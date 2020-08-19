«Яндекс.Касса»: в июле спрос и траты россиян на доставку еды остались на уровне «карантина» Материал редакции
Спрос на онлайн-образование также сохранился после снятия ограничений, а на игры — упал.
После «карантина», который закончился 12 мая 2020 года, спрос россиян на доставку еды остался на «карантинном» уровне, подсчитали аналитики «Яндекс.Кассы» (копия исследования есть у vc.ru).
В апреле недельный оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях кафе и ресторанов вырос на 70% по сравнению с мартом, в июле показатель не изменился. Средний чек на доставку еды также остался на апрельском уровне: 1200 рублей против 600 рублей в марте, отметили в «Яндекс.Кассе».
В июле и в первую неделю августа оборот онлайн-платежей за покупки в интернете в среднем был больше на 41%, чем в марте, а количество платежей — на 30% больше, указали в компании. Средний чек практически не изменился и составил 2500 рублей.
Во время «карантина» вырос спрос на образовательные и развлекательные сервисы, а также видеоигры. Недельный оборот платежей на сайтах с тренингами, мастер-классами и обучающими курсами в июле был на 14% больше, чем в марте. Средний чек составил 3550 рублей.
В июле оборот в сегменте онлайн-образования остался на уровне +5-10% к марту, а вот спрос на игры упал. Недельный оборот платежей на игровых платформах в среднем был на 32% меньше, чем в пиковую неделю «карантина» — с 13 по 19 апреля, отметили в «Яндекс.Кассе».
Сервис изучал данные о платежах пользователей на сайтах и в приложениях, которые работают с «Яндекс.Кассой». Компания сравнивала платежи за 2–29 марта, 30 марта — 3 мая, 29 июня — 2 августа 2020 года. «Яндекс.Касса» обслуживает свыше 120 тысяч онлайн-платформ.
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