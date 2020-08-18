vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Apple пообещала оставить Epic Games в App Store, если разработчик обновит игру Fortnite согласно правилам платформы Материал редакции
«Проблемы, которые создала для себя Epiс, легко решить», — говорят в Apple.
Epic Games может сохранить свои аккаунты в App Store и доступы к инструментам разработки для iOS, если компания выпустит обновление для игры Fortnite, которое отвечает правилам магазина приложений, пишет The Verge со ссылкой на заявление Apple.
«Мы очень хотим оставить Epic в нашей программе для разработчиков и сохранить её приложения в App Store. Проблема, которую Epic создала для себя, легко решить. […] Мы не будем делать исключение для Epic, поскольку не считаем, что правильно ставить её интересы выше правил платформы, обеспечивающих безопасность пользователей», — отметили в Apple.
- Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games из App Store и закрыть ей доступ к инструментам разработки для iOS из-за обновления игры Fortnite, которое позволяет оплачивать покупки в обход App Store.
- Epic Games выпустила обновление с нарушением правил платформы, поскольку считает комиссию 30% в магазинах приложений завышенной.
- После выпуска обновления Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов. Компания подала на них в суд.
- В июне 2020 года у Apple произошёл конфликт с разработчиком почтового сервиса Hey. App Store не одобрял приложение, в частности, потому, что доступ к сервису можно было оплатить только на сайте Hey.
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","epicgames","apple"], "comments": 28, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 150938, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 18 Aug 2020 10:02:24 +0300", "is_special": false }
Сервисы
Заменят ли бухгалтеров роботами? Эволюция бухгалтерии и четыре всадника прогресса: от ручного счета до чат-бота
Бухгалтерское дело в России появилось 300 лет назад во время реформ Петра I. Профессия прошла путь от первого…
Блоги компаний
QIWI Квик: как мы внедрили робота-помощника и научили его разговаривать, как друга
Как легко стартовать в профессии моушн-дизайнера
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
МТС и «Мегафон» подали иски на…
Как я разочаровался в…
МТС и «Мегафон» подали иски на…
Apple пригрозила удалить…
Apple пригрозила удалить…
МТС и «Мегафон» подали иски на…
Apple пригрозила удалить…
Apple пригрозила удалить…
Как мы увеличили конверсию…
Apple пообещала оставить Epic…
Apple пообещала оставить Epic…
Борьба с «мало показов» в…
Как я разочаровался в…
«Я не хочу беспокоиться о рынке…
Представить современную…
Apple пригрозила удалить…
Цена войны Fortnite с Apple и…
Apple пообещала оставить Epic…
Святослав Гусев
В этом споре оба не правы. Но для большинства, и меня в том числе, отсутствие монополии и здоровая конкуренция, как и для клиента конечного, так и для других бизнесов будет намного лучше.
Arkady KulikovСвятослав
Почему оба не правы? По-моему в этой ситуации виноваты только Эпики. Однажды при регистрации аккаунта разработчика они приняли лицензионное соглашение платформодержателя, а затем решили всех обмануть и обойти комиссию, за что получили логичный бан.
Это как если бы вы в пятерочке поставили палатку с лимонадом и начали продавать там напрямую покупателям.
tommysczArkady
Восстающий против угнетения и несправедливости всегда прав, по определению.
Сергей ШипелевСвятослав
В чем монополия-то?! Что вы все повторяете один за другим?! Рынок сбыта игр просто огромный и есть:
STEAM
EPIC GAMES STORE
HUMBLE STORE
ITCH.IO
GOG
MICROSOFT STORE
PLAYSTATION STORE
XBOX STORE
NINTENDO SHOP
И ещё куча всего!
Dmitry VedenkoСергей
Ты не совсем понимаешь суть претензии последних несколько лет к Apple. У них доминирующее положение на конкретной платформе, которое они используют, в том числе, для ограничения конкуренции на платформе. Это противоречит антимонопольному праву любой страны, где оно есть. Почти все сторы, что ты привел, работают только на windows. Поэтому претензий к ms store никто не предъявляет.
Эпики, в данном случае, решили просто попиариться на фоне остальных процессов c Apple.
Сергей ШипелевDmitry
Так а в чем смысл тогда мне развивать свой магазин и пытается сделать лучший продукт (платформу) если я рискую стать обвиняемым в монополии?! То есть мне надо и развиваться и при этом играть в поддавки?!
Andrey Gordeev
Опять безопасность пользователей приплели... Эппл как наша госдума, которая запрещает всё подряд, чтобы защитить нас, дурачков.
Denis SibukaevAndrey
А вы много вирусов знаете на яблоки?
А в сравнении с другими ОС?
badResistorDenis
сливы с айклаудов звезд как бы намекают что данные получены явно через вирусы на маках или айфонах.)
ЯжПрограммистbadResistor
Социальную инженерию никто не отменял, большая часть крупных сливов последних лет это грамотная инсайдерская работа, или тупорылость самих пользователей а не "вирусы" на маках.
