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Apple отклонила обновление Facebook с уведомлением для пользователей о 30-процентной комиссии App Store Материал редакции
Apple объяснила это правилами App Store: разработчикам нельзя показывать пользователям «нерелевантную» информацию.
- Apple отклонила обновление приложения Facebook, в которое соцсеть добавила уведомление перед покупкой для пользователей о 30%-ной комиссии магазина App Store. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Facebook.
- Facebook пришлось удалить уведомление, чтобы компания одобрила обновление для пользователей. Apple объяснила такое решение правилом App Store, запрещающим разработчикам показывать пользователям «нерелевантную» информацию.
- Сообщение о том, что Apple взимает 30% от покупки, должно было появиться под кнопкой оплаты в новой функции для проведения платных онлайн-мероприятий. В начале августа Facebook показывала соответствующие макеты, но после обновления уведомления не появились в приложении, пишет агентство.
- В августе соцсеть попросила Apple отказаться от комиссии, чтобы поддержать организаторов мероприятий, но компания отказалась.
- Facebook планировала указать, что не взимает комиссию за продажу билетов и в обновлении для Google Play, но Reuters не обнаружило обещанного уведомления в новой версии для Android.
- «Сейчас, как никогда раньше, мы должны дать людям понять, куда на самом деле идут деньги, предназначенные для малого бизнеса. К сожалению, Apple отклонила наше уведомление о 30%-ном налоге, но мы продолжаем работать над тем, чтобы эта информация появилась внутри приложения», — заявила Facebook.
- На момент публикации заметки Apple не ответила на запрос агентства.
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Roman Trifonov
А что конкретно там «неактуального»? Все там актуально.
Сразу бы говорили «неудобную» информацию.
K. A.Roman
Это кривой перевод. Там было irrelevant в оригинале.
ZoibanaK.
Скорее, "неуместную" информацию
K. A.Zoibana
Звучит ближе. Я бы оставил прямую кальку — нерелевантную информацию.
Розарио АгроK.
Тогда бы копья ломать слетелось гораздо меньше народа. Семантические «ошибки» в переводах - золотая жила. Inosmi не даст соврать.
Лучезарный СмехРозарио
Ещё от автора зависит, @Лиана Липанова например подаёт новости про Apple в негативно окрашенном для них ключе как правило, в отличие от точно таких же новостей на соседней tjournal.
Там как правило доводы Apple не игнорируются, и не создаётся портрета ненавистной Apple в глазах читателей.
Они даже в телеге подают эту новость по разному.
Evil PechenkaЛучезар…
Она с Apple сражается? Благородное дело, надо ей деньжат подкинуть. 😁
Лучезарный СмехEvil
Донкихотики вы мои 🙃
Evil PechenkaЛучезар…
Бабло победит зло! 😁
Сергей КоролевскийRoman
Кук тридцать процентов, уходи!
Михаил ФроловRoman
Вот поэтому в США и указывают цену без налогов. Люди должны видеть кто их имеет.
Иван ИвановМихаил
а FB разве не берет с игр проценты? И неужели они больше 70% от рекламы платят пользователям каналы которых её показывают? Почему FB не пишет что дает кому-то только 000,1% от зароботка и то при условии непосредственных переходов? Чем лейбер адидаса на экране монитора отличается от точно такого же на экране телевизора? Если мой сайт с утра до ночи показывает рекламу htmlacademy то как вы думаете к кому при желании освоить it профессии обратится пользователь моего сайта? Кого он будет в гугле набирать даже если с самого моего сайта не переходил? Вот и получается что мой сайт его целый день зомбирует, а я с этого получаю ноль. Где написать что отстой?
Evgeny Boyko
В смысле неактуальную? Уже больше 30%?
