Пользователи могут создавать блоги компаний, комментировать документы и следить за обновлениями.

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WordPress, принадлежащая компании Automattic, запустила новый продукт под названием P2 для внутренних коммуникаций, сообщает TechCrunch. Компания сама использовала сервис для корпоративных коммуникаций своих сотрудников, которые работают в дистанционном режиме, а теперь предложила его другим командам.

P2 позволяет обмениваться сообщениями и хранить файлы. Сервис построен на базе WordPress и не будет конкурировать со Slack, отмечает издание.

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Например, в P2 нельзя обмениваться сообщениями в реальном времени, но его можно использовать для обмена важными объявлениями. В постах можно упоминать коллег или следить за обновлениями в публикации.

В сервисе можно создавать чек-листы, встраивать PDF-документы и закреплять важные сообщения в верхней части главной страницы. Кроме того, есть специальные меню для просмотра сообщений, комментариев и упоминаний.

Сервис позволяет создать персонализированный продукт для команд и конкурирует с Workplace от Facebook или Yammer, пишет TechCrunch.

Также пользователи смогут создавать новые посты на WordPress, редактировать старые и писать комментарии, не покидая P2. Компания использует новый редактор блоков, который позволяет добавлять заголовки, списки, вставлять видео и медиа.

Для публикаций, которые всегда будут актуальны, можно создавать документы без даты и без комментариев. Так, например, можно создать руководство, список внутренних правил или важных контактов.

Сайты P2 по умолчанию частные, но их можно сделать общедоступными, чтобы делиться с клиентами обновлениями своего продукта или использовать P2 для публичных мероприятий.