vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Сервисы
Евгений Делюкин
313

Есть ли замена App Store на iOS и почему среди разработчиков растет популярность сервиса TestFlight Материал редакции

Пока сервис для тестирования iOS-приложений постепенно становится полноценным магазином, энтузиасты воспользовались уязвимостью iOS и создали «безопасный» аналог App Store с 1 млн загрузок.

0 Обсудить
В закладки

Летом 2020 года Apple столкнулась с обвинениями в монополизме — об этом говорили Epic Games, Basecamp, Tinder, Facebook, Spotify, Microsoft, Telegram и другие компании.

Чаще всего претензии связаны с App Store: разработчики критикуют комиссии и правила магазина приложений, отмечая, что у них нет другого способа получить доступ к пользователям iPhone и iPad.

Однако небольшие «альтернативные магазины» уже существуют. Внутри маленького инструмента для тестирования iOS-приложений TestFlight находится целая экосистема уникальных приложений, которых не найти в App Store, считает основатель издания Protocol Дэвид Пирс.

Это место, где практически нет правил и модерации Apple: разработчики и стартапы пользуются TestFlight для экспериментов и создания закрытых приложений, а пользователи получают доступ к эксклюзивным сервисам и сообществам.

Сейчас TestFlight становится «идеальным местом для разработчиков», отмечает Пирс. Он постепенно превращается в полноценный магазин приложений — и пока Apple закрывает на это глаза.

Кроме этого, энтузиасты запускают собственные магазины приложений в обход App Store — без необходимости взлома устройства или установки сторонних сертификатов, способных нарушить безопасность системы.

Как устроен TestFlight и чем он нравится разработчикам

Apple считает TestFlight не альтернативным магазином приложений, а инструментом для разработчиков, с помощью которого они могут протестировать свой проект на небольшой группе доверенных пользователей, учесть отзывы и запустить приложение в App Store.

Разработчики отмечают, что Apple в TestFlight в основном проверяет, не сломано ли приложение полностью или не вредоносно ли оно. И если версия 1.0 прошла модерацию, на дальнейшие обновления Apple в большинстве случаев даже не будет смотреть, поскольку не рассматривает сервис как «долгосрочный дом» для приложений.

Пригласить пользоваться своим приложением можно любого владельца iOS-устройства с установленным TestFlight — достаточно отправить ссылку. Единственное ограничение — одновременно приложением могут пользоваться максимум 10 тысяч человек, что вполне устраивает многих разработчиков.

TestFlight

Вместо того чтобы публиковать приложения в App Store и надеяться, что их никто не заметит, разработчики и стартапы всё чаще используют TestFlight. Сервис напоминает хранилище для приложений или целых экосистем, доступных только для себя и друзей, компании или городского района.

Объявление на vc.ru
Сервисы
Могильная версия сайта: как угробить конверсию, создав сайт на конструкторе
В исследовании приняли участие 33 конструктора. Tilda, LPgenerator, InSales, Wix, Elementor и другие. Проверили их…

Также инструмент становится местом для тех, кто хочет создавать приложения и экспериментировать вне строгих правил App Store — легально, быстро и комиссии 30%. Для некоторых это способ творческого самовыражения, как живопись или стихи, или возможность создать сторонний проект вне работы, для портфолио.

Например, дизайнер продукта Square’s Cash Дордан Сингер создает и выпускает через TestFlight простейшие инструменты под общим названием lil.software. Они не проходят модерацию Apple, так как не соответствуют минимальным требованиям по функциональности для приложений App Store. Сингеру это и не нужно.

Для пользователей TestFlight — это возможность стать членами закрытых клубов, первыми получать уникальные приложения или функции, которыми можно похвастаться перед друзьями.

Во время запуска iOS 13 был всплеск интереса к тёмной теме в приложениях, а к запуску iOS 14 пользователи интересуются новыми виджетами для домашнего экрана и мини-приложениями App Clips, пишет Пирс.

При правильном использовании TestFlight может стать полезным инструментом для создания шума вокруг продукта. Одно из самых популярных приложений среди инвесторов и ИТ-специалистов Кремниевой долины — социальная сеть Clubhouse с оценкой в $100 млн уже несколько месяцев остается эксклюзивом TestFlight.

Голосовой чат за $100 млн: проект Clubhouse…
Одни считают, что приложение может стать конкурентом популярным соцсетям, другие уверены: сервис…
vc.ru

Clubhouse остается закрытым не только из-за доработок на пути к финальной версии, но и чтобы контролировать рост соцсети и качество бесед. Если бы Clubhouse запустился сразу в App Store, разработчики, скорее всего, столкнулись бы с блокировкой, как и создатели почтового сервиса Hey, отмечает Пирс.

Мы считаем, что важно медленно развивать сообщество, а не увеличивать базу пользователей в 10 раз за ночь. Это не даёт не сломать [сообщество], помогает сохранять его разнообразие и улучшать продукт по мере его роста.

Пол Дэвисон
основатель Clubhouse

Пользователи TestFlight технически подкованы, готовы мириться с багами и дают разработчикам больше данных о себе. Благодаря этому Clubhouse смог создать репутацию закрытой соцсети для уникальной группы людей — знаменитостей, технологических лидеров и венчурных инвесторов.

Некоторые энтузиасты стараются сделать TestFlight более популярным и доступным инструментом. iOS-разработчик и консультант компании по разработке ПО BitSuites Томас Вайгт искал тестеров приложения в сообществах и на Reddit и обнаружил, что многие хоть и заинтересованы в тестировании новых приложений, но не знают, куда обратиться.