Asatur GukasyanbadResistor
это сливают недобросовестные сотрудники в силиконовой долине, вирусы причес тут?
badResistorAsatur
вроде как нет, там именно вирусы + социальные обманы
tommysczDenis
А что нам до вирусов? Мы их не цепляем на любой платформе, так что аргумент слабенький.
Denis Sibukaevtommyscz
Вы где у меня аргументы увидеть смогли?
Я лишь задал вопросы ответив на которые каждый сам в силу своих возможностей сможет сделать свои выводы...
Nikita Kharchenko
Тим Суинни похож на Пророка Санбоя своим поведением, кто не даст положенную ему «деньгу», того используя весь корпоративный ресурс будут травить в интернете. И что характерно, если вчитаться в требования компании, они не хотят снижения комиссии как цель для всех, они хотят сайдлоадинг приложений, во имя «свободы работы». Только вот оказалось, что на андроиде это не прокатило и пришлось выкатывать игру в Google Play так как никто не качал. Но в тексте иска к Google это упоминается как «вынужденная мера», ибо никто не качал игру с эпикгеймс.ком :^)
Делайте выводы, борьба ли это «за разработчиков» как преподносят это они сами, или же борьба за «выкатить Epic Games Store» на iOS.
Комментарий удален
Arthur NiazyanStas
Нужны забастовки против диктатуры Эпол.
badResistorArthur
Хмм, профсоюз компаний-разработчиков под Аппл
профсоюз компаний-разработчиков под Андройд
но вопрос где грань между профсоюзом и картелем?
(не поддерживаю ни эппл ни гуугл в политике огромных комиссии, потому как это реально похоже на наживание промышленников на рабочих в начале 20го века)
Денис Шевченко
Очень рассчитываю на то что epic добьются хотя бы частичной победы, 30% комиссия для разработчиков игр это комиссия на оборот тк покупая пользователя за условно 1 доллар игровые компании должны выжимать игрока чтоб вернуть этот доллар и если пользователь заплатил 1,5 доллара, то разработчик не заработал ничего закопав деньги на 2 месяца в ожидании выплаты от Apple, а Apple заработает 0,5 доллара, как видно зачастую прибыль разработчика сильно меньше 30% которые получает AppStore, разработчик закапывает свои деньги на месяцы в ожидании выплаты, вынужден обвешивать игру рекламой чтоб хотя бы за счёт её покрыть эту комиссию.
Одно дело платить за органику даже 50% которую даёт AppStore(которой почти нет), другое дело вложить свои деньги в привлечение пользователей, закопать их в их системе и не заработать ничего оплатив налог на оборот эплу, а ещё нужно подумать о ом что где-то нужно взять деньги оплатить сервера, зарплаты и налоги
Konstantin VoronovДенис
В пятерочке не хотите их наценку отменить? Консольные магазины игр не хотите за их комиссию нагнуть?
Vladimir MedvedevKonstantin
Пятерочек разных много - не нравятся цены, купил дом и открыл свой магазин со своими ценами. А мобильные приложения только у apple и google можно продавать, они держат этот рынок полностью.
Это как если бы было в стране два монополиста, владеющие всей недвижимостью и землей. И если хочешь открыть пятерочку - обязан с оборота 30% платить. Это дикая ситуация и явное нарушение.
Тут в комментах "капиталисты", которые недоучились в школе и считают, что рыночек всегда решает. Но это, конечно, нифига не так. Решает не рыночек, а конкуренция, поэтому законы направлены именно на поддержку конкуренции.
Иванова ЕваДенис
Так вопрос про встроенные покупки именно.
Всеволод Ляшкевич
Как же схожи поведение и реакции диктаторов :)
Alex Marvell
Чет я не пойму, а чего Яблоко так форсится? Эпикам по-моему на куй оно не нужно)) ЦА уже есть, и устойчивая, так что кто хочет скачает-поиграет.
Kot WildAlex
А как будешь устанавливать приложения в обход эплстора? У меня айфон только 2 g был и он был ломанный,поэтому я не знаю как сейчас,но вроде никто не ломает их уже,с андроид то все понятно
badResistorKot
кстати с установкой приложений только через аппстор сейчас как раз тоже борятся(и тут будет тысяча комментаторов которые будут рассказывать что такое не нужно)
Andrey Smalkov
Чувствую это был просто чёрный пиар от epic, сейчас все вернут как было :)
Александр АнтиповAndrey
100%, я думаю так и было изначально договорено. Даже если и не было то так получилось)
Serge Kharkov
Слишком многим не нравятся комиссии Гугла и Эппла. Эти компании конечно будут бодаться еще долго, но в будущем свободный доступ пользователей к установке приложений разных разработчиков неизбежен и в iOS и Android и в других операционных системах, которые будут созданы в будущем. Скорее всего этот вопрос будет просто урегулирован законом.
Комментарий удален