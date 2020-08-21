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Татьяна Боброва
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Epic Games анонсировала чемпионат FreeFortnite с призами, высмеивающими Apple Материал редакции

Игроки смогут получить скин «Яблоко раздора» и игровые устройства — но не от Apple.

43 комментария
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Epic Games анонсировала чемпионат 23 августа 2020 года, который пройдёт под хэштегом FreeFortnite. Турнир продлится четыре часа, пользователи смогут принять в нём участие, выбрав «Чемпионат FreeFortnite» в списке игровых режимов.

Разработчик напомнил, что Apple удалила Fortnite из App Store и пользователи больше не смогут обновлять игру. «Не упустите возможность отпраздновать королевскую победу вместе с друзьями со всех платформ», — говорится в анонсе.

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Среди призов, которые разыгрывает Epic Games, — скин «Яблоко раздора» для участников, набравших свыше 10 очков, и кепка с надписью Free Fortnite для лучших игроков — около 20 тысяч человек. Также компания разыграет больше тысячи устройств Xbox One X, Nintendo Switch и других, а также игровые ноутбуки и смартфоны — кроме устройств Apple.

  • Epic Games начала спор с Apple в августе 2020 года, добавив в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store.
  • В ответ компания удалила игру, а разработчик подал на Apple в суд и выпустил короткометражку Nineteen Eighty-Fortnite — пародию на рекламу производителя iPhone «1984».
  • 17 августа Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games из App Store и отключить доступ к инструментам разработки для iOS. Однако затем пообещала оставить Epic Games в App Store, если разработчик уберёт из Fortnite прямые покупки.
  • Из-за высоких комиссий в App Store и «монополии» магазина с Apple спорят и другие разработчики, в том числе создатели почтового сервиса Hey, Tinder и другие.
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#новость #apple #epicgames

Татьяна Боброва
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43 комментария
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Антон Фомин

13

Эпик напрашивается на Эффект Барбары Стрейзен, очень сильно мне кажется они пожалеют о содеянном. Получится EpicFail -_-

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Evgeny Pastukhov

Антон
0

ну то, как sony топила за свою закрытую экосистему, запрещая общий online playstation с другими платформами... Ничего, топ-1 консоль, но эпики их натянули. Теперь кроссплатформенный онлайн стал реальностью. Так что все шансы в этом споре у них на руках

Ответить

Alex Marvell

9

Бессмертные пацаны совсем)

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Pavel Voronkov

Alex
7

Бесстрашные ублюдки 🙃

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Александр Якунин

Alex
1

Оппозиция в своём лучшем проявлении

Ответить

ПекинПок

–3

Apple пока еще не знает, как легко можно просрать весь свой бренд из-за  надменных действий парочки топ-менеджеров.

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Andrey Smalkov

ПекинПок
12

Лол, Эппл ничего в данном случае не потеряет. Для них бизнес эпик это капля в море.

Ответить

ПекинПок

Andrey
–2

армия фанатов игр достаточно влиятельная... на одних инстаграмщицах трудно будет бизнес развивать

Ответить

Denis Arslanbekov

ПекинПок
1

если бы не EpicFail не пиарились, а топили за отмену коммисии - начали бы с PS4, там у них самые больше продажи и такие-же 30% с каждой покупки.

Ответить

Mark Rapida Gromov

ПекинПок
0

армия фанатов игр ничего не может сделать против sjw, куда им против эппла?

Ответить

Юрий Коршев

ПекинПок
6

Не просрут. Обычным людям, особенно покупателям айфонов глубоко насрать на то, куда и сколько уходят деньги, которые они тратят на доп жизни в CandyCrush и прочих играх.

