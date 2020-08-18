У Danycom возникли долги перед операторами связи из-за новой схемы расчётов с контрагентами, говорят в компании.

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МТС и АО «Мегалабс» (дочерняя компания «Мегафона») подали иски на 383,3 млн рублей и 933,8 млн рублей к виртуальному оператору связи Danycom. Их заявления суд рассмотрит в сентябре 2020 года.

Иски связаны с накопившейся задолженностью Danycom за услуги связи: маршрутизацию интернет-трафика и SMS-сообщения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя Danycom. Компания намерена урегулировать претензии с операторами, отмечает издание.

Danycom — краснодарская компания, которая работает на сетях Tele2 с июня 2018 года. По данным на ноябрь 2019 года, оператор оказывал услуги связи в 55 регионах России. Компания предлагает абонентам бесплатные тарифы с фиксированным пакетом трафика при условии получения пяти рекламных SMS-сообщений в сутки. С 13 августа Danycom добавила платные тарифы, уточняет «Коммерсантъ».

В Danycom рассказали изданию, что поставщики услуг связи «ужесточили финансовые расчёты» с контрагентами, поэтому компания пересмотрела модель расчётов с клиентами и перешла на предоплату. У некоторых клиентов возникли долги, которые стали поводом для иска со стороны «Мегалабс», отметил оператор.

Сейчас Danycom сама пытается взыскать задолженности со своих контрагентов: в картотеке арбитражных дел свыше десятка исков к различным компаниям, включая телекоммуникационные и финансовые, а также операторов SMS-рассылок.