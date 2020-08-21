Инструмент позволяет быстро создать универсальное мобильное приложение и отредактировать его — достаточно данных из электронной таблицы.

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Сервис Glide разработали бывшие сотрудники Microsoft, которые хотят одновременно упростить разработку мобильных приложений и взаимодействие с электронными таблицами.

Всё, что нужно сделать пользователю для создания приложения — выбрать Google-таблицу из своей учётной записи или создать новую из набора шаблонов Glide, а затем отредактировать внешний вид получившегося приложения, пишет Fast Company.

Мы подумали: можно ли сделать упростить весь процесс разработки? Создать приложение, добавить в него данные, улучшить его и поделиться им? Мы хотим, чтобы не программистам было проще создавать приложения, а вообще всем. Дэвид Сигел глава Glide

Через веб-версию Glide можно полностью настроить любой элемент приложения, чтобы он выглядел и работал так, как нужно пользователю. На создание приложений по шаблону уходит около семи секунд.

Все приложения Glide — это прогрессивные веб-приложения (progressive web app, PWA). Они кроссплатформенные, совместимы практически с любым типом устройств и операционных систем.

Возможности Glide практически неограниченны, отмечает журналист Fast Company. Сервис может помочь создать мобильную витрину магазина, таск-менеджер, приложение для управления расходами — всё на основе готовых шаблонов и данных таблицы.

Любое созданное приложение синхронизируется с Google-таблицей и после создания, поэтому его можно обновлять так же быстро, как и добавлять новую строку или поле ввода данных.

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Например, так выглядит Android-приложение по шаблону Glide для базы сотрудников — со встроенной полнофункциональной поисковой системой и мессенджером:

Внутри него обычная таблица с именами, должностями и нужными ссылками:

Для запуска приложений нужно перейти по настраиваемой ссылке в обычном браузере на любом устройстве. Если открыть её со смартфона, Glide предложит добавить ссылку на домашний экран для быстрого доступа к приложению.

Настольная версия приложений Glide работает через окошко, эмулирующее смартфон, что достаточно неудобно, отмечает Fast Company. Но пользователи платной версии сервиса могут выбрать вариант, при котором на компьютерах будет работать планшетная версия приложения.

А так выглядит приложение для прослушивания подкастов: Glide автоматически встраивает аудиоплеер, так как в одном из столбцов электронной таблицы нашёл ссылки на аудиофайлы.

Glide бесплатен для индивидуального использования — сервис предоставляет до 500 строк данных, 100 МБ хранилища и 1000 изменений листа таблицы в месяц.

За $29 в месяц за подписку Glide Pro (или $19 при оплате за год) пользователь получает 25 тысяч строк данных, 10 ГБ хранилища и неограниченное число правок. Также есть тарифные планы для небольших команд и корпоративного использования.

Все тарифы включают в себя возможность удалить из приложения бренд Glide, выбрать свой домен для URL-адреса приложения, сделать его приватным (доступным только для зарегистрированных пользователей) и другие функции.

Собственные внутренние инструменты стартапа также работают через Glide, отмечает глава проекта.