Сохранились только файлы, синхронизированные с облаком Lightroom.

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Последнее обновление Lightroom для iPhone и iPad стёрло фотографии и пресеты в приложении, которые не были синхронизированы с облаком, сообщает PetaPixel со ссылкой на пользователей. Adobe подтвердила, что их невозможно будет вернуть.

Первые сообщения о проблеме появились 18 августа на форумах обратной связи Photoshop, когда приложение Lightroom на iOS обновилось до версии 5.4. Пользователи с подпиской и бесплатной версией приложения жаловались на исчезновение файлов.

«Я общался со службой поддержки более четырёх часов за последние два дня, и буквально минуту назад они сказали мне, что проблема не исправлена, и что потерянные фотографии невозможно восстановить», — написал пользователь Reddit. «Все, что я услышал, это "мы искренне сожалеем" и больше ничего. Два с лишним года редактирования фотографий потеряны из-за Adobe, и всё, что они выдали — это извинения», — добавил он.

19 августа Adobe официально подтвердила проблему и объяснила, что клиенты при обновлении Lightroom до 5.4 на iPhone и iPad «могли потерять фотографии и пресеты», что эти файлы «не подлежат восстановлению». Они «искренне извиняются» перед пострадавшими пользователями.

Компания уже выпустила версию 5.4.1 с исправлением ошибки, но она ничего не может сделать с потерянными данными. На момент публикации заметки Adobe не ответила, скольких клиентов затронула эта ошибка.