Evil PechenkaEvgeny
Они не знают, что на это ответить, ща родят. Потом какие-нибудь разработчики пойдут в суд отстаивая право так писать, естественно выиграют, Apple поменяет правила стора запрещающее озвучивать размер комиссий, разработчики опять пойдут в суд и наверное проиграют, появится движение «Не плати 30% Apple!» и «Свободу приложениям в сторе!», крупняк будет судиться за право устанавливать сторонние приложения и в результате наверное выиграет года через 3, Apple лишится мощных потоков прибыли и останется уповать только на телефончики, где последнее время особо инноваций нет, понятно, что преданные фанаты будут с ними долго, но обычные пользователи будут потихоньку отсеиваться, начнутся попытки спасти положение покупкой других бизнесов и выпуском нелепых продуктов, это окончательно добьёт репутацию, Apple станет не торт. Закат, умирание, деградация, смерть.
Maxim BityukovEvil
Я слышал, что эпл не торт где-то с айфон 5. Посмотрим на акции момента выхода айфон 5 и сейчас )
Evil PechenkaMaxim
Я видел как Apple взлетел, расцвёл, приобрёл массу фанатов, а потом чуть не обанкротился потому, что многие годы выпускал одно и то же. Тогда его Джобс спас, сейчас Джобс умер и спасать некому. Это инновационная компания которая в данный момент не производит инноваций. Никто не спорит, что у них огромный запас прочности и завтра с ними ничего не случится.
K. A.Evil
Apple Watch, AirPods — лидеры своих направлений, несмотря на не самую большую долю iPhone.
iPad Pro получил развитие, MacBook ARM должен дать пинок ноутбучному сегменту.
Evil PechenkaK.
Всё это так, но часы и наушники это не совсем то, с чем можно быть самой крупной в мире компанией. И конкуренты не сидят на месте и постепенно сделают часы и наушники не хуже и дешевле.
В ноутбуках примерно то же самое: закрытость экосистемы и высокая цена дают конкурентам возможности. Чтобы быть первыми нужно постоянно производить что-то на шаг лучше конкурентов и если 10 лет назад так и было, то сегодня это просто привязка к экосистеме и всё, это не мало, но не факт, что достаточно на промежутке лет 10.
K. A.Evil
Come on. 10 лет назад было не сильно иначе. Это «трава раньше зелёнке была».
А экосистема Apple — из важная фишка. Как и дизайн и UX.
Mykola PetiukhEvil
Чтобы быть первыми
Первыми в чём?
Ledneva ElenaEvil
Экосистема-сервис.
Как игра-сервис, как Нетфликс.
СергейK.
Apple Watch, AirPods — лидеры своих направлений
По каким критериям? В деньгах возможно. В штуках рулит Xiaomi
K. A.Сергей
В штуках тоже.
https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2020/05/apple-watch-dominates-global-smartwatch-market-share-in-calendar-q1-by-delivering-4x-samsung-sales.html
https://9to5mac.com/2020/01/15/60-million-airpods-sold-in-2019/
Что тем более впечатляет, учитывая что iPhone в штуках занимает порядка 20% рынка. Аудитория Apple более платёжеспособна и более склонна покупать аксессуары, несмотря на их цену.
Ilya DorofeevEvil
Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Штурмовые корабли в огне на подступах к Ориону. Я смотрел, как Си-лучи мерцают во тьме близ врат Тангейзера. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём.
Mykola PetiukhEvil
Нет, он обанкротился, потому что производил то, что никому не нужно было
true iBegginerEvil
> Я видел как Apple взлетел, расцвёл, приобрёл массу фанатов,
это вы про 1984 год? 36 лет назад?
Evil Pechenkatrue
Да, период с середины 80-х, до начала двухтысячных, я как раз по работе был связан с дизайном, а там концентрация фанатов Apple была очень высока. И я видел, как они начали с него слезать.
Alexey PoimtsevEvil
Пардон, а каких инноваций в айфоне не хватает? Вот прям действительно, чтобы это были нужные вещи, а не свистоперделки. 5g? Сетей пока нет. Складной айфон? Нахера? Что ещё?
