МТС и «Мегафон» подали иски на 1,3 млрд рублей к виртуальному оператору Danycom, который предлагает бесплатные тарифы Материал редакции
У Danycom возникли долги перед операторами связи из-за новой схемы расчётов с контрагентами, говорят в компании.
МТС и АО «Мегалабс» (дочерняя компания «Мегафона») подали иски на 383,3 млн рублей и 933,8 млн рублей к виртуальному оператору связи Danycom. Их заявления суд рассмотрит в сентябре 2020 года.
Иски связаны с накопившейся задолженностью Danycom за услуги связи: маршрутизацию интернет-трафика и SMS-сообщения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя Danycom. Компания намерена урегулировать претензии с операторами, отмечает издание.
Danycom — краснодарская компания, которая работает на сетях Tele2 с июня 2018 года. По данным на ноябрь 2019 года, оператор оказывал услуги связи в 55 регионах России. Компания предлагает абонентам бесплатные тарифы с фиксированным пакетом трафика при условии получения пяти рекламных SMS-сообщений в сутки. С 13 августа Danycom добавила платные тарифы, уточняет «Коммерсантъ».
В Danycom рассказали изданию, что поставщики услуг связи «ужесточили финансовые расчёты» с контрагентами, поэтому компания пересмотрела модель расчётов с клиентами и перешла на предоплату. У некоторых клиентов возникли долги, которые стали поводом для иска со стороны «Мегалабс», отметил оператор.
Сейчас Danycom сама пытается взыскать задолженности со своих контрагентов: в картотеке арбитражных дел свыше десятка исков к различным компаниям, включая телекоммуникационные и финансовые, а также операторов SMS-рассылок.
По итогам 2019 года, по данным компании, число её абонентов составило 473 тысячи, напоминает «Коммерсантъ». К концу 2019 года Danycom хотел увеличить базу до 600 тысяч абонентов, а к концу 2020 года — до 1,2 млн, рассказал изданию гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Компания предлагает абонентам бесплатные тарифы с фиксированным пакетом трафика при условии получения пяти рекламных SMS-сообщений в сутки.
Кратко про то что мегавонь еще должен доплачивать за его использование.
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а статью специалиста выбирать можно будет?
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Сейчас придет представитель мегафона и попросит написать в ЛС, где скажет написать в техподдержку, а та отправит написать в Спортлото)
Хороший оператор, я даже облигацию его купил. А Коммерсантъ лжёт: платные тарифы у них были и раньше, 13-го немного поменяли. Видимо, журналисты слишком богаты, чтобы обращать внимание на бесплатную связь.
Кубаноиды скатились: с 24 августа будут брать по 500 или 1000 рублей за подключение бесплатного тарифа, увеличили порог тарификации интернета, подняли цены. Так что с Тинькофф Мобайл уходить некуда мне.
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