Обновлённое приложение «Яндекс Go» доступно во всех городах присутствия сервисов.

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«Яндекс» обновил приложение «Яндекс.Такси» — теперь оно называется «Яндекс Go», рассказали vc.ru в компании. Помимо такси оно объединяет сервисы доставки из ресторанов «Еда», экспресс-доставки продуктов «Лавка», каршеринг «Драйв», направление курьерской доставки и расписание наземного транспорта.

На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа, набор персональный для каждого пользователя. Алгоритмы предугадывают, что именно сейчас нужно, — добраться до дома или заказать еду, говорят в компании.

«Яндекс»

Набор сервисов различается в зависимости от города: например, в Москве и Санкт-Петербурге представлены все указанные сервисы, в Казани нет «Лавки», а в Нижнем Новгороде «Драйва».

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«Яндекс.Такси» также обновится в Казахстане, Узбекистане, Армении, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Эстонии, Латвии, Литве, Молдове и Сербии. В Финляндии, Кот-д'Ивуаре, Гане, Израиле и Румынии сохранится название Yango (сокращение от «Яндекс Go»).

Компания также выделила направление курьерской доставки и грузоперевозки в отдельную вертикаль, которая развивается в группе компаний «Яндекс.Такси» пока без отдельного юрлица, рассказали в «Яндексе».

На вопрос о том, могут ли в будущем в «Яндекс Go» появиться сторонние сервисы, в компании ответили, что рассматривают разные варианты. Для водителей, курьеров и других партнёров сервисов ничего не изменится, уточнили в компании. Исполнители продолжат поулчать заказы в обновлённом в августе 2020 года сервисе «Яндекс.Про».

Чтобы перейти на «Яндекс Go», пользователям «Яндекс.Такси» нужно обновить приложение до последней версии. Новые пользователи могут скачать «Яндекс.Go» в App Store и Google Play (приложение для Android на момент написания заметки не обновилось). Приложения «Драйва», «Еды» и «Лавки» продолжат работу как в составе «Яндекс Go», так и как отдельные приложения.