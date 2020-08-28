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Лиана Липанова
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Apple отклонила обновление Facebook с уведомлением для пользователей о 30%-ной комиссии App Store Материал редакции

Apple объяснила такое решение правилом App Store, запрещающим разработчикам показывать пользователям «неактуальную» информацию.

  • Apple отклонила обновление приложения Facebook, в которое соцсеть добавила уведомление перед покупкой для пользователей о 30%-ной комиссии магазина App Store. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Facebook.
  • Facebook пришлось удалить уведомление, чтобы компания одобрила обновление для пользователей. Apple объяснила такое решение правилом App Store, запрещающим разработчикам показывать пользователям «неактуальную» информацию.
  • Сообщение о том, что Apple взимает 30% от покупки, должно было появиться под кнопкой оплаты в новой функции для проведения платных онлайн-мероприятий. В начале августа Facebook показывала соответствующие макеты, но после обновления уведомления не появились в приложении, пишет агентство.
  • Ранее соцсеть попросила Apple отказаться от комиссии, чтобы поддержать организаторов мероприятий, но компания отказалась, рассказали в Facebook.
  • Facebook планировала указать, что не взимает комиссию за продажу билетов и в обновлении для Google Play, но Reuters не обнаружило обещанного уведомления в новой версии для Android.
  • «Сейчас, как никогда раньше, мы должны дать людям понять, куда на самом деле идут деньги, предназначенные для малого бизнеса. К сожалению, Apple отклонила наше уведомление о 30%-ном налоге, но мы продолжаем работать над тем, чтобы эта информация появилась внутри приложения», — заявила Facebook.
  • На момент публикации заметки Apple не ответила на запрос агентства.

#новость #apple #facebook #googleplay #appstore

Лиана Липанова
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32 комментария
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Roman Trifonov

10

А что конкретно там «неактуального»? Все там актуально.
Сразу бы говорили «неудобную» информацию.

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Evgeny Boyko

9

В смысле неактуальную? Уже больше 30%?

Ответить

Mykola Petiukh

Evgeny
1

Для пользователя нытье ФБ неактуально

Ответить

Sergei Timofeyev

Evgeny
0

Для тех, кто пишет о 30% - 50%.

Ответить

Anton Reut

Evgeny
0

А ты смышленый...

Ответить

Evil Pechenka

Evgeny
–1

Они не знают, что на это ответить, ща родят. Потом какие-нибудь разработчики пойдут в суд отстаивая право так писать, естественно выиграют, Apple поменяет правила стора запрещающее озвучивать размер комиссий, разработчики опять пойдут в суд и наверное проиграют, появится движение «Не плати 30% Apple!» и «Свободу приложениям в сторе!», крупняк будет судиться за право устанавливать сторонние приложения и в результате наверное выиграет года через 3, Apple лишится мощных потоков прибыли и останется уповать только на телефончики, где последнее время особо инноваций нет, понятно, что преданные фанаты будут с ними долго, но обычные пользователи будут потихоньку отсеиваться, начнутся попытки спасти положение покупкой других бизнесов и выпуском нелепых продуктов, это окончательно добьёт репутацию, Apple станет не торт. Закат, умирание, деградация, смерть.

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Rifat Kayumov

5

Фб хитрые такие, себе они бабки берут полностью, а от эпла хотят, что бы те позаботились о малом бизнесе. Красавчики, блин!

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Evil Pechenka

Rifat
3

Пользователю очень сложно быть сторонником такой позиции, т.к. по сути она звучит так:

«Берите с меня побольше денег с каждого платежа, лишь бы у Apple была большая прибыль и много-много денег. Это самая богатая компания в мире, пусть будет богаче в несколько раз, это моя мечта. Готов за это платить.»

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Vlad Romanchenko

Evil
0

Какой позиции? Apple торгует приложухами. FB рекламой. Чего бы там кто ни заливал про поддержку МСБ или как Epic воюет - это все замечательно в плане борьбы с монополиями, но только это борьба за место под солнцем и конечный юзер здесь ничего не выиграет.

P.S. Тоже запасся попорном и акциями. FB и Apple

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Evil Pechenka

Vlad
0

Фейсбук прямо говорит — если бы не Apple, то продукт/услуга стоили бы 6 долларов, а не 9.

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Sergey Stepanchenko

Evil
0

...а айфон от эпла не 1000уе а 2000. в смысле эпл просто переложил бы доход от софта на хард

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Zalogin Kirill

Rifat
0

Они только свои бабки считают :))

Ответить

Evil Pechenka

4

Отменит Apple комиссию или нет, но репутацию им так испоганят. Нельзя быть «инновационным производителем лучших в мире телефончиков» и при этом хапать бабло мешками не прислушиваясь к контрагентам. Эх, Джобса на них нет, он бы ща разрулил.

Ответить

Grigoriy Mogilev

Evil
7

Он бы всех на *** послал )))

Ответить

Mykola Petiukh

Grigoriy
1

Он и посылал. К ним доёбывались по этому же поводу еще при его жизни

Ответить

Leonid Sobchenko

Grigoriy
1

поднял бы комиссию до 50%:)

Ответить

Useforlogin

Evil
3

Джобс бы назвал фейсбук идиотами, забанил бы их приложение, в сафари фейсбук был бы заблокирован под соусом безопасности персональных данных, а Джонни Айв через год на презентации говорил бы что-то типа “We reinvented social communications”, и они с Джобсом представили бы свой amazing unbelievable iFace. 

Ответить

Stas Korg

5

Apple развязывает войну ))) попкорн купил )))

Ответить

Макс Попов

1

Заметили, что за последний пару месяцев, инфоповодов про 30% очень много?
Скорее всего это ведёт к войне с
Эпл или к созданию чего-то нового.
На вс подписан давно, а эти новости про 30% начались мне кажется с эпик платформ фортнайт.
Окно овертона в действии.

Ответить

Taras Sidorov

–2

apple походу стрёмно перед клиентами что они охуев....ие крахоборы ведут себя как настоящие пил...ры, хотя о чем это я они и есть пид...ры рыба с головы гниет

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Roman Kamushken

0

Очередная анимированная гифка про попкорн

Ответить

Вадим Чиняев

Roman
0

может жабка и змеюка?

Ответить

iFlow Games

Вадим
0

Ебала жаба гадюку?)

Ответить

Kostya Golikov

0

«Не пали контору, Цукерберг! Отклонить!»

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Ща только ленивый не будет троллить огрызок :)

Ответить

Азиз Азизов

0

Такого крохоборства не ожидал.. Яблоко уже начало гнить..( Apple, имей совесть, помни о Стиве.

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Mykola Petiukh

Азиз
0

Стив посылал нахуй всех недовольных и не парился

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Вася Пражкин

0

Надо было FB так написать:
"Мы вообще берем $7, а остальные $3 Вы платите пидорасам из Apple"

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Zalogin Kirill

0

А что другие сторы не берут 30%? Что за тупизм, они для этого всю инфраструктуру и делали, чтобы брать комиссию. Почему бы тогда фб трафик бесплатно не раздавать, а epic game сделать весь контент бесплатный внутри игры.

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Eugene Basov

0

Ха-ха

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Бухой Пикачу

0

Зачем Apple деньги? У них и так дофига, а на что тратить не знают

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Anton Reut

Бухой
0

ДА! Взять всё да и поделить! А то все пишут, пишут... немцы там какие то, конгресс.. 

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