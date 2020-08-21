Временно закрыли офис и отправили сотрудников домой: глава Viber рассказал о бизнесе компании в Минске на фоне протестов Материал редакции
Глава компании Rakuten Viber (владеет мессенджером Viber) Джамел Агауа дал интервью Forbes, в котором рассказал об аресте сотрудников, отключении интернета в Белоруссии и о будущем минского подразделения.
Временное закрытие офиса и аресты сотрудников
Офис Viber в Минске находится в центре города, близко к месту протестов, говорит Агауа. 13 августа неизвестные вооруженные люди в чёрной одежде заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске — после этого Viber «незамедлительно» решил отправить сотрудников работать из дома и закрыть офис.
«Потому что наш офис очень близко к офисам Uber и "Яндекса". Мы боимся, что некоторые работники не смогут попасть в офис. Мы решили эвакуировать наш офис ради безопасности. Потому что мы не знали, почему эти люди захватили офисы», — объясняет Агауа такое решение.
Всего в Минске работает 120 сотрудников компании, но из-за пандемии в офисе находилось только 20 человек, уточнил глава Viber.
По словам Агауа, во время протестов задержали двух инженеров компании и отца одного из сотрудников. Сейчас с ними работают адвокаты, причины ареста неизвестны.
По его словам, задержанные сотрудники «даже не протестовали»: один оказался рядом с местом, где арестовывали других, а другой был наблюдателем на избирательном участке.
Как работал Viber во время отключения интернета
В течение трёх или четырёх дней Viber работал с перебоями из-за «блокировок интернета властями», рассказывает Агауа. Перед этим мессенджер зафиксировал пиковое использование за день.
«Мы также работали над VPN, чтобы позволить пользователям пользоваться Viber, несмотря на блокировку», — говорит он.
Аудитория активных пользователей мессенджера составляет 76% населения Белоруссии. MAU (активные пользователи в месяц) составляет около 95% или примерно 6,5 млн человек.
Уйдёт ли Viber из Белоруссии
Некоторые ИТ-компании официально заявили, что покидают Белоруссию, напоминает Агауа. «И конечно, к нам обратились с просьбой подписать этот документ. Проблема была в том, как он был написан», — объясняет он. О каком именно документе речь, он не уточнил.
Компания не хочет произвести на своих сотрудников впечатление, что покидает их — Viber планирует поддерживать задержанных сотрудников «до последних минут, до последних дней», говорит Агауа.
Rakuten Viber хочет удвоить персонал в Белоруссии — офис в Минске может принять вдвое больше инженеров, чем есть сейчас, рассказал Агауа.
"А что будет с сотрудниками? Как это им поможет, если они потеряют работу?"
Ох уж эти сказочники. Обычно компании дают пендель под жопу и по менее значительным поводам.
"Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далёких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг!
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана —
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.
То-то рада, то-то рада
Вся звериная семья,
Прославляют, поздравляют
Удалого Воробья!"
(с) Корней Чуковский - "Тараканище"
А что Лукашенко душит it? Мне казалось там довольно много успешных компаний работает.
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