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«Ъ»: «Газпромбанк» запланировал запуск собственного виртуального оператора связи на сетях Tele2 Материал редакции
Начать работу он должен не позже июля 2022 года.
- «Газпромбанк» готовится запустить собственного виртуального оператора связи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке. Оператор будет использовать инфраструктуру Tele2, утверждает собеседник издания.
- Дочерняя структура банка ООО «Новые мобильные коммуникации» получила лицензию Роскомнадзора на услуги подвижной радиотелефонной связи на период с июля 2020 года по июль 2025 года, компания должна начать оказание услуг не позднее 16 июля 2020 года.
- «Газпромбанк» ищет руководителя клиентского сервиса в дочернюю структуру (MVNO) на Head Hunter, указывает газета. MVNO — оператор связи, который использует технологическую структуру партнёра.
- В «Газпромбанке» не ответили на запрос издания, в Tele2 не стали комментировать запуск проекта, отметив, что он перспективен.
- Банк не впервые запускает MVNO, отмечает издание. В 2015 году специализированный оператор связи «Газпром телеком» в партнёрстве с «Мегафоном» запустил проект для сотрудников предприятия, к 2020 году компания выдала 100 тысяч SIM-карт.
- На сетях Tele2 работают «Тинькофф мобайл», «Сбермобайл» и «ВТБ мобайл». В 2019 году больше половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сетях Tele2, относились к банкам.
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Тинькофф породил виртуальных операторов фин орг, теперь каждый обязан сделать своего, только вопрос: зачем?
денис покалюкин
М-да уж только не ясно нужен ли этот оператор
Constantine Kiselevденис
Кому-то из управленцев нужен. Каждый проект, даже убыточный, приносит кому-то деньги.
Кирилл ВечкасовConstantine
Или чувство удовольствия, сделанного и созданного чего-то.
Цель на месяц - создать свою сотовую компанию.
Constantine Kiselev
Лучше бы хорошо делали своё дело. Например, новая карта расслоилась не пролежав на полке и месяца.
Кирилл ВечкасовConstantine
ЭкоКарта, чтобы деньги были в безопасногсти. Спец тариф 199 руб. в месяц, а ваша новая карта уже в банке лежит, позвоните только
Constantine KiselevКирилл
Не понял шутки