Николай НиколаевAlexey
Мы сами точно не знаем, но точно что-то хотим. Что-нибудь инновационное
Evil PechenkaAlexey
Думаю, что у нас не получится полноценной дискуссии — мне на все смартфоны насрать и мне они не особо нравятся. Никакие. И по мне, что Apple, что Anrdroid — не особо нужная штука. Я ими практически не пользуюсь: ТикТок с Пикабушечкой в туалете и навигатор в машине. Всё. Ну портативное устройство на отдыхе.
Поэтому я не ощущаю никакого магического флёра ни от каких смартфонов и если все они сменятся на продукцию других фирм — мне ровно. А Вы защищаете Apple. Мне эта позиция просто непонятна, уж простите. 🤷♀️
Alexey PoimtsevEvil
Я где-то написал хоть что-то в защиту яббла? А мне казалось, что я только спросил каких инноваций не хватает.
Я хочу сказать, что вечно быть инноватором невозможно. Самсунги-хуавеи пытаются любое улучшение железа протолкнуть как инновацию, яббл же пляшет от продукта. А чтобы развивать продукт, который хотят покупать - надо, чтобы решались задачи и боли пользователей. Придумывать буллшит смысла нет, эволюция железа - это не инновация
Mykola PetiukhEvgeny
Для пользователя нытье ФБ неактуально
K. A.Evgeny
Это перевод, вводящий в заблуждение. Там было irrelevant в оригинале.
Anton ReutEvgeny
А ты смышленый...
Sergei TimofeyevEvgeny
Для тех, кто пишет о 30% - 50%.
Rifat Kayumov
Фб хитрые такие, себе они бабки берут полностью, а от эпла хотят, что бы те позаботились о малом бизнесе. Красавчики, блин!
Evil PechenkaRifat
Пользователю очень сложно быть сторонником такой позиции, т.к. по сути она звучит так:
«Берите с меня побольше денег с каждого платежа, лишь бы у Apple была большая прибыль и много-много денег. Это самая богатая компания в мире, пусть будет богаче в несколько раз, это моя мечта. Готов за это платить.»
Vlad RomanchenkoEvil
Какой позиции? Apple торгует приложухами. FB рекламой. Чего бы там кто ни заливал про поддержку МСБ или как Epic воюет - это все замечательно в плане борьбы с монополиями, но только это борьба за место под солнцем и конечный юзер здесь ничего не выиграет.
P.S. Тоже запасся попорном и акциями. FB и Apple
Evil PechenkaVlad
Фейсбук прямо говорит — если бы не Apple, то продукт/услуга стоили бы 6 долларов, а не 9.
Mykola PetiukhEvil
Никто не заставляет ФБ встраивать платежи в приложение. Вон Спотифай пишет, мол, хочешь оплатить — вали на сайт, и живут спокойно. Хотя тоже много пиздели в своё время.
CorbyanMykola
Ну это же надо реализовать систему, подключить эквайринг (со своим процентом), заплатить налоги. То есть куча времени и денег в итоге все равно придётся взымать комиссию, может быть не 30 а чуть меньше. Но гораздо интереснее придти на все готовое и требовать всем пива в этом баре за счёт бармена.
Serge KharkovCorbyan
Эквайринг цифровых товаров через банк в России будет стоит от 2.2 до 3%. В США, от 1.5% до 2.5%, в Европе можно договориться от 1% (если плательщики тоже из ЕЭС).
Alexey PoimtsevSerge
ЕС насколько я помню от 0.69 (тот же Adyen если взять)
Serge KharkovAlexey
Чисто теоретически в Европе возможны тарифы на эквайринг от 0.3% (это максимальная ставка интерчарджа). Плюс фактические расходы на эквайринг плюс риски. Фактические расходы тем меньше чем больше объем, они могут быть где-то до 0.2% если объемы стремятся к бесконечности. А вот риски для цифровых товаров не могут оценить ниже 0.5%. Поэтому думаю 0.69% это все-таки не для цифровых товаров, а для физических.
