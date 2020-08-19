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Татьяна Боброва
4036

«Яндекс» официально запустил «суперприложение» на базе «Такси»: добавил в него «Драйв» и расписание автобусов Материал редакции

Обновлённое приложение «Яндекс Go» доступно во всех городах присутствия сервисов.

61 комментарий
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«Яндекс» обновил приложение «Яндекс.Такси» — теперь оно называется «Яндекс Go», рассказали vc.ru в компании. Помимо такси оно объединяет сервисы доставки из ресторанов «Еда», экспресс-доставки продуктов «Лавка», каршеринг «Драйв», направление курьерской доставки и расписание наземного транспорта.

На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа, набор персональный для каждого пользователя. Алгоритмы предугадывают, что именно сейчас нужно, — добраться до дома или заказать еду, говорят в компании.

«Яндекс»

Набор сервисов различается в зависимости от города: например, в Москве и Санкт-Петербурге представлены все указанные сервисы, в Казани нет «Лавки», а в Нижнем Новгороде «Драйва».

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«Яндекс.Такси» также обновится в Казахстане, Узбекистане, Армении, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Эстонии, Латвии, Литве, Молдове и Сербии. В Финляндии, Кот-д'Ивуаре, Гане, Израиле и Румынии сохранится название Yango (сокращение от «Яндекс Go»).

Компания также выделила направление курьерской доставки и грузоперевозки в отдельную вертикаль, которая развивается в группе компаний «Яндекс.Такси» пока без отдельного юрлица, рассказали в «Яндексе».

На вопрос о том, могут ли в будущем в «Яндекс Go» появиться сторонние сервисы, в компании ответили, что рассматривают разные варианты. Для водителей, курьеров и других партнёров сервисов ничего не изменится, уточнили в компании. Исполнители продолжат поулчать заказы в обновлённом в августе 2020 года сервисе «Яндекс.Про».

Чтобы перейти на «Яндекс Go», пользователям «Яндекс.Такси» нужно обновить приложение до последней версии. Новые пользователи могут скачать «Яндекс.Go» в App Store и Google Play (приложение для Android на момент написания заметки не обновилось). Приложения «Драйва», «Еды» и «Лавки» продолжат работу как в составе «Яндекс Go», так и как отдельные приложения.

  • «Яндекс» добавил заказ продуктов из «Лавки» в приложение «Такси» в ноябре 2019 года, в марте 2020 года в такси-сервисе появилась возможность сделать заказ в «Еде». Тогда близкий к компании источник vc.ru говорил, что компания рассматривает «Такси» как один из возможных вариантов для создания «суперприложения».
  • «Суперприложение» на базе «ВКонтакте» уже развивает Mail.ru Group. В конце 2019 года о запуске «суперприложения» на базе мобильного банка с записью в салоны красоты, заказом уборки и другими услугами от партнёров рассказали в «Тинькофф».

#новость #яндекс #суперприложения

Татьяна Боброва
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61 комментарий
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Григорий Догонин

39

Мне дико не нравится - заходишь заказать такси, а тут тебе - НУ НА ПОКУШАЙ, ЗАКАЖИ КУРЬЕРА. Елка с гирляндой какая-то. И ведь они 100% убьют отдельные аппы.

Ответить

Sergei Timofeyev

Григорий
0

Искусственный интеллект предугадывает ваши желания и повышенный спрос на желания.

Ответить

Виталий Журавлев

15

Алгоритмы компании предугадывают, что именно сейчас нужно, — добраться до дома или заказать еду

🤣🤣🤣

Ответить

Алексей Кравцов

Виталий
14

Проследовать в автозак или проехать в отделение.

Ответить

Алекс Таций

Виталий
6

Ага, тут как раз статья в параллели была про то, как Яндекс бронирует места в ресторанах, но его об этом никто не просит.
Опять же, ему виднее 🦒

Ответить

Борис Агафонцев

Алекс
0

Можно ссылку?

