Примерно последний год я пытался слезть с экосистемы Kindle и сейчас использую приложение Marvin для чтения на моём iPhone. Я больше не пользователь устройства Kindle, но скучаю по экрану e-link.

К сожалению, для приложения, отличного от Kindle, мне приходится мне приходится покупать версии без DRM-защиты. Не всегда их легко найти, хотя книжный магазин Kobo и небольшие нишевые продавцы часто предлагают их, а некоторые книги даже можно найти на Amazon.