Михаил ШулеповCorbyan
Я думаю у фейсбука не должно быть проблем с приемом платежей.
Артём А.Corbyan
Эквайринг до 5 %, сейчас его может подключить любое говноприложение. А для фейсбук даже разработка и поддержка своего эквайринга может обойтись сильно меньше 30%
Никто не требует пива всем за счет бармена, тут скорее речь о свободном выборе бара
Serge KharkovMykola
Ты много неправильного про политику Эппл в этом треде пишешь.
Встраивать платежи в приложение Эппл как-раз заставляет, и не разрешает выпускать приложение, если в нем есть цифровые услуги (за исключением стриминга авторского контента, стриминг Эппл приравнивает к не цифровым услугам) которые нельзя оплатить через приложение.
А вот чтобы цена на цифровые услуги в приложении и на сайте была одинаковой - как раз не требует.
CorbyanSerge
Ну так пожалуйста - вот бар гугла, вот собственный бар в вебе. Никто не запрещает идти туда. Но почему то фб хочет именно этот бар и чтоб он соответствовал их желаниям. Ну и как много раз говорилось это не битва ради пользователей, это битва за место под солнцем между корпорациями. Уж кто-кто, а Цукерберг в последнюю очередь думает об удобстве, конфиденциальности и счастье конечного пользователя.
Артём А.Mykola
Ну так-то эпл заставляет)
Да и фейсбук не против. Против могут быть пользователи, только пастырь их не спешит раскрывать им информацию)
Кирилл КлейменовMykola
Вон Спотифай пишет, мол, хочешь оплатить — вали на сайт
Не пишет. Так нельзя писать по правилам эпла. У них просто нет кнопки оплаты в приложении. Написать где можно оплатить(или тем более дать ссылку) эпл строго настрого запрещает.
Sergey StepanchenkoEvil
...а айфон от эпла не 1000уе а 2000. в смысле эпл просто переложил бы доход от софта на хард
Денис ДемидовSergey
Потеряв половину продаж? Они и так имеют 80% выручки со всех проданных в мире телефонов, больше уже не получится.
SergeyДенис
с чего бы они потеряли половину продаж от этого? они бы начали "кричать на каждом углу" что софт в их магазине на 30% дешевле чем у гугла (который продолжал бы свои 30% брать)
Денис ДемидовSergey
Переплатить половину за телефон с хорошим софтом многие согласны, но это скорее всего грань, дальше которой фанаты начнут массово трезветь, если аналогичное железо будет стоить в 3-4 раза дешевле.
SergeyДенис
а если бы эпл так сказал бы - выбирайте модель подписки при покупке телефона одну из трех. 1) телефон 1000уе и софт еще 2000уе или 2) телефон 2000 уе и софт 1000уе или 3) телефон 3000уе и софт потом бесплатный - какая модель былабы самой популярной... хотя... софт купленный ведь переходит потом на следующий телефон. так что наверное первая и была бы самой популярной :)
Денис ДемидовSergey
Первая модель не просто популярнее была и есть, она единственно возможная, если apple нагнут снизить комиссию, то на телефон она цену поднять не сможет, просто станет чуть беднее, будет кэшем не 300 ярлов на счетах без дела держать, а 150.
SergeyДенис
так почему тогда не сделать ход в обратном направлении. снизить цену на телефон от текущей например до 500уе, а в софт запихнуть не 30% а 50% или 75%? может потому, что текущая модель (1000уе + 30% в софте) внимательно просчитана на фоне моделей 500+50% и 2000+10%, изучена и признана оптимальной для данной компании с ее продукцией и позиционированием сегмента?
Денис ДемидовSergey
Конечно она оптимальна для apple, иначе бы она не стала самой дорогой компанией в мире, но так как apple стала доминирующим игроком на рынке приложений, то уже должны учитываться и интересы миллионов разработчиков приложений.
