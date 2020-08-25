vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Сервисы
Лиана Липанова
175

Microsoft подписала «необязывающее соглашение» о намерениях купить бизнес TikTok в США до вмешательства Трампа Материал редакции

Компании подписали соглашение за день до заявления президента о скорой блокировке сервиса в стране.

  • Microsoft подписала «необязывающее соглашение» о намерениях купить американское подразделение сервиса для обмена короткими видеороликами TikTok ещё до вмешательства Дональда Трампа. Об этом говорится в иске TikTok к правительству США из-за запрета приложения в стране, передаёт Business Insider.
  • ByteDance, владеющая TikTok, подписала документ с Microsoft 30 июля. Китайская компания посчитала, что «Microsoft может стать надежным технологическим партнером для американского бизнеса TikTok».
  • Через день после этого, 31 июля, Трамп сообщил журналистам, что принял решение заблокировать TikTok в стране. Тогда же источники Bloomberg сообщили о переговорах Microsoft и TikTok. Трамп разрешил Microsoft вести переговоры, если стороны заключат сделку в течение 45 дней, писало Reuters со ссылкой на источники.
  • Microsoft отказалась от комментариев. Представитель TikTok на момент публикации заметки не ответил на запрос.

#новость #microsoft #tiktok

Лиана Липанова
+25 984
0
0
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tiktok","microsoft"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 152807, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 25 Aug 2020 14:40:21 +0300", "is_special": false }
Личный опыт
Как плавание помогло мне в жизни и бизнесе
Меня зовут Константин Бочарский, и пять лет назад моя жизнь резко изменилась. Из журналиста я превратился в…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Elijah Garrison

–1

Microsoft подписала «необязывающее соглашение» о намерениях купить бизнес TikTok в США

Microsoft подписала «необязывающее соглашение» о намерениях принять в дар бизнес TikTok в США

Ответить

Денис Демидов

Elijah
0

Прикол в том, что многим американским гигантам выгодно вложиться в TikTok чтобы поучаствовать в быстрорастущем сегменте, так как в случае закрытия тиктока в США, выиграет лишь facebook, а именно инстаграмм. 

Ответить

Кирилл Риехакайнен

Elijah
–1

Microsoft приняла в дар ***** и подписала  «необязывающее соглашение» о намерениях.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
5+1: наиболее значимые технологические тренды по версии Gartner
Эксперты аналитической компании Gartner проанализировали более 1700 новых технологий и представили «Цикл хайпа развиваю…
0
Checkaso
Подписан
Отписаться
Средний ASOindex популярных категорий App Store и Google Play
Недавно мы изучили 20 популярных категорий App Store и Google Play в США. Решили посмотреть, как различается средний AS…
0
Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
Основатель ONY — о трех составляющих ДНК большого агентства
Беседа с Максом Орловым, арт-директором и основателем агентства ONY. О руководстве звездной командой, работе дизайнера,…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andy Ch
за день
Концепт: логотип Нижнего Новгорода от Логомашины
Saucedo Puetz
за неделю
Встречаться два бизнес тренера - Вот проблема есть у меня, надо доход на 20% повысить -Так, спокойно, я сейчас за 20 минут тебе все расскажу -Рассказать то и я могу, мне повысить надо
Сооснователь «Бизнес молодости» сообщил о закрытии проекта — второй раз за год

Комментарии

Олег Ивахнов

Что в США хуже, чем в России

Stas Korg

Суд запретил Apple удалять…

Sergey Stepanchenko

Суд запретил Apple удалять…

Тинькофф

Как я избавился от спама с…

Иван Эртель

«Тинькофф Бизнес» начал…

Denis Arslanbekov

Bloomberg: Тим Кук получит от…

Nikita Rogatov

Суд запретил Apple удалять…

Денис Демидов

Суд запретил Apple удалять…

Sergey Stepanchenko

Суд запретил Apple удалять…

Michel Lelikov

Как и зачем меняются логотипы…

Лев Щенин

Разработчик игровых технологий…

Андрей Епанчинцев

«Тинькофф Бизнес» начал…

Anderson Silva

Что происходит с долей в ООО…

Иван Эртель

«Тинькофф Бизнес» начал…

Денис Демидов

Microsoft подписала…

Лев Щенин

Разработчик игровых технологий…

Pixel Lens

Суд запретил Apple удалять…

Sergey Stepanchenko

Суд запретил Apple удалять…

Степан Марципан

WSJ: Цукерберг убедил Трампа в…

Сергей Карасюк

Как круто преподнести продукт…