Ответить

Dear Moscow,

Борис
2

https://vc.ru/claim/150942

Бронирование на «Яндекс.Картах» включается…
В 2019 году «Яндекс» запустил возможноcть бронирования столиков в ресторанах или кафе через…
vc.ru
Ответить

Artemy

Борис
2

https://vc.ru/food/150942-ostorozhno-bronirovanie-na-yandeks-kartah вот, культовая статья!

Бронирование на «Яндекс.Картах» включается…
В 2019 году «Яндекс» запустил возможноcть бронирования столиков в ресторанах или кафе через…
vc.ru
Ответить

Алекс Таций

Artemy
0

Да, ищется по пиарщице Полине и ее говноложкам 😝

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

Виталий
0

Да яндекс.навигатор даже беззвучный режим на телефоне не может определить. Какое там такси или еда :)

Ответить

Александр Кучеряев

17

Бедный транспорт, везде их шпыняют.

Ответить

Ravshik

15

Как же удобно было иметь 4 приложения для комфортного ориентирования в Москве. 2Гис, Электрички, Транспорт и Метро. А когда Транспорт перенесли в Яндекс.Карты, стало совсем не удобно. Слишком много информации на экране. Если я хочу посмотреть где едет автобус, значит мне не нужно знать где магазин Дикси, для этого есть Карты. Атеперь ещё при вызове такси я буду видеть где едет автобус, хотя мне просто нужно такси.

Ответить

Александр Кучеряев

Ravshik
1

Там вроде переключаться можно, включая и выключая транспорт.
Мне больше не нравится что приложений все ещё много а функции сращиваются, непонятно что использовать и когда.

Ответить

Ilya Lynn

Ravshik
1

Боже, храни электрички

Ответить

Максим Митин

Ravshik
0

Может тебе ещё и рекламу не хочется смотреть? %сарказм%

Ответить

Grigoriy Sidorov

10

Сделали из приложения какой-то перегруженный треш. Отстой.

Ответить

Mamontov Igor

7

А остальные приложения больше не нужны получается? С точки зрения пользователя это конечно венегрет, лучше бы сделали линки с одного приложения на другое, а не усложняли интерфейс 

Ответить

Dear Moscow,

5

Помимо такси оно объединяет сервисы доставки из ресторанов «Еда», экспресс-доставки продуктов «Лавка», каршеринг «Драйв», направление курьерской доставки, расписание наземного транспорта, ...

... сервис общения с соседями, телепрограмму, мессенджер, переводчик, «Дзен», Carmageddon, FM радио, фонарик, и календарь месячных.

Ответить

Andrey Bronin

4

Пройдёт пара лет, тренд сменится, и они будут разносить всё назад. Не сидеть же без дела талантливым продактам и разрабам

Ответить

Алекс Таций

3

А мне "Яндек" даже больше нравится. Что-то румынское в этом есть 🙃

Ответить

Shad Khoshvagt

Алекс
0

Яndex

Ответить

Алекс Таций

Shad
5
Ответить

Алекс Таций

Алекс
1

Ну зачем пофиксили? Теперь непонятно стало 🤷

Ответить

Shad Khoshvagt

–2

Яndex: приложения, с которыми проще.

Ответить

Алекс Таций

Shad
5

расстаться

Ответить

Dear Moscow,

Алекс
4

нету сил, закрываю

Ответить

Алекс Таций

Dear
1

Вы сначала откройте, по аллеям столицы

Ответить

Dear Moscow,

Алекс
0

Я глаза закрываю

Ответить

ant123

Shad
4

Яндекс со своим суперприложением превращается в привокзальный рынок. Когда приезжаешь в другой город, выходишь с вокзала и начинают прилипать таксисты, продавцы хурьмы всякой, шмоток, прочей утвари и каждый знает, что тебе сейчас больше всего нужно =)

Ответить

Alexander Davydenko

1

нету в маркете его...

Ответить

Shad Khoshvagt

Alexander
0

Будет. Следите за обновлениями аккаунта яндекса в гугл маркете: https://play.google.com/store/apps/dev?id=9141303443900639327

Ответить

Двадцать Один

1

Драйв доступен только по фикс?

