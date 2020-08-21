vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Сервисы
Евгений Делюкин
703

Стартап Glide создаёт мобильные приложения из Google-таблиц — без кода и навыков программирования Материал редакции

Инструмент позволяет быстро создать универсальное мобильное приложение и отредактировать его — достаточно данных из электронной таблицы.

3 комментария
В закладки

Сервис Glide разработали бывшие сотрудники Microsoft, которые хотят одновременно упростить разработку мобильных приложений и взаимодействие с электронными таблицами.

Всё, что нужно сделать пользователю для создания приложения — выбрать Google-таблицу из своей учётной записи или создать новую из набора шаблонов Glide, а затем отредактировать внешний вид получившегося приложения, пишет Fast Company.

Мы подумали: можно ли сделать упростить весь процесс разработки? Создать приложение, добавить в него данные, улучшить его и поделиться им? Мы хотим, чтобы не программистам было проще создавать приложения, а вообще всем.

Дэвид Сигел
глава Glide

Через веб-версию Glide можно полностью настроить любой элемент приложения, чтобы он выглядел и работал так, как нужно пользователю. На создание приложений по шаблону уходит около семи секунд.

Все приложения Glide — это прогрессивные веб-приложения (progressive web app, PWA). Они кроссплатформенные, совместимы практически с любым типом устройств и операционных систем.

Возможности Glide практически неограниченны, отмечает журналист Fast Company. Сервис может помочь создать мобильную витрину магазина, таск-менеджер, приложение для управления расходами — всё на основе готовых шаблонов и данных таблицы.

Создайте мобильное приложение (ноукод) с помощью…
Перед началом статьи хотелось бы сказать, что переводчик не несёт ответственности за содержание…
vc.ru
Glide

Любое созданное приложение синхронизируется с Google-таблицей и после создания, поэтому его можно обновлять так же быстро, как и добавлять новую строку или поле ввода данных.

Объявление на vc.ru
Транспорт
Как мы сделали по-настоящему крутой автопилот для локомотива
Пока железные дороги мира борются с аварийностью, в России советские тепловозы ездят на самом современном автопилоте…

Например, так выглядит Android-приложение по шаблону Glide для базы сотрудников — со встроенной полнофункциональной поисковой системой и мессенджером:

Внутри него обычная таблица с именами, должностями и нужными ссылками:

Для запуска приложений нужно перейти по настраиваемой ссылке в обычном браузере на любом устройстве. Если открыть её со смартфона, Glide предложит добавить ссылку на домашний экран для быстрого доступа к приложению.

Настольная версия приложений Glide работает через окошко, эмулирующее смартфон, что достаточно неудобно, отмечает Fast Company. Но пользователи платной версии сервиса могут выбрать вариант, при котором на компьютерах будет работать планшетная версия приложения.

А так выглядит приложение для прослушивания подкастов: Glide автоматически встраивает аудиоплеер, так как в одном из столбцов электронной таблицы нашёл ссылки на аудиофайлы.

Glide бесплатен для индивидуального использования — сервис предоставляет до 500 строк данных, 100 МБ хранилища и 1000 изменений листа таблицы в месяц.

За $29 в месяц за подписку Glide Pro (или $19 при оплате за год) пользователь получает 25 тысяч строк данных, 10 ГБ хранилища и неограниченное число правок. Также есть тарифные планы для небольших команд и корпоративного использования.

Все тарифы включают в себя возможность удалить из приложения бренд Glide, выбрать свой домен для URL-адреса приложения, сделать его приватным (доступным только для зарегистрированных пользователей) и другие функции.

Собственные внутренние инструменты стартапа также работают через Glide, отмечает глава проекта.

Таблицы — самый успешный инструмент программирования всех времен, а мобильный компьютер — самый успешный компьютер всех времен. И до сих пор они никогда не были связаны друг с другом.

Дэвид Сигел
глава Glide

#glide #nocode #таблицы

Евгений Делюкин
+28 888
32
1
12
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["glide","\u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u044b","nocode"], "comments": 3, "likes": 12, "favorites": 32, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 151954, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 Aug 2020 15:50:35 +0300", "is_special": false }
Rotam — подкаст про маркетинг
Ежедневный новостной подкаст про главное в Digital, SMM и маркетинге от DNative
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Vlad Semenkov

0

Пользовался Glide, неплохое решение.
Создал калькулятор роялти для музыкантов

P.S. Коплю на pro версию, для расширения функционала.

RecPays
Первый роялти калькулятор для музыкального рынка России.
recpays.glideapp.io
Ответить

Александр Комаров

Vlad
0

а пуш уведомления можно в приложение делать?

Ответить

Михаил Фролов

0

Наверно люди хорошо реагируют на слово: "Google". Чувствуют что яйца в тисках. 😁

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Интервью Дмитрия Фадина, директора по стратегическому развитию и инновациям ИНВИТРО
Цифровая медицина — сфера, охватывающая аппаратные и программные решения и услуги, помогающие вести постоянный монитори…
0
KFC
Подписан
Отписаться
Как выбрать профессию: советы экспертов фонда «Открывая горизонты» и KFC
Новый учебный год начнется совсем скоро, а это значит, что у учеников старших классов осталось мало времени, чтобы реши…
1
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #14: изучение Tesla UI Kit и дизайн-систем от Apple, Uber и Microsoft, а также полезные ресурсы по теме
В систематическом дайджесте от Redmadrobot Design Lab.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Лучезарный Смех
за день
«Альфа-банк» с 1 сентября введёт комиссию за обслуживание счетов в евро
Saucedo Puetz
за неделю
Встречаться два бизнес тренера - Вот проблема есть у меня, надо доход на 20% повысить -Так, спокойно, я сейчас за 20 минут тебе все расскажу -Рассказать то и я могу, мне повысить надо
Сооснователь «Бизнес молодости» сообщил о закрытии проекта — второй раз за год

Комментарии

Maxim Petrukhin

«Автомобиль многое говорит о…

Александр Комаров

Стартап Glide создаёт мобильные…

Евгений Разманов

Facebook окончательно перейдёт…

Artem Petrenkov

«Автомобиль многое говорит о…

Кирилл Клейменов

Директор по продукту Spotify…

Андрей Кириллов

Counterpoint Research: доля…

Michael Smith

Epic Games анонсировала…

Andrew Stepanov

«Автомобиль многое говорит о…

Егор Рублев

«Ашан» получил €200 млн от…

Михаил Фролов

Стартап Glide создаёт мобильные…

Anna Petrova

DC зарегистрировали новый…

Гала Перидоловна

«Люди устали от трендов…

Данила Верещаков

«Автомобиль многое говорит о…

Артем Бирюков

«Автомобиль многое говорит о…

Qiwi

QIWI Квик: как мы внедрили…

Michael Smith

Epic Games анонсировала…

Василий

«Автомобиль многое говорит о…

Denis Mayorov

DC зарегистрировали новый…