Epic Games может сохранить свои аккаунты в App Store и доступы к инструментам разработки для iOS, если компания выпустит обновление для игры Fortnite, которое отвечает правилам магазина приложений, пишет The Verge со ссылкой на заявление Apple.

«Мы очень хотим оставить Epic в нашей программе для разработчиков и сохранить её приложения в App Store. Проблема, которую Epic создала для себя, легко решить. […] Мы не будем делать исключение для Epic, поскольку не считаем, что правильно ставить её интересы выше правил платформы, обеспечивающих безопасность пользователей», — отметили в Apple.