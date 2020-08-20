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Airbnb подала заявку на проведение IPO — в 2017 году инвесторы оценили компанию в $31 млрд Материал редакции
Бизнес Airbnb пострадал из-за пандемии, во время ограничений компания дважды привлекала инвестиции.
- Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb сообщил, что направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) конфиденциальную заявку через форму S-1 на проведение первичного публичного размещения своих акций на бирже (IPO).
- Количество акций и их ценовой диапазон компания не указала, отметив, что разместиться на бирже планирует после того как SEC завершит проверку её документов на соответствие рыночным и другим условиям.
- Airbnb рассказала о планах выйти на биржу в сентябре 2019 года. В марте 2017 года инвесторы оценивали бизнес в $31 млрд, но в 2020 году он мог существенно пострадать из-за пандемии.
- В апреле сервис дважды привлёк по $1 млрд от инвесторов, чтобы справиться с кризисом. В мае Airbnb сократила штат на 25%: в компании сообщали, что ожидают двукратного снижения годовой выручки.
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Sergey Redmi
Живи, AirBnb!
У меня только лучшие впечатления от пользования этим сервисом в нескольких странах!
Вася Пражкин
По стопам Spotify идут - дождались худшего момента.
Евгений ДроздовВася
Угу. Совсем не логично как-то. На IPO обычно выходят на подъёме, но не на спаде.