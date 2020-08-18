Сервисы для туристов Trivago и другие пожаловались на Google — компания отказала им в рассрочке на рекламу в пандемию Материал редакции
Выручка туристических компаний существенно упала, но Google не стала помогать партнёрам, в отличие от Facebook и Bing, утверждает CNBC.
Немецкие сервисы для путешественников не смогли договориться с Google об отсрочке платежей за рекламу: компания потребовала, чтобы они в полном объёме погасили долги, возникшие с начала пандемии, пишет CNBC.
На неудачные переговоры с компанией, в частности, пожаловались сервис бронирования GetYourGuide, приложение для поиска отелей Trivago и конкурент Airbnb — компания HomeToGo.
В частности, GetYourGuide в феврале и марте 2020 года потратила на рекламу в Google €4 млн ($4,7 млн), но затем количество бронирований упало ниже 1% от уровня 2019 года, и компания не смогла оплачивать услуги Google, отмечает агентство. Google потребовала полной оплаты счетов, без каких-либо скидок.
В конце апреля 2020 года компании отправили Google письмо, в котором попросили своего многолетнего партнёра отсрочить погашение счетов, указывает CNBC. Но Google не пошла на переговоры.
В середине мая с авторами письма связался старший вице-президент и главный коммерческий директор Google Филипп Шиндлер. Он пообещал щедрые меры поддержки, но партнёры их так и не получили, пишет CNBC.
В конце месяца Google пообещала заблокировать аккаунты сервисов, если они не будут придерживаться графика погашения платежей, указывает CNBC. Компании полностью оплатили счета в июне и июле, отмечает агентство.
Представитель Google отметил, что компания стремится поддерживать контрагентов. В частности, она помогла им разместить правила отмены бронирований в своих сервисах, отмечает агентство. О финансовой стороне партнёрства в компании говорить отказались, сославшись на конфиденциальность.
Исполнительный директор Trivago Аксель Хефер сказал агентству, что компания «больше не чувствует партнёрского духа Google».
Facebook, в отличие от Google, предложила некоторым онлайн-сервисам для путешествий отсрочку платежей на 60 дней, а также предоставляла кредиты для тестирования новых рекламных сервисов, отмечает CNBC. Bing пообещала партнёрам отсрочку платежей на 90 дней, добавляет агентство.
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