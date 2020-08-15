Стартапы недели: сервис мобильной аналитики, продажи через личный мессенджер и редактор для удаления фона с картинки

А также обзор прошлогодних проектов.

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На этой неделе в «Стартап дня» были четыре стартапа.

Amplitude — личный опыт работы с прекрасным сервисом мобильной аналитики.

Snyk — база данных уязвимостей в open-source ПО и поиск зависимости от этих уязвимостей в вашем коде.

Hugery — продажи через личный мессенджер продавца, но так, чтобы начальник их видел.

Remove.bg — удаление фона с картинки.

Unscreen — удаление фона с видео.

Мы выложили презентации и питчи с демодня нашего акселератора United Investors: 24 отличных проекта ищут инвестици.

В YouTube вышел один большой ролик — отчёт об отчёте CBInsighs. Они предсказывают технологические тренды ближайшего года, а я смотрю, что у них получилось. Пополнение в словарике — ролики о разнице между Cash-in и Cash-out, а также о Switch-cost.

Отчёт об отчёте CBInsighs

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Hudl, FunFair, Lob, RealEyes и Emogi без новостей, SuperFlex переименовался в Seismic, и отсутствие других новостей — очень плохая для него новость, Maktun даже не переименовался.

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Coverfox

Индийский Coverfox делает полноценный онлайн-маркетплейс для страховых. Пользователь выбирает тип страхования и желаемое покрытие, отвечает на дополнительные вопросы и мгновенно получает список предложений от разных страховых. После клика в самый привлекательный вариант остается только ввести паспортные данные и заплатить, полис выписывается в электронном виде прямо на сайте Coverfox.

Бизнес-модель хорошая, но оказалась слишком конкурентной. Coverfox бьется лоб в лоб с несколькими другими игроками, и проигрывает. Unit-экономика не сходится, основатели разбежались, у руля встали инвесторы — все признаки, что недолго уже осталось. В апреле стартап привлек новый раунд в $4 млн, по моим ощущениям для достойного сопротивления в сумме не хватает пары нулей.

Coursera

Coursera договаривается с университетами об адаптации предметов их программы в видеокурсы. Больше всего у них материалов о компьютерных науках, но есть и многие другие темы от бизнеса до искусства. В самом типичном случае предмет («специальность») состоит из нескольких курсов — наборов записанных лекций, перемежающихся тестовыми заданиями. Учиться можно только последовательно, пока не сдашь — дальше не пройдешь.

Главное событие года для компании, конечно, вирус — Coursera он очень помог. В июле стартап привлек $130 млн инвестиций по оценке $2,5 млрд — несомненный успех.

Impossible Foods

Impossible Foods делает искусственные бургеры со вкусом, видом и запахом мяса без капли мяса настоящего. Если считать по массе, главные ингредиенты чудо-продукта извлекаются из пшеницы и картофеля. Секретный соус — гем из генно-модифицированной сои, за мясные ощущения отвечает именно он.

В России их мясо попробовать, кажется, ещё негде, в Штатах оно продается уже на каждом углу. Инвестиций компания привлекает много, в марте был раунд на $500 млн, на этой неделе — ещё на $200 млн. Оценка в $4 млрд говорит сама за себя.

PlayVS

Американский PlayVS строит лигу студенческого киберспорта, аналог NCAA с футболом, баскетболом и прочими старомодными активностями.

У стартапа всё отлично. В сентябре он привлек привлек $50 млн инвестиций, в январе заявил, что сотрудничает с двумя третями американских колледжей.

Vione

Белорусский Vione — приложение с начитанными новостями из «Коммерсанта», «Комсомольской правды», РБК и других популярных СМИ. Пользователь один раз настраивает интересующие темы и источники, а дальше каждый день включает Vione и слушает по сути индивидуальное радио. Наговаривают тексты живые дикторы — обычные фрилансеры из глубинки.

Проект закрыт.

Roblox

Roblox — платформа для создания детских игр и игры в них. Визуальная составляющая задана изначально — это эдакая помесь Lego и Minecraft, а уровни придумывают пользователи. Через встроенный редактор новую игру может создать даже подросток. Лучшие, конечно, делаются профессионалами. Система обеспечивает единство аватара, виртуального счета и списка друзей, а тысячи разработчиков — разнообразие контента.

Стартап летит. В феврале был очередной раунд — $150 млн при оценке $4 млрд, в июле компания отчиталась о MAU 150 млн человек — в полтора раза больше, чем год назад.