SergeyДенис
вот это и тонкий момент. где та формула, которая определяет стала ли компания доминирующей или еще нет. ведь, как я писал, по числу девайсов она с трудом в ведущую тройку входит. как например американский военный флот явно доминирует на морских просторах планеты. так он уже должен стать регулируемым со стороны какой-то общепланетарной структуры и к чьим-то словам, советам и приказам прислушиваться? или пресловутая ASML уже должна (если взбрыкнет и объявит завтрашние цены на свои принтеры на 1000% выше сегодняшних)?
Денис ДемидовSergey
Никакого тонкого момента тут нет, есть разные рынки, рынок телефонов это один рынок, где apple не доминирующий игрок, а есть рынок приложений (сотни тысяч компаний, миллионы разработчиков) где у apple доля за 60%, 100% доминирующий игрок.
Чтобы вам было нагляднее, представьте Газпром, он монополист на газовом рынке, но совсем не является монополистом на энергетическом рынке, где полно поставщиков нефть, угля, атомной энергии и гидро и прочих ветряков.
SergeyДенис
про газпром - заблуждение, что не монополист на общеэнергетическом рынке, если копнуть. а именно, приведя цены на разные виды топлива к калорийному эквиваленту (число калорий получаемых из топлива стоящего 1 уе) мы получим практически недостижимый отрыв газпрома от других поставщиком других видов топлива. а значит на рынке дешевого топлива (а именно это - интересный практический народный массовый рынок) газпром - супермонополист.
Денис ДемидовSergey
Это от территории зависит сильно, где-то электричества завались и газовых труб нет и близко, где-то дрова, где-то атом, где-то уголь, где-то геотермальные источники.
Газпром на энергетическом рынке точно не монополист, максимум доминирующий игрок.
Dmitry RyzhovДенис
электричества завались - в смысле прямо из земли бьёт ключом?
Денис ДемидовDmitry
Почти, из реки, как в Иркутской области.
SergeyДенис
да, иркутскую область все адепты электричества обычно и приводят в качестве эталона "убийцы" газа. но и я не говорю, что у загпрома 100% доминирования. какова площадь этого места в иркутской области где электричество дешевле чем газ от площади например всей евразии, куда может дотянутся газпром без технологий сжижения, а только трубами? 1% или может 2%
Денис ДемидовSergey
Если бы газ продавался по мировой цене в РФ, как электричество, полно было бы территорий, где газпрому ловить нечего.
Продажа газа ниже цены рынка это не экономика, это социальная история.
Dmitry RyzhovДенис
думаете, газ должен в РФ продаваться по мировым ценам?
Денис ДемидовDmitry
Уверен, у нас должны быть мировые цены и мировые зарплаты, чтобы была здоровая экономика.
Dmitry RyzhovДенис
там же очень всё непросто с графиком отгрузок. то густо, то пусто. гидроэнергетика - это мощща, но с оговорками. я думаю, традиционная генерация ещё долго будет в строю
Денис ДемидовDmitry
С газом все тоже не просто, почитайте про одну перекачку, где авиационные технологии используются.
SergeyДенис
не от территории а от желания газпрома быть на этой территории. что снова таки объявляет его положение доминирующим как монополиста не газа а энергии на этой территории если другие виды энергии на этой территории экономически не востребованы
Денис ДемидовSergey
Глупости пишите, какие-то эмоции. Если на территории полно дешевого электричества, то у газпрома просто нет экономической целесообразности туда заходить.
SergeyДенис
есть пример такой территории где киловат тепла полученый из одного доллара электричесва ниже киловата тепла полученного из одного доллара газа?
Денис ДемидовSergey
Газ по мировым ценам считать будем или по российским? Электричество уже по мировым ценам у нас продается, тогда как газ нет.
Spiker SpunrealSergey
То, что их топливо дешевле, не делает их монополистом в энергетике.
