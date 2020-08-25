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Microsoft подписала «необязывающее соглашение» о намерениях купить бизнес TikTok в США до вмешательства Трампа Материал редакции
Компании подписали соглашение за день до заявления президента о скорой блокировке сервиса в стране.
- Microsoft подписала «необязывающее соглашение» о намерениях купить американское подразделение сервиса для обмена короткими видеороликами TikTok ещё до вмешательства Дональда Трампа. Об этом говорится в иске TikTok к правительству США из-за запрета приложения в стране, передаёт Business Insider.
- ByteDance, владеющая TikTok, подписала документ с Microsoft 30 июля. Китайская компания посчитала, что «Microsoft может стать надежным технологическим партнером для американского бизнеса TikTok».
- Через день после этого, 31 июля, Трамп сообщил журналистам, что принял решение заблокировать TikTok в стране. Тогда же источники Bloomberg сообщили о переговорах Microsoft и TikTok. Трамп разрешил Microsoft вести переговоры, если стороны заключат сделку в течение 45 дней, писало Reuters со ссылкой на источники.
- Microsoft отказалась от комментариев. Представитель TikTok на момент публикации заметки не ответил на запрос.
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Microsoft подписала «необязывающее соглашение» о намерениях купить бизнес TikTok в США
Microsoft подписала «необязывающее соглашение» о намерениях принять в дар бизнес TikTok в США
Денис ДемидовElijah
Прикол в том, что многим американским гигантам выгодно вложиться в TikTok чтобы поучаствовать в быстрорастущем сегменте, так как в случае закрытия тиктока в США, выиграет лишь facebook, а именно инстаграмм.
Кирилл РиехакайненElijah
Microsoft приняла в дар ***** и подписала «необязывающее соглашение» о намерениях.