Epic Games анонсировала чемпионат FreeFortnite с призами, высмеивающими Apple Материал редакции
Игроки смогут получить скин «Яблоко раздора» и игровые устройства — но не от Apple.
Epic Games анонсировала чемпионат 23 августа 2020 года, который пройдёт под хэштегом FreeFortnite. Турнир продлится четыре часа, пользователи смогут принять в нём участие, выбрав «Чемпионат FreeFortnite» в списке игровых режимов.
Разработчик напомнил, что Apple удалила Fortnite из App Store и пользователи больше не смогут обновлять игру. «Не упустите возможность отпраздновать королевскую победу вместе с друзьями со всех платформ», — говорится в анонсе.
Среди призов, которые разыгрывает Epic Games, — скин «Яблоко раздора» для участников, набравших свыше 10 очков, и кепка с надписью Free Fortnite для лучших игроков — около 20 тысяч человек. Также компания разыграет больше тысячи устройств Xbox One X, Nintendo Switch и других, а также игровые ноутбуки и смартфоны — кроме устройств Apple.
- Epic Games начала спор с Apple в августе 2020 года, добавив в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store.
- В ответ компания удалила игру, а разработчик подал на Apple в суд и выпустил короткометражку Nineteen Eighty-Fortnite — пародию на рекламу производителя iPhone «1984».
- 17 августа Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games из App Store и отключить доступ к инструментам разработки для iOS. Однако затем пообещала оставить Epic Games в App Store, если разработчик уберёт из Fortnite прямые покупки.
- Из-за высоких комиссий в App Store и «монополии» магазина с Apple спорят и другие разработчики, в том числе создатели почтового сервиса Hey, Tinder и другие.
Эпик напрашивается на Эффект Барбары Стрейзен, очень сильно мне кажется они пожалеют о содеянном. Получится EpicFail -_-
ну то, как sony топила за свою закрытую экосистему, запрещая общий online playstation с другими платформами... Ничего, топ-1 консоль, но эпики их натянули. Теперь кроссплатформенный онлайн стал реальностью. Так что все шансы в этом споре у них на руках
Бессмертные пацаны совсем)
Apple пока еще не знает, как легко можно просрать весь свой бренд из-за надменных действий парочки топ-менеджеров.
Лол, Эппл ничего в данном случае не потеряет. Для них бизнес эпик это капля в море.
если бы не EpicFail не пиарились, а топили за отмену коммисии - начали бы с PS4, там у них самые больше продажи и такие-же 30% с каждой покупки.
армия фанатов игр ничего не может сделать против sjw, куда им против эппла?
Не просрут. Обычным людям, особенно покупателям айфонов глубоко насрать на то, куда и сколько уходят деньги, которые они тратят на доп жизни в CandyCrush и прочих играх.
И вот что интересно , Газпром это тепло и энергия фактически базовая потребность , а телефон ?
Видимо мы чего то ещё не знаем, это спекулятивное инсайдерский история
Какие же они балбесы. Пострадают конечно же пользователи и инвесторы эпика.
Наверняка у них бОльший процент пользователей именно с андроида и поэтому они такие бесстрашные.
С Гуглом же пока не спорят.
350 миллионов обиженных школьников - это будущие НЕ покупатели устройств эппла. Эпл уже давно потерял свой ареол крутости, у Эпика есть шанс ещё немного испортить им имидж.
Так же Apple активно продвигают свою продукцию в школы и институты Америки. Если они и правда решатся выгнать движок UE, то это будет невероятным ударом для них.
Ммм. А к гуглу у них за то же самое удаление из стора за нарушение правил нет претензий? Двуличные мудаки, что сказать
Троллят по-крупному)
Если честно, то выглядит как обиженный ребенок которого выгнали из песочницы, пытается максимально уколоть - но всем насрать
Вполне нормальный ход. Думаю у Эпиков есть какой-то план, как дать пользователям ios играть потом в фортнайт. Вполне возможно через какой нибудь Stadia или сервис майкрософта по стримингу игр. Так что для Apple это вполне серьёзный удар, который уже запустил волну негатива от других разработчиков
Stadia со стримингом игр нет на iOS.
Ну не стадия, а какой-то подобный сервис. Вроде что-то встречал такое.
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