Михаил Стысин.

Объявление на vc.ru Техника Как мы поставили точку в распознавании паспорта, посадив программистов за прописи Сегодня расскажу о том, как мы в Smart Engines сделали технологию распознавания российского рукописного паспорта…

Чтобы подключить сервис, нужно установить SDK, сделать персональную настройку внутри интерфейсов Qonversion и протестировать работу системы, объясняет Сэм Меджлумян, технический директор компании. По его словам, это занимает у одного разработчика в среднем 30 минут.

Среди рекламных инструментов, с которыми работает сервис — Facebook, AppsFlyer, Adjust, branch, Amplitude и другие.

Выходящие на рынок приложения с небольшим количеством подписчиков могут пользоваться сервисом бесплатно. Конкретное количество подписчиков для бесплатного пользования не уточняется. Судя по сайту, такие условия зависят от ежемесячной выручки приложения. Цена для крупных игроков — от $99 в месяц.

У сервиса более 200 приложений-клиентов, говорят в компании.

По итогам 2019 года глобальная выручка от покупок в App Store и Google Play составила $120 млрд, согласно отчету App Annie. При этом одна треть приходится на приложения с подписочной моделью монетизации. Мы видим, что этот сегмент растет и требует своей инфраструктуры и аналитики. Лев Левиев основатель инвестиционной группы LVL1

Qonversion основана в 2019 году Стысиным, Меджлумяном и Евгением Вирником, нынешним директором по продукту. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, дополнительный офис — в Москве, рассказали в Qonversion.