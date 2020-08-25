Но не стал обязывать Apple возвращать игру Fortnite в App Store.

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Судья Ивонн Гонсалес Роджерс удовлетворила ходатайство Epic Games и выдала Apple временный судебный запрет на отключение аккаунтов игровой компании в App Store, сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда.

17 августа Apple пригрозила удалить учётные записи разработчиков Epic Games в App Store и отключить компании доступ ко всем инструментам для создания ПО на iOS и Mac. В том числе компания планировала отключить доступ Epic Games к инструментам для поддержки игрового движка Unreal Engine — его студия предлагает и сторонним разработчикам.

Судья согласилась, что отключение поддержки движка может нанести «потенциальный существенный ущерб как самой платформе Unreal Engine, так и игровой индустрии в целом».

«Epic Games и Apple вправе судиться друг с другом, но их споры не должны создавать неприятности для других», — заявила Роджерс.

Однако суд постановил, что Apple не будет обязана возвращать игру Fortnite в App Store — Epic «сознательно решила нарушить свои соглашения с Apple» и правила магазина, заключила Роджерс. При этом Epic Games пока не доказала, что исключение игры из магазина приложений может нанести «непоправимый ущерб».

Это было предварительное слушание — более подробные аргументы суд выслушает во время полного заседания 28 сентября 2020 года, уточняет The Verge. Суд пока не назначил дату слали претензий по существу, но вряд ли это произойдёт в 2020 году, пишет издание. Адвокат Epic заявил зданию, что компания будет готова к слушаниям в течение четырёх-шести месяцев, Apple — через девять месяцев.