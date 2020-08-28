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Apple отклонила обновление Facebook с уведомлением для пользователей о 30%-ной комиссии App Store Материал редакции
Apple объяснила такое решение правилом App Store, запрещающим разработчикам показывать пользователям «неактуальную» информацию.
- Apple отклонила обновление приложения Facebook, в которое соцсеть добавила уведомление перед покупкой для пользователей о 30%-ной комиссии магазина App Store. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Facebook.
- Facebook пришлось удалить уведомление, чтобы компания одобрила обновление для пользователей. Apple объяснила такое решение правилом App Store, запрещающим разработчикам показывать пользователям «неактуальную» информацию.
- Сообщение о том, что Apple взимает 30% от покупки, должно было появиться под кнопкой оплаты в новой функции для проведения платных онлайн-мероприятий. В начале августа Facebook показывала соответствующие макеты, но после обновления уведомления не появились в приложении, пишет агентство.
- Ранее соцсеть попросила Apple отказаться от комиссии, чтобы поддержать организаторов мероприятий, но компания отказалась, рассказали в Facebook.
- Facebook планировала указать, что не взимает комиссию за продажу билетов и в обновлении для Google Play, но Reuters не обнаружило обещанного уведомления в новой версии для Android.
- «Сейчас, как никогда раньше, мы должны дать людям понять, куда на самом деле идут деньги, предназначенные для малого бизнеса. К сожалению, Apple отклонила наше уведомление о 30%-ном налоге, но мы продолжаем работать над тем, чтобы эта информация появилась внутри приложения», — заявила Facebook.
- На момент публикации заметки Apple не ответила на запрос агентства.
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Roman Trifonov
А что конкретно там «неактуального»? Все там актуально.
Сразу бы говорили «неудобную» информацию.
Evgeny Boyko
В смысле неактуальную? Уже больше 30%?
Mykola PetiukhEvgeny
Для пользователя нытье ФБ неактуально
Sergei TimofeyevEvgeny
Для тех, кто пишет о 30% - 50%.
Anton ReutEvgeny
А ты смышленый...
Evil PechenkaEvgeny
Они не знают, что на это ответить, ща родят. Потом какие-нибудь разработчики пойдут в суд отстаивая право так писать, естественно выиграют, Apple поменяет правила стора запрещающее озвучивать размер комиссий, разработчики опять пойдут в суд и наверное проиграют, появится движение «Не плати 30% Apple!» и «Свободу приложениям в сторе!», крупняк будет судиться за право устанавливать сторонние приложения и в результате наверное выиграет года через 3, Apple лишится мощных потоков прибыли и останется уповать только на телефончики, где последнее время особо инноваций нет, понятно, что преданные фанаты будут с ними долго, но обычные пользователи будут потихоньку отсеиваться, начнутся попытки спасти положение покупкой других бизнесов и выпуском нелепых продуктов, это окончательно добьёт репутацию, Apple станет не торт. Закат, умирание, деградация, смерть.
Rifat Kayumov
Фб хитрые такие, себе они бабки берут полностью, а от эпла хотят, что бы те позаботились о малом бизнесе. Красавчики, блин!
Evil PechenkaRifat
Пользователю очень сложно быть сторонником такой позиции, т.к. по сути она звучит так:
«Берите с меня побольше денег с каждого платежа, лишь бы у Apple была большая прибыль и много-много денег. Это самая богатая компания в мире, пусть будет богаче в несколько раз, это моя мечта. Готов за это платить.»
Vlad RomanchenkoEvil
Какой позиции? Apple торгует приложухами. FB рекламой. Чего бы там кто ни заливал про поддержку МСБ или как Epic воюет - это все замечательно в плане борьбы с монополиями, но только это борьба за место под солнцем и конечный юзер здесь ничего не выиграет.
P.S. Тоже запасся попорном и акциями. FB и Apple
Evil PechenkaVlad
Фейсбук прямо говорит — если бы не Apple, то продукт/услуга стоили бы 6 долларов, а не 9.
Sergey StepanchenkoEvil
...а айфон от эпла не 1000уе а 2000. в смысле эпл просто переложил бы доход от софта на хард
Zalogin KirillRifat
Они только свои бабки считают :))
Evil Pechenka
Отменит Apple комиссию или нет, но репутацию им так испоганят. Нельзя быть «инновационным производителем лучших в мире телефончиков» и при этом хапать бабло мешками не прислушиваясь к контрагентам. Эх, Джобса на них нет, он бы ща разрулил.
Grigoriy MogilevEvil
Он бы всех на *** послал )))
Mykola PetiukhGrigoriy
Он и посылал. К ним доёбывались по этому же поводу еще при его жизни
Leonid SobchenkoGrigoriy
поднял бы комиссию до 50%:)
UseforloginEvil
Джобс бы назвал фейсбук идиотами, забанил бы их приложение, в сафари фейсбук был бы заблокирован под соусом безопасности персональных данных, а Джонни Айв через год на презентации говорил бы что-то типа “We reinvented social communications”, и они с Джобсом представили бы свой amazing unbelievable iFace.
Stas Korg
Apple развязывает войну ))) попкорн купил )))
Макс Попов
Заметили, что за последний пару месяцев, инфоповодов про 30% очень много?
Скорее всего это ведёт к войне с
Эпл или к созданию чего-то нового.
На вс подписан давно, а эти новости про 30% начались мне кажется с эпик платформ фортнайт.
Окно овертона в действии.
Taras Sidorov
apple походу стрёмно перед клиентами что они охуев....ие крахоборы ведут себя как настоящие пил...ры, хотя о чем это я они и есть пид...ры рыба с головы гниет
Roman Kamushken
Очередная анимированная гифка про попкорн
Вадим ЧиняевRoman
может жабка и змеюка?
iFlow GamesВадим
Ебала жаба гадюку?)
Kostya Golikov
«Не пали контору, Цукерберг! Отклонить!»
Я не скажу свое имя машине
Ща только ленивый не будет троллить огрызок :)
Азиз Азизов
Такого крохоборства не ожидал.. Яблоко уже начало гнить..( Apple, имей совесть, помни о Стиве.
Mykola PetiukhАзиз
Стив посылал нахуй всех недовольных и не парился
Вася Пражкин
Надо было FB так написать:
"Мы вообще берем $7, а остальные $3 Вы платите пидорасам из Apple"
Zalogin Kirill
А что другие сторы не берут 30%? Что за тупизм, они для этого всю инфраструктуру и делали, чтобы брать комиссию. Почему бы тогда фб трафик бесплатно не раздавать, а epic game сделать весь контент бесплатный внутри игры.
Eugene Basov
Ха-ха
Бухой Пикачу
Зачем Apple деньги? У них и так дофига, а на что тратить не знают
Anton ReutБухой
ДА! Взять всё да и поделить! А то все пишут, пишут... немцы там какие то, конгресс..