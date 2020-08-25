Суд запретил Apple удалять аккаунты разработчиков Epic Games и ограничивать использование Unreal Engine на iOS Материал редакции
Но не стал обязывать Apple возвращать игру Fortnite в App Store.
Судья Ивонн Гонсалес Роджерс удовлетворила ходатайство Epic Games и выдала Apple временный судебный запрет на отключение аккаунтов игровой компании в App Store, сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда.
17 августа Apple пригрозила удалить учётные записи разработчиков Epic Games в App Store и отключить компании доступ ко всем инструментам для создания ПО на iOS и Mac. В том числе компания планировала отключить доступ Epic Games к инструментам для поддержки игрового движка Unreal Engine — его студия предлагает и сторонним разработчикам.
Судья согласилась, что отключение поддержки движка может нанести «потенциальный существенный ущерб как самой платформе Unreal Engine, так и игровой индустрии в целом».
«Epic Games и Apple вправе судиться друг с другом, но их споры не должны создавать неприятности для других», — заявила Роджерс.
Однако суд постановил, что Apple не будет обязана возвращать игру Fortnite в App Store — Epic «сознательно решила нарушить свои соглашения с Apple» и правила магазина, заключила Роджерс. При этом Epic Games пока не доказала, что исключение игры из магазина приложений может нанести «непоправимый ущерб».
Это было предварительное слушание — более подробные аргументы суд выслушает во время полного заседания 28 сентября 2020 года, уточняет The Verge. Суд пока не назначил дату слали претензий по существу, но вряд ли это произойдёт в 2020 году, пишет издание. Адвокат Epic заявил зданию, что компания будет готова к слушаниям в течение четырёх-шести месяцев, Apple — через девять месяцев.
- 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%.
- В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
- Apple заявила, что 28 августа удалит аккаунты Epic Games в App Store, а игровая студия обратилась в суд с просьбой выдать компании судебный запрет.
- 18 августа Apple пообещала оставить учётные записи Epic Games и доступ к инструментам разработки, если компания выпустит обновление для Fortnite по правилам магазина.
Яблоко бросили в соковыжималку !!!! Скоро скоро победа пролетариата)))
Экспроприировать 200 миллиардов долларов и поделить между независимыми разработчиками - людьми труда!
я перестал понимать - магазин эпла принадлежит эплу или нет? если да, какого хрена кто-то (какой-то судья, какой-то президент, папа римский, прокурор гаагского трибунала или еще кто) решает - кого мне там удалять, а кого нет... и не говорите мне, что "все сложно". все просто. и как раз усложнение, введение каких-то субъективных "правил игры" и дает постоянные поводы для трактования и следующих из них хитростей, обходов, уловок. чем проще система и понятнее правила игры тем система стабильнее и работать в ней комфортнее.
Квартира вам принадлежит или нет, или все таки вы живёте в большой стране, зарегистрировали в ней документы и обязаны подчиняться её законодательству и правовым нормам?
квартира принадлежит мне и только я решаю - кто там будет жить. а кто нет. почему яблоко так не может, как оказывается?
Вот и чудненько, а на фортнайт плевать, эпл купили лояльного к себе судью, судью с айфоном)
вправе судиться друг с другом, но их споры не должны создавать неприятности для других
Типа суд ради суда что ли? Чтобы решение ни на что не влияло, никого не затрагивало, чисто так, разминка для ума)
"Epic «сознательно решила нарушить свои соглашения с Apple» и правила магазина, заключила Роджерс"
Вот правильно поставила вопрос судья: что мешало Epic подать в суд на Apple и Google изначально? Продолжай работать по согласованным правилам и судись хоть годами. Возможно, Epic решили создать прецедент, чтобы у Apple и Google не было возможности в суде заявить, что они не собирались исключать игры нарушителей из магазинов?
Потом сериал на эту тему снимут
хотя это и есть сериал)
Только серий в сезоне мало
Что и следовало ожидать от суда...все по существу.
Единственное я не понимаю логику Эпик, выгрузите вы приложение без встроенной платежки, почему должны страдать обычные юзеры? И пусть судятся себе.
"Ну что за клуб? Телок щупать нельзя, нюхать кокс тоже нельзя, даже поср@ть нормально и то проблема?!" (с) Доберман
Суд пока не назначил дату слали претензий по существу, но вряд ли это произойдёт в 2020 году
Адвокат Epic заявил зданию, что компания будет готова к слушаниям
Ребята, у вас там все хорошо?)
Блоги компаний
Показать еще