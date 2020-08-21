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Лиана Липанова
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Временно закрыли офис и отправили сотрудников домой: глава Viber рассказал о бизнесе компании в Минске на фоне протестов Материал редакции

Глава компании Rakuten Viber (владеет мессенджером Viber) Джамел Агауа дал интервью Forbes, в котором рассказал об аресте сотрудников, отключении интернета в Белоруссии и о будущем минского подразделения.

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Джамел Агауа

Временное закрытие офиса и аресты сотрудников

Офис Viber в Минске находится в центре города, близко к месту протестов, говорит Агауа. 13 августа неизвестные вооруженные люди в чёрной одежде заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске — после этого Viber «незамедлительно» решил отправить сотрудников работать из дома и закрыть офис.

«Потому что наш офис очень близко к офисам Uber и "Яндекса". Мы боимся, что некоторые работники не смогут попасть в офис. Мы решили эвакуировать наш офис ради безопасности. Потому что мы не знали, почему эти люди захватили офисы», — объясняет Агауа такое решение.

Всего в Минске работает 120 сотрудников компании, но из-за пандемии в офисе находилось только 20 человек, уточнил глава Viber.

По словам Агауа, во время протестов задержали двух инженеров компании и отца одного из сотрудников. Сейчас с ними работают адвокаты, причины ареста неизвестны.

По его словам, задержанные сотрудники «даже не протестовали»: один оказался рядом с местом, где арестовывали других, а другой был наблюдателем на избирательном участке.

Это два члена нашей семьи. Одного отпустили на выходных, мы очень благодарны за это, он чувствует себя хорошо, хоть и не понимает, почему был арестован. Второй в больнице с серьезными травмами. По закону, он все еще под арестом.

Джамел Агауа
глава Rakuten Viber

Как работал Viber во время отключения интернета

В течение трёх или четырёх дней Viber работал с перебоями из-за «блокировок интернета властями», рассказывает Агауа. Перед этим мессенджер зафиксировал пиковое использование за день.

«Мы также работали над VPN, чтобы позволить пользователям пользоваться Viber, несмотря на блокировку», — говорит он.

Аудитория активных пользователей мессенджера составляет 76% населения Белоруссии. MAU (активные пользователи в месяц) составляет около 95% или примерно 6,5 млн человек.

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Уйдёт ли Viber из Белоруссии

Некоторые ИТ-компании официально заявили, что покидают Белоруссию, напоминает Агауа. «И конечно, к нам обратились с просьбой подписать этот документ. Проблема была в том, как он был написан», — объясняет он. О каком именно документе речь, он не уточнил.

Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что как компания, мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно.

Но подписывать бумагу, в которой написано, что если ничего не поменяется, то мы просто закроем наш офис и уедем… А что будет с сотрудниками? Как это им поможет, если они потеряют работу?

Джамел Агауа
глава Rakuten Viber

Компания не хочет произвести на своих сотрудников впечатление, что покидает их — Viber планирует поддерживать задержанных сотрудников «до последних минут, до последних дней», говорит Агауа.

Rakuten Viber хочет удвоить персонал в Белоруссии — офис в Минске может принять вдвое больше инженеров, чем есть сейчас, рассказал Агауа.

#новость #viber

Лиана Липанова
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4 комментария
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Vl Al

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"А что будет с сотрудниками? Как это им поможет, если они потеряют работу?"

Ох уж эти сказочники. Обычно компании дают пендель под жопу и по менее значительным поводам.

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Vyacheslav Bagmut

0

"Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далёких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг!
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!

Взял и клюнул Таракана —
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.

То-то рада, то-то рада
Вся звериная семья,
Прославляют, поздравляют
Удалого Воробья!"

(с) Корней Чуковский - "Тараканище"

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lakoros

0

А что Лукашенко душит it? Мне казалось там довольно много успешных компаний работает.

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Синди Катсс

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сказочные пианисты без рук

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