Ответить

ПекинПок

Юрий
–7

в AppSote и так контента никакого кроме ТикТок...   iOs для ограниченных людей

Ответить

Denis Arslanbekov

ПекинПок
3
Ответить

Артур

ПекинПок
0

Да куда уж нам, ограниченным

Ответить

Stas Korg

ПекинПок
0

Особенно когда в мире )(uyрит левая повестка , яблоко выглядит как ebanuy правый капиталист с монополией , Ротшильд от ИТ))) ждём ждём продолжения

Ответить

ПекинПок

Stas
–3

Это просто продавцы девайсов... они слишком рано возомнили себя империей

Ответить

Malik Yantizhanov

ПекинПок
3

Скажи это 2 трлн $ капитализации Apple.

Ответить

Stas Korg

ПекинПок
0

Капитализация 2 трлн , Газпром стоит 62 млрд и не может собрать себе цену )))

Ответить

Александр Якунин

Stas
0

И вот что интересно , Газпром это тепло и энергия фактически базовая потребность , а телефон ?

Ответить

Stas Korg

Алексан…
0

Глобально телефон , это уже тоже да, но не именно iphone или Samsung и тд

Ответить

Александр Якунин

Stas
0

Видимо мы чего то ещё не знаем, это спекулятивное инсайдерский история

Ответить

Stas Korg

Алексан…
1

Убери телефон из своей жизни, и сам решишь , сколько в твоей жизни Газпрома и сколько телефона. Каждому своё.

Ответить

Александр Якунин

Stas
0

Может ещё и от горячей воды отказаться ?

Ответить

Stas Korg

Stas
0

Блин, мне ставят минусы))) за что ? За факты ? Какой-то эплдрочер , у которого во рту )(yů яблочный ))))

Ответить

Alex Sunseticy

ПекинПок
0

И не узнает

Ответить

Andrey Smalkov

5

Какие же они балбесы. Пострадают конечно же пользователи и инвесторы эпика.

Ответить

Филипп Горбунов

Andrey
1

Наверняка у них бОльший процент пользователей именно с андроида и поэтому они такие бесстрашные.

С Гуглом же пока не спорят.

Ответить

Mark Rapida Gromov

Филипп
0

пользователей — да.
денег — нет.

Ответить

Alexey Bo

3

*играет саундтрек из "Деревня Дураков" *

Ответить

Роман Петерсон

0

350 миллионов обиженных школьников - это будущие НЕ покупатели устройств эппла. Эпл уже давно потерял свой ареол крутости, у Эпика есть шанс ещё немного испортить им имидж.

Ответить

Иванка Сегодина

Роман
1

Так же Apple активно продвигают свою продукцию в школы и институты Америки. Если они и правда решатся выгнать движок UE, то это будет невероятным ударом для них. 

Ответить

Crypto Green

1

Война которую мы заслужили )) 2020

Ответить

Механиков Максим

1

Epic! 

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Mark Rapida Gromov

1

Ммм. А к гуглу у них за то же самое удаление из стора за нарушение правил нет претензий? Двуличные мудаки, что сказать

Ответить

Viktor Mann

0

Троллят по-крупному)

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Denis Arslanbekov

Viktor
1

Если честно, то выглядит как обиженный ребенок которого выгнали из песочницы, пытается максимально уколоть - но всем насрать

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Pavel Voronkov

0

Троллинг 666 уровня, но может в будущем и боком выйти.

Ответить

Артём Ченцов

0

Вполне нормальный ход. Думаю у Эпиков есть какой-то план, как дать пользователям ios играть потом в фортнайт. Вполне возможно через какой нибудь Stadia или сервис майкрософта по стримингу игр. Так что для Apple это вполне серьёзный удар, который уже запустил волну негатива от других разработчиков

Ответить

Malik Yantizhanov

Артём
0

Stadia со стримингом игр нет на iOS.

Ответить

Артём Ченцов

Malik
0

Ну не стадия, а какой-то подобный сервис. Вроде что-то встречал такое.

Ответить

Malik Yantizhanov

Артём
0

На iOS к сожалению стриминга нет совсем)

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Anastasia Solodovnik

0

опять война брендов

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Stas Korg

–2

Это мои новые герои Epic Games !!!!!!

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