Атомная энергетика хоть и дороже в пересчёте на МВт, но 1 АЭС даёт намного больше энергии, чем газовая, а так же безопасней и экологичней. С АЭС может примерно сравниться только ГЭС, но их не везде можно поставить.
Не всегда дешевле, значит выгоднее.
SergeySpiker
если именно экономическую выгоду брать, то всегда. ведь вы сейчас не про экономическую выгоду в чистом виде написали, а про попутные размышления, комфорт, психологию, геополитику. если завтра на фоне BLM начнется движение "угольная энергия имеет значение" и на этом хайпе можно будет получать политические дивиденты к примеру или какие-то дотации или еще какие плюшки, то и ее объявят "выгодной"
Денис ДемидовSergey
Газ населению дешевле продается, чем компаниям. Скорее всего, вы именно поэтому заблуждаетесь.
SergeyДенис
электричество думаю тоже. но тутне владею данными. нужно погуглить :)
Денис ДемидовSergey
Население электричество почти по мировым ценам покупает, тогда как газ в десятки раз дешевле.
Spiker SpunrealSergey
но монополия - это если доминирующее положение на рынке. Не важно, дёшево, дорого, главное, чтобы доминирующее. И вот с энергетикой газ совсем не монополист.
Spiker SpunrealSergey
они бы начали "кричать на каждом углу" что софт в их магазине на 30% дешевле чем у гугла (который продолжал бы свои 30% брать)
Я, моя семья, мои знакомые - никто не тратит деньги в google play. Ну ладно, кто-то из них покупает програмульку за 300р раз в 2 года, при чём привязанную к аккаунту, а не телефону. Чтобы получить выгоду от скидки в 30%, нужно тратить дофига денег в гугл плее, а это значит, что надо заниматься нехилым донатом. И много таких донатеров среди всех пользователей телефонов?
SergeySpiker
судя по росту акций и гугла и эпла - больше половины от пользователей :) я лично уже хер знает сколько денег всунул в гугл плей покупая как програмки, так и на донат в игрулях. и не залею это этом. я так покупал иногда свое время, а иногда удовольствие. а это порой бесценно :)
Spiker SpunrealSergey
Вот только apple зарабатывает не только на приложениях. В большей степени на продажах устройств - смартфоны, часы и т.п. А гугл в свою очередь зарабатывает на рекламе в гугле и сопутствующих сервисах.
И там и там их магазины - это относительно небольшая часть дохода. Так что рост акций в 2 раза не связан с ростом магазина даже в 2 раза (а по факту он вырос на 15-20% за год).
Rifat KayumovEvil
а можно эту же услугу купить прямо у ФБ напрямую, через акк на сайте или это только в аппе можно сделать, с комиссией?
Get MoneyEvil
А если бы не Facebook, то продукт/услуга стоили бы 0 долларов)
Сергей S.L.Evil
А если бы ещё и не фейсбук, то не 6, а 3 ;)
Vlad RomanchenkoEvil
Ну давление и прецеденты есть. Гигантов (и не только Apple) уже слушают по монопольным проявлениям. Никто и не говорит, что все это распрекрасно, но это рынок. А говорят между собой два гиганта, и ни один из них не ласковый и не пушистый.
Артём А.Vlad
Еще как выиграет. Правда не в случае картельного сговора, для которого в текущей ситуации не нужно будет даже как-то связываться с конкурентами.
Vlad RomanchenkoАртём
Не пойман - не вор. Не доказано - не выиграли, а если докажут, что с этого? Монополии уже тысячу лет существуют. Я вот тоже плююсь с цен Apple, ну и что? Кто заставляет брать телефон? Возьми любой ведроид за пару килорублей. Тоже самое с ноутбуком, тоже самое с приложениями. Вон Huawei стали перекрывать кислород, так они сляпали свой магаз. Только вот если санкции снимут, они снова вернутся к Google. тут прямая аналоги со всем экономическим развитием - оно концентрируется. Хочешь зп - едь в мск и дальше, в провинции денег почти нет, анлесс ты закладчик, ойтишнег или камхорщик.
