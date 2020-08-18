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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Сервисы для туристов Trivago и другие пожаловались на Google — компания отказала им в рассрочке на рекламу в пандемию Материал редакции

Выручка туристических компаний существенно упала, но Google не стала помогать партнёрам, в отличие от Facebook и Bing, утверждает CNBC.

4 комментария
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Немецкие сервисы для путешественников не смогли договориться с Google об отсрочке платежей за рекламу: компания потребовала, чтобы они в полном объёме погасили долги, возникшие с начала пандемии, пишет CNBC.

На неудачные переговоры с компанией, в частности, пожаловались сервис бронирования GetYourGuide, приложение для поиска отелей Trivago и конкурент Airbnb — компания HomeToGo.

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В частности, GetYourGuide в феврале и марте 2020 года потратила на рекламу в Google €4 млн ($4,7 млн), но затем количество бронирований упало ниже 1% от уровня 2019 года, и компания не смогла оплачивать услуги Google, отмечает агентство. Google потребовала полной оплаты счетов, без каких-либо скидок.

В конце апреля 2020 года компании отправили Google письмо, в котором попросили своего многолетнего партнёра отсрочить погашение счетов, указывает CNBC. Но Google не пошла на переговоры.

В середине мая с авторами письма связался старший вице-президент и главный коммерческий директор Google Филипп Шиндлер. Он пообещал щедрые меры поддержки, но партнёры их так и не получили, пишет CNBC.

В конце месяца Google пообещала заблокировать аккаунты сервисов, если они не будут придерживаться графика погашения платежей, указывает CNBC. Компании полностью оплатили счета в июне и июле, отмечает агентство.

Представитель Google отметил, что компания стремится поддерживать контрагентов. В частности, она помогла им разместить правила отмены бронирований в своих сервисах, отмечает агентство. О финансовой стороне партнёрства в компании говорить отказались, сославшись на конфиденциальность.

Исполнительный директор Trivago Аксель Хефер сказал агентству, что компания «больше не чувствует партнёрского духа Google».

Facebook, в отличие от Google, предложила некоторым онлайн-сервисам для путешествий отсрочку платежей на 60 дней, а также предоставляла кредиты для тестирования новых рекламных сервисов, отмечает CNBC. Bing пообещала партнёрам отсрочку платежей на 90 дней, добавляет агентство.

#новость #google

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Andre Macareno

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Sergei Timofeyev

0

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Valeratal Val

0

компания потребовала, чтобы они в полном объёме погасили долги

Гугл кого-то рекламирует в долг? Интересно

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Лучезарный Смех

0

Хорошая идея

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