Ответить

Vitold Sedyshev

1

Ну и пошли они со своей хренью. Буду пользовать приложение для такси от конкурентов. Заколебало это распиздяйство Яндекса.

Ответить

Давид Еловенко

0

Ну что-то пошло не так. Внутри приложение все сервисы появились, но как называлось «Яндекс.Такси», так и называется

Ответить

Люц Шнайдер

Давид
0
Ответить

Dear Moscow,

Люц
3
Ответить

Dmitrii K

Давид
0

«Запустил» - ещё не значит, что работает

Ответить

Алексей Штейн

0

Так вот почему они сливают убер раша. Водители жалуются, что заставляют оклейку снимать.а жаль. нравился убер,без желтый наворотов

Ответить

Mr. Int

Алексей
1

UBER russia поглощен Яндексом строго-говоря. Пару лет как, если не ошибаюсь. 

Ответить

Алексей Штейн

Mr.
0

Это понятно. Но перетягивают народ оттуда

Ответить

Liza Maar

0

Не знала, что у Яндекса такая широкая география. 

Ответить

Andrey Nagumanov

0

Почему я не вижу никакого "go" приложения?

Ответить

Andrew Stepanov

Andrey
0

Потому что его там нет)

Ответить

Shad Khoshvagt

Andrey
0

Будет.

Ответить

Борис Агафонцев

Shad
0

Школьники на vc детектед

Ответить

ПекинПок

0

Тогда слово "такси" надо убрать

Ответить

Yury Kotov

0

Бомба!

Ответить

Denis Detkin

0

что-то Я.Музыку и Кинопоиск не закинули, странно

Ответить

Люц Шнайдер

Denis
0

В Навигатор закинули Музыку 

Ответить

Michael Petrov

Denis
0

разве? у меня уже выводится какой то мусор про премьеры кино, а также бесплатные книги и путеводитель по музеям....

Ответить

Люц Шнайдер

0

Хм. Дело в том, что это больше не приложение Такси, а приложение Go🤷🏻‍♂️ Соответственно и воспринимать его нужно, как новый продукт, который про транспорт и доставку. Мне кажется, что это дело привычки. Конечно, чаще можно встретить,  как сервисы наоборот выносят функции в отдельные приложения (в Facebook, например, нельзя прочесть сообщение без Messenger — вот это натуральное долбоёбство).

Ответить

Sam Esq

0

Яндекс в ударе. Мозговом. 

Ответить

Лучезарный Смех

0

Яндекс, держи супер идею: создать отдельное приложение для такси.

Ответить

Виталий Журавлев

Лучезарный
0

Еще это не успели забыть

Ответить

Лучезарный Смех

Виталий
0

Завтра приходи

Ответить

Ruslan Fatikhov

0

Через полгода или год, то же самое будет у Ситимобиля. Скриньте.

Ответить

Michael Petrov

Ruslan
0

и у сбера, и у тинькоффа. тренд на рукожопых китайцев.

Ответить

Серега Тарабрин

0

Все равно 10 кликов чтобы сравнить как лучше добраться, плюс на городском транспорте, нет построения маршрута.

Ответить

Олча Артна

0

Это хорошо, было бы отлично, если бы они объединили с Яндекс-картами. Тогда было бы только одно приложение для транспорта и доставки. Не понимаю тех кто жалуется, интерфейс не перегружен, супер-приложение не тормозит (по крайней мере на iOS). А раньше надо было иметь 100500 приложений с одной функцией, был целый квест с тем чтобы из Москвы добраться до Подмосковья: сначала открыть Карты, чтобы посмотреть маршрут, затем на остановке открыть Транспорт, чтобы увидеть где автобус, затем Метро, затем Электрички, чтобы посмотреть расписание поездом, а если от станции нужная точка далеко, то и Такси.

Ответить

Yuri Ahmedov

0

И в навигатор напихали всякой хрени. Читать статьи "что делать в случае ДТП" самое то за рулем. 

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Shad Khoshvagt

–2

Спасибо яндексу за то, что он нам помогает.

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