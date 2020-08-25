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Лиана Липанова
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Суд запретил Apple удалять аккаунты разработчиков Epic Games и ограничивать использование Unreal Engine на iOS Материал редакции

Но не стал обязывать Apple возвращать игру Fortnite в App Store.

17 комментариев
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Судья Ивонн Гонсалес Роджерс удовлетворила ходатайство Epic Games и выдала Apple временный судебный запрет на отключение аккаунтов игровой компании в App Store, сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда.

17 августа Apple пригрозила удалить учётные записи разработчиков Epic Games в App Store и отключить компании доступ ко всем инструментам для создания ПО на iOS и Mac. В том числе компания планировала отключить доступ Epic Games к инструментам для поддержки игрового движка Unreal Engine — его студия предлагает и сторонним разработчикам.

Судья согласилась, что отключение поддержки движка может нанести «потенциальный существенный ущерб как самой платформе Unreal Engine, так и игровой индустрии в целом».

«Epic Games и Apple вправе судиться друг с другом, но их споры не должны создавать неприятности для других», — заявила Роджерс.

Однако суд постановил, что Apple не будет обязана возвращать игру Fortnite в App Store — Epic «сознательно решила нарушить свои соглашения с Apple» и правила магазина, заключила Роджерс. При этом Epic Games пока не доказала, что исключение игры из магазина приложений может нанести «непоправимый ущерб».

Это было предварительное слушание — более подробные аргументы суд выслушает во время полного заседания 28 сентября 2020 года, уточняет The Verge. Суд пока не назначил дату слали претензий по существу, но вряд ли это произойдёт в 2020 году, пишет издание. Адвокат Epic заявил зданию, что компания будет готова к слушаниям в течение четырёх-шести месяцев, Apple — через девять месяцев.

  • 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%.
  • В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
  • Apple заявила, что 28 августа удалит аккаунты Epic Games в App Store, а игровая студия обратилась в суд с просьбой выдать компании судебный запрет.
  • 18 августа Apple пообещала оставить учётные записи Epic Games и доступ к инструментам разработки, если компания выпустит обновление для Fortnite по правилам магазина.
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#новость #apple #fortnite #epicgames

Лиана Липанова
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17 комментариев
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Stas Korg

12

Яблоко бросили в соковыжималку !!!! Скоро скоро победа пролетариата)))

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Artem Gruzdev

Stas
2

Экспроприировать 200 миллиардов долларов и поделить между независимыми разработчиками - людьми труда!

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Stas Korg

Artem
0

Нет, 1,8 триллиона !!!!!

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Sergey Stepanchenko

6

я перестал понимать - магазин эпла принадлежит эплу или нет? если да, какого хрена кто-то (какой-то судья, какой-то президент, папа римский, прокурор гаагского трибунала  или еще кто) решает - кого мне там удалять, а кого нет... и не говорите мне, что "все сложно". все просто. и как раз усложнение, введение каких-то субъективных "правил игры" и дает постоянные поводы для трактования и следующих из них хитростей, обходов, уловок. чем проще система и понятнее правила игры тем система стабильнее и работать в ней комфортнее.

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Иванка Сегодина

Sergey
0

Квартира вам принадлежит или нет, или все таки вы живёте в большой стране, зарегистрировали в ней документы и обязаны подчиняться её законодательству и правовым нормам? 

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Sergey Stepanchenko

Иванка
1

квартира принадлежит мне и только я решаю - кто там будет жить. а кто нет. почему яблоко так не может, как оказывается?

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ELIFAS LEVi

–2

Вот и чудненько, а на фортнайт плевать, эпл купили лояльного к себе судью, судью с айфоном)

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lakoros

ELIFAS
4

Мы тут в вашем айклауде нашли интересный фотки...

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Александр Привалов

1

вправе судиться друг с другом, но их споры не должны создавать неприятности для других

Типа суд ради суда что ли? Чтобы решение ни на что не влияло, никого не затрагивало, чисто так, разминка для ума)

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Denis G

Александр
0

Юридические отделы при деле, чтобы не скучали.

Ответить

Андрей Путра

1

"Epic «сознательно решила нарушить свои соглашения с Apple» и правила магазина, заключила Роджерс"
Вот правильно поставила вопрос судья: что мешало Epic подать в суд на Apple  и Google изначально? Продолжай работать по согласованным правилам и судись хоть годами. Возможно, Epic решили создать прецедент, чтобы у Apple и Google не было возможности в суде заявить, что они не собирались исключать игры нарушителей из магазинов?

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Андрей Литвинов

1

Потом сериал на эту тему снимут

хотя это и есть сериал)

Только серий в сезоне мало

Ответить

Artem Gruzdev

Андрей
0

Сериал для Apple TV+

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Elias Mukhtar

0

Что и следовало ожидать от суда...все по существу.
Единственное я не понимаю логику Эпик, выгрузите вы приложение без встроенной платежки, почему должны страдать обычные юзеры? И пусть судятся себе.

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Andrey K

Elias
0

Больше крови - больше аргументов на суде

Ответить

Dennis Gerasimov

0

"Ну что за клуб? Телок щупать нельзя, нюхать кокс тоже нельзя, даже поср@ть нормально и то проблема?!" (с) Доберман

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Ruslan Sharapov

0

Суд пока не назначил дату слали претензий по существу, но вряд ли это произойдёт в 2020 году

Адвокат Epic заявил зданию, что компания будет готова к слушаниям

Ребята, у вас там все хорошо?)

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