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Лиана Липанова
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Обновление Lightroom для iPhone и iPad удалило пресеты и фотографии пользователей: Adobe заявила, что их не восстановить Материал редакции

Сохранились только файлы, синхронизированные с облаком Lightroom.

36 комментариев
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Последнее обновление Lightroom для iPhone и iPad стёрло фотографии и пресеты в приложении, которые не были синхронизированы с облаком, сообщает PetaPixel со ссылкой на пользователей. Adobe подтвердила, что их невозможно будет вернуть.

Первые сообщения о проблеме появились 18 августа на форумах обратной связи Photoshop, когда приложение Lightroom на iOS обновилось до версии 5.4. Пользователи с подпиской и бесплатной версией приложения жаловались на исчезновение файлов.

«Я общался со службой поддержки более четырёх часов за последние два дня, и буквально минуту назад они сказали мне, что проблема не исправлена, и что потерянные фотографии невозможно восстановить», — написал пользователь Reddit. «Все, что я услышал, это "мы искренне сожалеем" и больше ничего. Два с лишним года редактирования фотографий потеряны из-за Adobe, и всё, что они выдали — это извинения», — добавил он.

19 августа Adobe официально подтвердила проблему и объяснила, что клиенты при обновлении Lightroom до 5.4 на iPhone и iPad «могли потерять фотографии и пресеты», что эти файлы «не подлежат восстановлению». Они «искренне извиняются» перед пострадавшими пользователями.

Компания уже выпустила версию 5.4.1 с исправлением ошибки, но она ничего не может сделать с потерянными данными. На момент публикации заметки Adobe не ответила, скольких клиентов затронула эта ошибка.

Lightroom с 20 Гб в облачном хранилище стоит 499 рублей в месяц. Все приложения Creative Cloud, включая Lightroom с облаком на 100 Гб, можно купить за 1932 рубля в месяц.

#новость #adobe #lightroom

Лиана Липанова
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36 комментариев
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Евгений Трубачев

23

Сегодня погода облачная, местами удаления всех файлов...

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Лиана Липанова

13

если вы вдруг переживали, у меня всё было сохранено на облаке

Ответить

Михаил Арнаутов

Лиана
3

всегда знал, что на vc сидят умные и прогрессивные люди

Ответить

Лиана Липанова

Михаил
3

активнутые и противные

Ответить

Evgeny Boyko

Лиана
2

Расшарьте тот самый альбом 

Ответить

Игорь Крафт

Лиана
0

А я вообще все обновы отключил ...

Ответить

Кигхриль Vselensky

Лиана
0

Все это что?

Ответить

Алексей Михальский

9

Красавцы. Все вот жду, когда пропадут календарные записи, заметки и тп. Глиняные плитки надо закупить на всякий случай.

Ответить

Useforlogin

8

Долбоебы из адоби снова показали свое мастерство. 

На самом деле это отличный пример — как долго может оставаться на плаву компания, сделавшая себе имя и капитал в прошлом. Они могут совершить еще тысячу фатальных ошибок и все равно не растерять клиентов.  

Ответить

Max Okhrimenko

Useforlogin
1

альтернатив нет, увы
сколько раз не пытался пересесть с их продуктов на аналоги, ничего даже рядом не стоит

Ответить

Andre Macareno

Max
0

смотря для чего, для рисования фотошопу альтернативы вполне есть, насколько мне известно
за обработку фоточек и лайтрум, впрочем, не скажу, потому как знакомый фотограф тоже в лайтруме работал

Ответить

Yamimono

Useforlogin
0

Ага, и люди всё дальше будут продолжать кормить их подписками.

Ответить

Michael Pchelnikov

7

И тут снова вопрос к Apple: где обещанное качество проверки за ваши 30%?)

Ответить

Игорь Крафт

3

Улыбнула фраза ,,МОНО КУПИТЬ ЗА ..." 😊🤗

Ответить

Лиана Липанова

Игорь
14

моня купить зя писят рублей 

Ответить

Игорь Крафт

Лиана
3

Мона...плихолите завтля

Ответить

Родион Галанев

Лиана
0

«Adobe не светила». Или «Adobe — не светило», или «Adobe не ответил».

Ответить

Лиана Липанова

Родион
1

ну как мне теперь отшучиваться, если вы все варианты перебрали( 
спасибо, поправила!

Ответить

badResistor

Игорь
0

Мона Пиза?

Ответить

Denis Kiselev

Игорь
0

Стерео - х2

Ответить

Антон

2

Ха-ха. Заебись. Всегда самое надёжное это бумага.

Ответить

Никита Шультайс

Антон
10

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0

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Andre Macareno

Никита
0

любимое чудо в циве

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badResistor

Антон
0

Камень - наскальные рисунки сколько простояли!

Ответить

Alexandr Simonov

Антон
0

Где хранить бумажные файлы в 8к

Ответить

Ильнур Магадиев

3

В интересное время живем)

Ответить

Станислав Антохи

1

Блин, сколько раз повторять - бэкапьте личные данные!

У меня есть бэкап и даже, блин, есть бэкап бэкапа! На разных жёстких. Да неудобно. 

Может обосраться производитель ПО, может винт полететь, Майкрософт или Эппл могут превратить ваше устройство в кирпич. Девайс могут украсть.
Ультрафиолет может преломиться через метан в атмосфере и все данные исчезнут - да что угодно может случиться. 

Как всегда,  в общем...

Пс. И установите пин-код на сим-карту! Да именно на сим-карту, а не только на телефон 

Ответить

Алекс Никифоров

Станислав
1

Но всегда найдутся одаренные, что будут вещать про то что свои сервера это прошлый век и нужно всем-всем-всем переходить в облака...

Ответить

badResistor

1

"Щелчок Адоба"

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Сергей Щукин

0

Загружая что-то в облако - нужно априори быть к этому готовым. Хотя бы морально

🌬⛅🌩

Ответить

Almas Zhaxybayev

0

Вот это факап. Я понимаю, что бэкапы там архигигантские, но неужели бэкапов нет?
Или Adobe забила на обычных юзеров, сконцентрировавшись на корпоративном секторе?

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Alex Nikolin

Almas
0

Обнова стирает локальную папку - разговор не об облаке.
Нельзя нажать undo

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Фото сделанные через стандартную камеру и не обработанные не затрагивает?

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Евгений Вовас

0

Помню Яндекс.Диск совершил похожий факап повредив системные файлы Windows с обновлением... после чего раздал всем (даже не пострадавшим пользователям) по 120 Гб места на всю жизнь. Извинения Adobe проигрывают в данной ситуации, хотя ущерб сопоставим, а возможно больший...

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Alexandr Simonov

0

с ёбнулением!

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Семен Смирнов

0

Два с лишним года редактирования фотографий потеряны

2 года сидеть с одним телефоном и ни разу не использовать облако - это постараться надо. Он с таким же успехом мог сгореть или потеряться

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