Я тоже знаете ли люблю поругивать правительства, монополии и вот это все, а живем мы все вот так как есть.
Артём А.Vlad
Терпильная логика у вас какая-то) Беру тот телефон, который хочу, выбирая оптимальные условия из доступных. И это никак не мешает продавливать производителей на другие, более выгодные, условия. В миру сил и возможностей, конечно.
Вот раньше у андроида пиздец был с ограничениями доступа для приложений. Они или не работали или работали хреново. Сейчас лучше. ГДПР тот же не с луны свалился. Так и живем, поругиваем, критикуем и постепенно прогибаем под себя. Аналогичный процесс действует и в обратную сторону) в этом и смысл конкуренции)
Артём А.Evil
Знаешь, судя по комментам в последних статьях про противостояние эпик и эпол, защитники яблока примерно так и думают)
Zalogin KirillRifat
Они только свои бабки считают :))
K. A.
Интересно, как при переводе
«Facebook said that Apple cited an App Store rule that bars developers from showing “irrelevant” information to users.»
превратилось в
«Apple объяснила такое решение правилом App Store, запрещающим разработчикам показывать пользователям «неактуальную» информацию.»
?
Irrelevant — это «нерелевантная», «не имеющая отношения к предмету», но никак не «неактуальная», «устаревшая» и пр.
Или о том, почему всегда нужно стараться читать оригинал.
Evil Pechenka
Отменит Apple комиссию или нет, но репутацию им так испоганят. Нельзя быть «инновационным производителем лучших в мире телефончиков» и при этом хапать бабло мешками не прислушиваясь к контрагентам. Эх, Джобса на них нет, он бы ща разрулил.
UseforloginEvil
Джобс бы назвал фейсбук идиотами, забанил бы их приложение, в сафари фейсбук был бы заблокирован под соусом безопасности персональных данных, а Джонни Айв через год на презентации говорил бы что-то типа “We reinvented social communications”, и они с Джобсом представили бы свой amazing unbelievable iFace.
Mykola PetiukhUseforlogin
iOS уже по сути является огромной соцсетью
Evil PechenkaMykola
И где же там блоги/странички пользователей?
Mykola PetiukhEvil
Самое плохое из соцсетей они имплементировать не стали
Evil PechenkaMykola
Типа если в соцсети нет таких мерзких объектов как странички пользователей и общение, то это идеальная соцсеть? Интересная мысль. 😁
Mykola PetiukhEvil
Лента в Фейсбуке — это
- реклама
- фейк ньюз
Evil PechenkaMykola
Лента в Фейсбук собирается более-менее из того, что ты сам в неё добавишь, сейчас подмешивают интересы, надо сказать вполне релевантно. Если не кликать на рекламу достаточно долго, я пару лет не кликал, она исчезает, если отменять рекламу которая не нравится, то реклама будет про то, что хочешь. Например у меня сейчас компьютерные игры и гаджеты.
Mykola PetiukhEvil
Слишком много условий
Артём А.Evil
Это ж эпол, они плохого не сделают!
Evil PechenkaUseforlogin
Вот да, с Facebook не сложно бороться иначе, они сами косячат постоянно.
Grigoriy MogilevEvil
Он бы всех на *** послал )))
Leonid SobchenkoGrigoriy
поднял бы комиссию до 50%:)
Pavel RaspaevLeonid
с каждым вашим недовольным постом в медиа, комиссия растёт на 10%
Mykola PetiukhGrigoriy
Он и посылал. К ним доёбывались по этому же поводу еще при его жизни
Сослан СакшинMykola
но он бы послал так, что вопросов бы не осталось
а тут и послать не могут, сиськи мнут только
designer fakeEvil
куда еще можно эплу поганить репутацию? ) репутация корпорации, желающей вытянуть из тебя последний доллар и еще рассказать,как правильно держать телефон, у нее уже десятилетиями
Mykola Petiukhdesigner
Последний доллар, лол.
