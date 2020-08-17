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Сервис для торговли акциями Robinhood привлёк $200 млн и за месяц увеличил оценку на $2,6 млрд — до $11,2 млрд Материал редакции
Компания привлекла деньги после технического сбоя во время обвала фондового рынка и самоубийства трейдера-новичка из-за путаницы в интерфейсе приложения.
- Приложение для торговли акциями без комиссий со сделок Robinhood привлекло $200 млн от нового инвестора, D1 Capital Partners, сообщает Fortune со ссылкой на компанию.
- С предыдущего раунда в июле 2020 года на $320 млн оценка компании увеличилась с $8,6 млрд до $11,2 млрд. Компания направит деньги на «улучшение своих продуктов и повышение качества обслуживания клиентов».
- Во втором квартале 2020 года выручка стартапа составила $180 млн. Вышел ли сервис на прибыль, не раскрывается.
- Robinhood зарабатывает на продаже заявок своих клиентов, перенаправляя их тем финансовым посредникам, которые готовы за них заплатить, например, Citadel Securities. Кроме того, сервис получает деньги за платную подписку Robinhood Gold, позволяющую инвесторам торговать с большим балансом, чем у них есть, кредитование акций, а также комиссии за использование дебетовой карты.
- По данным Crunchbase, с момента запуска в 2013 году Robinhood суммарно привлекла $1,7 млрд.
- Компания привлекла инвестиции на фоне слухов о планах выйти на биржу в 2020 году. При этом с начала года Robinhood потерпел ряд неудач: в марте сайт компании вышел из строя во время обвала фондового рынка, а в июне трейдер-новичок покончил с собой, вероятно, из-за путаницы с отражением баланса в приложении. После этого сервис пообещал изменить интерфейс и добавить учебные курсы.
- Финтех-сервис отметил, что количество клиентов, пользующихся образовательной страницей «Ресурсы», за последние месяцы увеличилось на 250%.
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Dmitry Chudinovskikh
r/wallstreetbets говорит "пожалуйста"
Sht_Anton
"Компания привлекла деньги после технического сбоя во время обвала фондового рынка и самоубийства трейдера-новичка"
Это так подается, как будто происходит 1 раз в 10 лет и только у РобинХуда :0)
Хотя объективно, как и любой финтех, неоправданно переоценен
Serge Tikhonenko
Цитадель - известная HFT контора.
"Паниковский для вас купит и продаст еще дороже!"
Bobo Momo
Короче, пирамида растёт.
Игорь Крафт
Расходимся ...
Сергей ИсаковИгорь
В России не особо актуально. У нас в каждой шараге или дома курьером можно счет открыть и торговать через удобные приложения/терминалы от 1 рубля.