Поэтому Вайгт запустил сайт Departures, на котором публикует все открытые TestFlight-ссылки, которые смог найти. С его помощью пользователи могут установить бета-версии приложений как крупных компаний — Spotify, Microsoft Edge, TikTok, так и независимые проекты. Ссылки Вайгт собирал сам через Twitter и Google, но в последнее время пользователи и разработчики отправляют их ему напрямую.

Создатель lil.software Джордан Сингер пошёл ещё дальше и создал магазин TestFlight-приложений Airport — его уже можно скачать (тоже через TestFlight по приглашению).

Большинство авторов приложений и пользователей TestFlight беспокоятся: Apple может обратить внимание развитие инструмента и запретить многие уловки, не позволив превратить его в замену App Store. Но пока TestFlight — идеальное место для экспериментов разработчиков, заключает Пирс.

Есть ли другие альтернативы App Store

Если приложение нарушает политику App Store, не попало в магазин или недоступно в TestFlight — владелец iOS-устройства может установить его вручную из внешних источников через файл .ipa.

Но для этого потребуется установить профиль конфигурации (сертификат) разработчика приложения. К примеру, через профиль конфигурации устанавливаются корпоративные приложения для внутреннего пользования.

Пример установки профиля конфигурации

При этом установка профиля может быть небезопасной: с его помощью можно изменить настройки устройства, получить доступ к местоположению и стереть все данные.

Злоумышленники также могут воспользоваться профилем конфигурации: перехватить трафик, модифицировать содержимое веб-страниц и встраивать рекламу или выполнять на устройстве вредоносный код.

Корпоративными профилями конфигурации пользуются создатели альтернативных магазинов приложений и игр на iOS вроде TutuApp или AppValley. При этом Apple закрывает и отзывает сертификаты и установленные приложения перестают работать.

Что нужно знать о профилях конфигурации в iOS на…
На прошлой неделе «МаксимаТелеком» в тестовом режиме запустила закрытую сеть Wi-Fi с…
vc.ru

В сентябре 2019 года разработчик Райли Тестут запустил альтернативный магазин приложений AltStore, не требующий взлома устройства или установки стороннего сертификата.

Вместо этого AltStore через приложение для macOS и Windows создаёт сертификат разработчика для Apple ID владельца устройства и обновляет его каждую неделю.

AltStore

По словам Тестута, сервис полностью безопасен: он представляет собой нативное iOS-приложение, которое позволяет загружать другие приложения так, как будто их разработал владелец устройства — все данные для авторизации отправляются только на сервера Apple.

Чтобы продемонстрировать безопасность сервиса, разработчик опубликовал исходный код проекта на GitHub. К августу 2020 года AltStore скачали более 1 млн раз.

#apple #appstore #testflight

Евгений Делюкин
+28 517
4
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["testflight","appstore","apple"], "comments": 0, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 151085, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 18 Aug 2020 17:20:43 +0300", "is_special": false }
ИТ-специалисты в outstaff/outsource
Middle- и Senior-разработчики: Backend, Frontend, Full Stack, Mobile, дизайн
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ЦДП
Подписан
Отписаться
Предприниматели расскажут, какие школьные знания помогли им в создании успешного бизнеса
Ко Дню знаний Цифровое деловое пространство (ЦДП) совместно с телеканалом «ПРО БИЗНЕС» запускают челлендж #Спасибо_школ…
0
Клиентская база
Подписан
Отписаться
Как руководителю прожить без HR-отдела и не стать заложником операционки?
Более 80% пользователей нашей CRM-системы — небольшие компании до 25 человек в штате. У них нет отдела кадров, своего H…
2
KinderMBA
Подписан
Отписаться
Travushka Muravushka Combination: как мы придумали наборы лекарственных трав для поставки в Германию
Мы — команда предпринимателей «Банда художников»: Морозова Александра, Барбаччи Анастасия и Рабинский Михаил. Нам по 14…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexandr Shilnikov
за день
80% проголосовало за сохранение комиссии 30%, это выбор народа!
Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games из App Store и отключить доступ к инструментам разработки для iOS
Z K
за неделю
Лукашенко политический труп.
Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске

Комментарии

Sergei Timofeyev

За год количество официально…

Andrey Zaynulin

«Я не хочу беспокоиться о рынке…

Nikolay Safronov

Директор по продукту Spotify…

Андрей Николаев

Директор по продукту Spotify…

Alex Ayer

Как поставить продуктовый…

Антон

Facebook и Нью-Йоркский…

Andrey Kulakov

Директор по продукту Spotify…

Pavel Voronkov

Facebook и Нью-Йоркский…

Arthur Niazyan

CNBC: Oracle вступила в борьбу…

Pavel Voronkov

Сервисы для туристов Trivago и…

Максим Никитин

«Я не хочу беспокоиться о рынке…

Nikolay Safronov

Директор по продукту Spotify…

Константин Чегемов

Сооснователь «Бизнес молодости…

Sergey Kruglov

Директор по продукту Spotify…

Joy Z

Директор по продукту Spotify…

Andrey Kulakov

Директор по продукту Spotify…

Антон Ковойцев

ЦБ запланировал разрешить…

Павел

Директор по продукту Spotify…

Eugene Kostylev

Бронирование на «Яндекс.Картах…

Интерактивное…

Как запустить проект для 60 млн…