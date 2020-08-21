Игроки смогут получить скин «Яблоко раздора» и игровые устройства — но не от Apple.

В закладки

Epic Games анонсировала чемпионат 23 августа 2020 года, который пройдёт под хэштегом FreeFortnite. Турнир продлится четыре часа, пользователи смогут принять в нём участие, выбрав «Чемпионат FreeFortnite» в списке игровых режимов.

Разработчик напомнил, что Apple удалила Fortnite из App Store и пользователи больше не смогут обновлять игру. «Не упустите возможность отпраздновать королевскую победу вместе с друзьями со всех платформ», — говорится в анонсе.

Объявление на vc.ru Авторизация через SMS — дорого Через входящий звонок дешевле. Крупные компании уже внедряют Call Password Узнать

Среди призов, которые разыгрывает Epic Games, — скин «Яблоко раздора» для участников, набравших свыше 10 очков, и кепка с надписью Free Fortnite для лучших игроков — около 20 тысяч человек. Также компания разыграет больше тысячи устройств Xbox One X, Nintendo Switch и других, а также игровые ноутбуки и смартфоны — кроме устройств Apple.