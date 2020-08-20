Обновление Lightroom для iPhone и iPad удалило пресеты и фотографии пользователей: Adobe заявила, что их не восстановить Материал редакции
Сохранились только файлы, синхронизированные с облаком Lightroom.
Последнее обновление Lightroom для iPhone и iPad стёрло фотографии и пресеты в приложении, которые не были синхронизированы с облаком, сообщает PetaPixel со ссылкой на пользователей. Adobe подтвердила, что их невозможно будет вернуть.
Первые сообщения о проблеме появились 18 августа на форумах обратной связи Photoshop, когда приложение Lightroom на iOS обновилось до версии 5.4. Пользователи с подпиской и бесплатной версией приложения жаловались на исчезновение файлов.
«Я общался со службой поддержки более четырёх часов за последние два дня, и буквально минуту назад они сказали мне, что проблема не исправлена, и что потерянные фотографии невозможно восстановить», — написал пользователь Reddit. «Все, что я услышал, это "мы искренне сожалеем" и больше ничего. Два с лишним года редактирования фотографий потеряны из-за Adobe, и всё, что они выдали — это извинения», — добавил он.
19 августа Adobe официально подтвердила проблему и объяснила, что клиенты при обновлении Lightroom до 5.4 на iPhone и iPad «могли потерять фотографии и пресеты», что эти файлы «не подлежат восстановлению». Они «искренне извиняются» перед пострадавшими пользователями.
Компания уже выпустила версию 5.4.1 с исправлением ошибки, но она ничего не может сделать с потерянными данными. На момент публикации заметки Adobe не ответила, скольких клиентов затронула эта ошибка.
Lightroom с 20 Гб в облачном хранилище стоит 499 рублей в месяц. Все приложения Creative Cloud, включая Lightroom с облаком на 100 Гб, можно купить за 1932 рубля в месяц.
Красавцы. Все вот жду, когда пропадут календарные записи, заметки и тп. Глиняные плитки надо закупить на всякий случай.
Долбоебы из адоби снова показали свое мастерство.
На самом деле это отличный пример — как долго может оставаться на плаву компания, сделавшая себе имя и капитал в прошлом. Они могут совершить еще тысячу фатальных ошибок и все равно не растерять клиентов.
альтернатив нет, увы
сколько раз не пытался пересесть с их продуктов на аналоги, ничего даже рядом не стоит
смотря для чего, для рисования фотошопу альтернативы вполне есть, насколько мне известно
за обработку фоточек и лайтрум, впрочем, не скажу, потому как знакомый фотограф тоже в лайтруме работал
И тут снова вопрос к Apple: где обещанное качество проверки за ваши 30%?)
Улыбнула фраза ,,МОНО КУПИТЬ ЗА ..." 😊🤗
«Adobe не светила». Или «Adobe — не светило», или «Adobe не ответил».
Ха-ха. Заебись. Всегда самое надёжное это бумага.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
Блин, сколько раз повторять - бэкапьте личные данные!
У меня есть бэкап и даже, блин, есть бэкап бэкапа! На разных жёстких. Да неудобно.
Может обосраться производитель ПО, может винт полететь, Майкрософт или Эппл могут превратить ваше устройство в кирпич. Девайс могут украсть.
Ультрафиолет может преломиться через метан в атмосфере и все данные исчезнут - да что угодно может случиться.
Как всегда, в общем...
Пс. И установите пин-код на сим-карту! Да именно на сим-карту, а не только на телефон
Но всегда найдутся одаренные, что будут вещать про то что свои сервера это прошлый век и нужно всем-всем-всем переходить в облака...
Загружая что-то в облако - нужно априори быть к этому готовым. Хотя бы морально
🌬⛅🌩
Вот это факап. Я понимаю, что бэкапы там архигигантские, но неужели бэкапов нет?
Или Adobe забила на обычных юзеров, сконцентрировавшись на корпоративном секторе?
Обнова стирает локальную папку - разговор не об облаке.
Нельзя нажать undo
Помню Яндекс.Диск совершил похожий факап повредив системные файлы Windows с обновлением... после чего раздал всем (даже не пострадавшим пользователям) по 120 Гб места на всю жизнь. Извинения Adobe проигрывают в данной ситуации, хотя ущерб сопоставим, а возможно больший...
Два с лишним года редактирования фотографий потеряны
2 года сидеть с одним телефоном и ни разу не использовать облако - это постараться надо. Он с таким же успехом мог сгореть или потеряться
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