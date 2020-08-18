Пока сервис для тестирования iOS-приложений постепенно становится полноценным магазином, энтузиасты воспользовались уязвимостью iOS и создали «безопасный» аналог App Store с 1 млн загрузок.

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Летом 2020 года Apple столкнулась с обвинениями в монополизме — об этом говорили Epic Games, Basecamp, Tinder, Facebook, Spotify, Microsoft, Telegram и другие компании.

Чаще всего претензии связаны с App Store: разработчики критикуют комиссии и правила магазина приложений, отмечая, что у них нет другого способа получить доступ к пользователям iPhone и iPad.

Однако небольшие «альтернативные магазины» уже существуют. Внутри маленького инструмента для тестирования iOS-приложений TestFlight находится целая экосистема уникальных приложений, которых не найти в App Store, считает основатель издания Protocol Дэвид Пирс.

Это место, где практически нет правил и модерации Apple: разработчики и стартапы пользуются TestFlight для экспериментов и создания закрытых приложений, а пользователи получают доступ к эксклюзивным сервисам и сообществам.

Сейчас TestFlight становится «идеальным местом для разработчиков», отмечает Пирс. Он постепенно превращается в полноценный магазин приложений — и пока Apple закрывает на это глаза.

Кроме этого, энтузиасты запускают собственные магазины приложений в обход App Store — без необходимости взлома устройства или установки сторонних сертификатов, способных нарушить безопасность системы.

Как устроен TestFlight и чем он нравится разработчикам

Apple считает TestFlight не альтернативным магазином приложений, а инструментом для разработчиков, с помощью которого они могут протестировать свой проект на небольшой группе доверенных пользователей, учесть отзывы и запустить приложение в App Store.

Разработчики отмечают, что Apple в TestFlight в основном проверяет, не сломано ли приложение полностью или не вредоносно ли оно. И если версия 1.0 прошла модерацию, на дальнейшие обновления Apple в большинстве случаев даже не будет смотреть, поскольку не рассматривает сервис как «долгосрочный дом» для приложений.

Пригласить пользоваться своим приложением можно любого владельца iOS-устройства с установленным TestFlight — достаточно отправить ссылку. Единственное ограничение — одновременно приложением могут пользоваться максимум 10 тысяч человек, что вполне устраивает многих разработчиков.

TestFlight

Вместо того чтобы публиковать приложения в App Store и надеяться, что их никто не заметит, разработчики и стартапы всё чаще используют TestFlight. Сервис напоминает хранилище для приложений или целых экосистем, доступных только для себя и друзей, компании или городского района.

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Также инструмент становится местом для тех, кто хочет создавать приложения и экспериментировать вне строгих правил App Store — легально, быстро и комиссии 30%. Для некоторых это способ творческого самовыражения, как живопись или стихи, или возможность создать сторонний проект вне работы, для портфолио.

Например, дизайнер продукта Square’s Cash Дордан Сингер создает и выпускает через TestFlight простейшие инструменты под общим названием lil.software. Они не проходят модерацию Apple, так как не соответствуют минимальным требованиям по функциональности для приложений App Store. Сингеру это и не нужно.

Для пользователей TestFlight — это возможность стать членами закрытых клубов, первыми получать уникальные приложения или функции, которыми можно похвастаться перед друзьями.

Во время запуска iOS 13 был всплеск интереса к тёмной теме в приложениях, а к запуску iOS 14 пользователи интересуются новыми виджетами для домашнего экрана и мини-приложениями App Clips, пишет Пирс.

При правильном использовании TestFlight может стать полезным инструментом для создания шума вокруг продукта. Одно из самых популярных приложений среди инвесторов и ИТ-специалистов Кремниевой долины — социальная сеть Clubhouse с оценкой в $100 млн уже несколько месяцев остается эксклюзивом TestFlight.

Clubhouse остается закрытым не только из-за доработок на пути к финальной версии, но и чтобы контролировать рост соцсети и качество бесед. Если бы Clubhouse запустился сразу в App Store, разработчики, скорее всего, столкнулись бы с блокировкой, как и создатели почтового сервиса Hey, отмечает Пирс.

Мы считаем, что важно медленно развивать сообщество, а не увеличивать базу пользователей в 10 раз за ночь. Это не даёт не сломать [сообщество], помогает сохранять его разнообразие и улучшать продукт по мере его роста. Пол Дэвисон основатель Clubhouse

Пользователи TestFlight технически подкованы, готовы мириться с багами и дают разработчикам больше данных о себе. Благодаря этому Clubhouse смог создать репутацию закрытой соцсети для уникальной группы людей — знаменитостей, технологических лидеров и венчурных инвесторов.

Некоторые энтузиасты стараются сделать TestFlight более популярным и доступным инструментом. iOS-разработчик и консультант компании по разработке ПО BitSuites Томас Вайгт искал тестеров приложения в сообществах и на Reddit и обнаружил, что многие хоть и заинтересованы в тестировании новых приложений, но не знают, куда обратиться.

Поэтому Вайгт запустил сайт Departures, на котором публикует все открытые TestFlight-ссылки, которые смог найти. С его помощью пользователи могут установить бета-версии приложений как крупных компаний — Spotify, Microsoft Edge, TikTok, так и независимые проекты. Ссылки Вайгт собирал сам через Twitter и Google, но в последнее время пользователи и разработчики отправляют их ему напрямую.

Создатель lil.software Джордан Сингер пошёл ещё дальше и создал магазин TestFlight-приложений Airport — его уже можно скачать (тоже через TestFlight по приглашению).

Большинство авторов приложений и пользователей TestFlight беспокоятся: Apple может обратить внимание развитие инструмента и запретить многие уловки, не позволив превратить его в замену App Store. Но пока TestFlight — идеальное место для экспериментов разработчиков, заключает Пирс.

Есть ли другие альтернативы App Store

Если приложение нарушает политику App Store, не попало в магазин или недоступно в TestFlight — владелец iOS-устройства может установить его вручную из внешних источников через файл .ipa.

Но для этого потребуется установить профиль конфигурации (сертификат) разработчика приложения. К примеру, через профиль конфигурации устанавливаются корпоративные приложения для внутреннего пользования.

Пример установки профиля конфигурации

При этом установка профиля может быть небезопасной: с его помощью можно изменить настройки устройства, получить доступ к местоположению и стереть все данные.

Злоумышленники также могут воспользоваться профилем конфигурации: перехватить трафик, модифицировать содержимое веб-страниц и встраивать рекламу или выполнять на устройстве вредоносный код.

Корпоративными профилями конфигурации пользуются создатели альтернативных магазинов приложений и игр на iOS вроде TutuApp или AppValley. При этом Apple закрывает и отзывает сертификаты и установленные приложения перестают работать.

В сентябре 2019 года разработчик Райли Тестут запустил альтернативный магазин приложений AltStore, не требующий взлома устройства или установки стороннего сертификата.

Вместо этого AltStore через приложение для macOS и Windows создаёт сертификат разработчика для Apple ID владельца устройства и обновляет его каждую неделю.

AltStore

По словам Тестута, сервис полностью безопасен: он представляет собой нативное iOS-приложение, которое позволяет загружать другие приложения так, как будто их разработал владелец устройства — все данные для авторизации отправляются только на сервера Apple.