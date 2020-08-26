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Дарья Дейнека
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Исследователь подсчитал, сколько данных Kindle отправляет в Amazon Материал редакции

Говорит, что их «огромное» количество — и не все нужны для функций.

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CNet

Специалист по приватности и безопасности поисковой системы DuckDuckGo Чарли Белмер написал в своём блоге, что изучил, какую информацию и как часто собирает Kindle. По его словам, все отсылаемые на сервера Amazon данные привязаны к аккаунту пользователя.

Не вся записываемая информация нужна Amazon, чтобы поддерживать заметки, синхронизацию устройств с последней прочитанной страницей книги и другие функции, считает специалист.

После каждой прочитанной страницы отправляются:

  • Время открытия страницы.
  • Первый и последний символы на ней.
  • Есть ли на странице изображения или текст.

Такая же информация уходит на сервера компании при запуске приложения, открытии или закрытии книги или изменении параметров шрифта. Выделение или нажатие любого слова отправляет запросы с текстом в Bing Translate и Wikipedia, а также в Amazon.

Некоторые данные устройство не отправляет сразу. Если Kindle не в сети, то после подключения к ней он всё равно вышлет информацию Amazon за прошедшее время.

Также с устройства компания получает:

  • Страну пребывания пользователя.
  • Модель и версию устройства, операционной системы (Kindle, Android, iOS), размер экрана.
  • Ориентацию устройства: альбомная или книжная.
  • Возможный IP-адрес пользователя (у Белмера он определился неверно).

В итоге Белмеру не нравится, что Kindle получает столько пользовательских данных, хотя он не считает приложение самым опасным в плане приватности.

Примерно последний год я пытался слезть с экосистемы Kindle и сейчас использую приложение Marvin для чтения на моём iPhone. Я больше не пользователь устройства Kindle, но скучаю по экрану e-link.

К сожалению, для приложения, отличного от Kindle, мне приходится мне приходится покупать версии без DRM-защиты. Не всегда их легко найти, хотя книжный магазин Kobo и небольшие нишевые продавцы часто предлагают их, а некоторые книги даже можно найти на Amazon.

Чарли Белмер
специалист по приватности и безопасности DuckDuckGo

#amazon #kindle

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Mike Kosulin

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После каждой прочитанной страницы отправляются:

-Время открытия страницы.

-Первый и последний символы на ней.

-Есть ли на странице изображения или текст.

вау, киндл отправляет данные для синхронизации точки прочтения независимо от экрана, удивительно, да?

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