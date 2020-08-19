«СКБ-банк» предложил бизнесу использовать смартфон как платёжный терминал: принимать оплату и формировать квитанции Материал редакции
Смартфон может заменить мобильный POS-терминал или кассу.
Банковская группа «СКБ-банка» запустила пилотный проект, который позволяет компаниям принимать безналичную оплату через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью обычного смартфона, пишет «Коммерсантъ».
Технология SoftPOS позволяет использовать устройство как полноценный терминал оплаты: принимать безналичные платежи по QR-коду, формировать квитанции, возвращать средства покупателю, — рассказали изданию в группе.
Новый сервис доступен клиентам «Делобанка» (филиал «СКБ-банка»): чтобы его использовать, нужно установить приложение, уточняет газета. Дополнительная техническая интеграция с банком или оборудование не нужны, подчеркнули в «СКБ-банке».
Аналогичное приложение планирует в скором времени запустить банк «Русский стандарт» — сервис позволяет принимать платежи по динамическим QR-кодам, рассказали изданию в компании.
SoftPOS позволит увеличить количество торговых точек с возможностью безналичной оплаты, рассказал изданию представитель Национальной системы платёжных карт. Для бизнеса технология может быть выгодной: эквайринговая комиссия при оплате картой составляет 1%, а при платежах через СБП — 04-0,7%, отмечает издание.
Сейчас компании принимают оплату смартфоном с помощью мобильных POS-терминалов, напоминает газета. Устройство также может использоваться как платёжный терминал, если у него есть NFC-чип, — эту технологию в 2019 году в партнёрстве с разработчиком Mobeewave начала внедрять Samsung. В августе 2020 года стартап купила Apple.
Вот же прогрессивный засранцы убивают бизнес по продаже контрольно кассовых аппаратов и POS терминалов. Там столько народу кормилось, а тут они со своими электронными чеками с QR кодами.
Ура, ну наконец то.
Кстати, может кто подсксжет.
У меня зависла некая сумма в wechat. Есть способы вывести от туда деньги ?
Отличная новость но хотелось бы еще ускорения в этом направлении было бы не плохо если можно было бы через сбер все делать без делобанка
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