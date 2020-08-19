«Яндекс» официально запустил «суперприложение» на базе «Такси»: добавил в него «Драйв» и расписание автобусов Материал редакции
Обновлённое приложение «Яндекс Go» доступно во всех городах присутствия сервисов.
«Яндекс» обновил приложение «Яндекс.Такси» — теперь оно называется «Яндекс Go», рассказали vc.ru в компании. Помимо такси оно объединяет сервисы доставки из ресторанов «Еда», экспресс-доставки продуктов «Лавка», каршеринг «Драйв», направление курьерской доставки и расписание наземного транспорта.
На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа, набор персональный для каждого пользователя. Алгоритмы предугадывают, что именно сейчас нужно, — добраться до дома или заказать еду, говорят в компании.
Набор сервисов различается в зависимости от города: например, в Москве и Санкт-Петербурге представлены все указанные сервисы, в Казани нет «Лавки», а в Нижнем Новгороде «Драйва».
«Яндекс.Такси» также обновится в Казахстане, Узбекистане, Армении, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Эстонии, Латвии, Литве, Молдове и Сербии. В Финляндии, Кот-д'Ивуаре, Гане, Израиле и Румынии сохранится название Yango (сокращение от «Яндекс Go»).
Компания также выделила направление курьерской доставки и грузоперевозки в отдельную вертикаль, которая развивается в группе компаний «Яндекс.Такси» пока без отдельного юрлица, рассказали в «Яндексе».
На вопрос о том, могут ли в будущем в «Яндекс Go» появиться сторонние сервисы, в компании ответили, что рассматривают разные варианты. Для водителей, курьеров и других партнёров сервисов ничего не изменится, уточнили в компании. Исполнители продолжат поулчать заказы в обновлённом в августе 2020 года сервисе «Яндекс.Про».
Чтобы перейти на «Яндекс Go», пользователям «Яндекс.Такси» нужно обновить приложение до последней версии. Новые пользователи могут скачать «Яндекс.Go» в App Store и Google Play (приложение для Android на момент написания заметки не обновилось). Приложения «Драйва», «Еды» и «Лавки» продолжат работу как в составе «Яндекс Go», так и как отдельные приложения.
- «Яндекс» добавил заказ продуктов из «Лавки» в приложение «Такси» в ноябре 2019 года, в марте 2020 года в такси-сервисе появилась возможность сделать заказ в «Еде». Тогда близкий к компании источник vc.ru говорил, что компания рассматривает «Такси» как один из возможных вариантов для создания «суперприложения».
- «Суперприложение» на базе «ВКонтакте» уже развивает Mail.ru Group. В конце 2019 года о запуске «суперприложения» на базе мобильного банка с записью в салоны красоты, заказом уборки и другими услугами от партнёров рассказали в «Тинькофф».
Мне дико не нравится - заходишь заказать такси, а тут тебе - НУ НА ПОКУШАЙ, ЗАКАЖИ КУРЬЕРА. Елка с гирляндой какая-то. И ведь они 100% убьют отдельные аппы.
Искусственный интеллект предугадывает ваши желания и повышенный спрос на желания.
Алгоритмы компании предугадывают, что именно сейчас нужно, — добраться до дома или заказать еду
🤣🤣🤣
Ага, тут как раз статья в параллели была про то, как Яндекс бронирует места в ресторанах, но его об этом никто не просит.
Опять же, ему виднее 🦒
Можно ссылку?
Да яндекс.навигатор даже беззвучный режим на телефоне не может определить. Какое там такси или еда :)
Как же удобно было иметь 4 приложения для комфортного ориентирования в Москве. 2Гис, Электрички, Транспорт и Метро. А когда Транспорт перенесли в Яндекс.Карты, стало совсем не удобно. Слишком много информации на экране. Если я хочу посмотреть где едет автобус, значит мне не нужно знать где магазин Дикси, для этого есть Карты. Атеперь ещё при вызове такси я буду видеть где едет автобус, хотя мне просто нужно такси.
Там вроде переключаться можно, включая и выключая транспорт.
Мне больше не нравится что приложений все ещё много а функции сращиваются, непонятно что использовать и когда.
А остальные приложения больше не нужны получается? С точки зрения пользователя это конечно венегрет, лучше бы сделали линки с одного приложения на другое, а не усложняли интерфейс
Помимо такси оно объединяет сервисы доставки из ресторанов «Еда», экспресс-доставки продуктов «Лавка», каршеринг «Драйв», направление курьерской доставки, расписание наземного транспорта, ...
... сервис общения с соседями, телепрограмму, мессенджер, переводчик, «Дзен», Carmageddon, FM радио, фонарик, и календарь месячных.
Пройдёт пара лет, тренд сменится, и они будут разносить всё назад. Не сидеть же без дела талантливым продактам и разрабам
А мне "Яндек" даже больше нравится. Что-то румынское в этом есть 🙃
Яndex
Яndex: приложения, с которыми проще.
расстаться
нету сил, закрываю
Вы сначала откройте, по аллеям столицы
нету в маркете его...
Будет. Следите за обновлениями аккаунта яндекса в гугл маркете: https://play.google.com/store/apps/dev?id=9141303443900639327
Ну и пошли они со своей хренью. Буду пользовать приложение для такси от конкурентов. Заколебало это распиздяйство Яндекса.
Ну что-то пошло не так. Внутри приложение все сервисы появились, но как называлось «Яндекс.Такси», так и называется
Так вот почему они сливают убер раша. Водители жалуются, что заставляют оклейку снимать.а жаль. нравился убер,без желтый наворотов
Почему я не вижу никакого "go" приложения?
Будет.
что-то Я.Музыку и Кинопоиск не закинули, странно
разве? у меня уже выводится какой то мусор про премьеры кино, а также бесплатные книги и путеводитель по музеям....
Хм. Дело в том, что это больше не приложение Такси, а приложение Go🤷🏻♂️ Соответственно и воспринимать его нужно, как новый продукт, который про транспорт и доставку. Мне кажется, что это дело привычки. Конечно, чаще можно встретить, как сервисы наоборот выносят функции в отдельные приложения (в Facebook, например, нельзя прочесть сообщение без Messenger — вот это натуральное долбоёбство).
Яндекс, держи супер идею: создать отдельное приложение для такси.
Еще это не успели забыть
Через полгода или год, то же самое будет у Ситимобиля. Скриньте.
Все равно 10 кликов чтобы сравнить как лучше добраться, плюс на городском транспорте, нет построения маршрута.
Это хорошо, было бы отлично, если бы они объединили с Яндекс-картами. Тогда было бы только одно приложение для транспорта и доставки. Не понимаю тех кто жалуется, интерфейс не перегружен, супер-приложение не тормозит (по крайней мере на iOS). А раньше надо было иметь 100500 приложений с одной функцией, был целый квест с тем чтобы из Москвы добраться до Подмосковья: сначала открыть Карты, чтобы посмотреть маршрут, затем на остановке открыть Транспорт, чтобы увидеть где автобус, затем Метро, затем Электрички, чтобы посмотреть расписание поездом, а если от станции нужная точка далеко, то и Такси.
И в навигатор напихали всякой хрени. Читать статьи "что делать в случае ДТП" самое то за рулем.
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