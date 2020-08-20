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Airbnb ограничил количество гостей в одном доме до 16 человек — за нарушение запрета компания может подать в суд Материал редакции
Так сервис борется с проведением вечеринок и других массовых мероприятий в интересах здравоохранения.
- Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb запретил своим пользователям по всему миру проводить мероприятия в арендованном жилье из-за пандемии. В один дом независимо от его размеров смогут заселяться не более 16 гостей.
- Запрет действует бессрочно, компания дополнительно сообщит о его отмене.
- Airbnb рассматривает возможность исключить ограничение на количество гостей до 16 человек для некоторых гостиничных типов жилья, например, для бутик-отелей.
- За нарушение запрета на вечеринки сервис может заблокировать пользователя или даже подать судебный иск, предупредили в компании. Но как именно Airbnb планирует проверять соблюдение правил, кроме жалоб соседей, не уточняется.
- Airbnb начал ужесточать контроль над проведением мероприятий в 2019 году: запретил «дома для вечеринок», на которые часто жалуются соседи, напоминают в компании. Сервис также запустил специальную горячую линию для жалоб соседей, а также «вручную» проверял бронирования с высокой степенью риска.
- Кроме того, в июле 2020 года Airbnb запретил пользователям в США младше 25 лет и менее чем с тремя положительными отзывами снимать дома в собственном районе.
- С наступлением пандемии Airbnb и вовсе удалил фильтр поиска «Подходит для мероприятий». Однако из-за массовых ограничений на работу бизнеса некоторые пользователи стали «переносить» бары и клубы в жилье, арендуемое через сервис, объясняет сервис запрет на вечеринки.
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Bobo Momo
Будто 16-ти недостаточно чтобы замутить оргию.