Расскажи это моему айфону 6
Вася Пражкин
Надо было FB так написать:
"Мы вообще берем $7, а остальные $3 Вы платите пидорасам из Apple"
Stas KorgВася
Герои не носят плащи !!!! Красава
Розарио АгроВася
..., а остальные $3 мы платим эппл, за то, что мы можем вас спамить своей писаниной в iPhone.
Макс Попов
Заметили, что за последний пару месяцев, инфоповодов про 30% очень много?
Скорее всего это ведёт к войне с
Эпл или к созданию чего-то нового.
На вс подписан давно, а эти новости про 30% начались мне кажется с эпик платформ фортнайт.
Окно овертона в действии.
Денис ДемидовМакс
Один в поле не воин, комиссия 30% не нравится всем, это только начало ловины.
Mykola PetiukhДенис
Жду, когда против налогов восстанут
Денис ДемидовMykola
Это намного сложнее, даже призывы к этому уголовно наказуемы во многих странах. Корпорациям пока такое и не снилось.
Но налоги хотя бы как-то в экономику возвращаются, тогда как apple бабло по офшорам распихивает.
Mykola PetiukhДенис
Но налоги хотя бы как-то в экономику возвращаются, тогда как apple бабло по офшорам распихивает
Тебе в России на это грех жаловаться, потому что как раз у вас нологи с цифровых продаж Эпл платит исправно.
Денис ДемидовMykola
30% их комиссии тоже возвращаются?
Если бы apple не распихивала деньги по офшорам, а вкладывала бы в разработку, в новые технологии, возможно, к ним было бы меньше претензий, а так как собаки на сене, отрасль доят, а сами деньги тупо хранят в мешке.
https://www.forbes.ru/kompanii/343955-bogatstvo-apple-chto-kompaniya-delaet-s-246-mlrd-na-schetah
Mykola PetiukhДенис
30% их комиссии тоже возвращаются?
Наивно предполагать, что всё из этих 30% остается у Эпл на счетах.
И откуда ты знаешь, что они не вкладывают деньги в новые технологии?
Денис ДемидовMykola
Я раньше был фанатом apple, у меня все что может быть от apple в доме, так как они были лидером в разработке, сейчас же у них застой, даже сами кого-то в чем-то догоняют, превратились в обычную ожиревшую монополию, которую пора под нож пускать, чтобы освободить дорогу молодым.
Andrey GordeevДенис
Та же фигня. Xiaomi потихоньку занимает место Apple.
Пластиковое ОкноДенис
Так это у всех застой, а не только у эпл.
Денис ДемидовПластик…
Если они из лидера стали как все, смысл терпеть их злоупотребления доминирующим положением?
Пластиковое ОкноДенис
Ну так не терпи и голосуй рублем, тоже мне.
Денис ДемидовПластик…
Я уже близко, привычка заставляет продолжать сидеть на apple.
Но миллионы разработчиков не могут перейти куда-то просто так.
Пластиковое ОкноДенис
Это проблемы разработчиков.
Денис ДемидовПластик…
Ну так пусть apple тогда не ноет, когда увидит, что миллионы разработчиков и сотни тысяч компаний государствам важнее apple, который они рано или поздно поставят в стойло.
Пластиковое ОкноДенис
А она и не ноет, это вы все ноете.
Денис ДемидовПластик…
Скоро заноет.
Пластиковое ОкноДенис
Ну раз Дениска Демидов сказал, то эпл точно придётся начать ныть.
Mykola PetiukhДенис
Ну хз, где ты застой увидел. Вон десктоп на АРМ переводят, пока другие только пытаются уже много лет.
Эпл не продает инновации, они продают продукты. Инновации сами по себе никому не нужны.
МагомедДенис
Ну сидят и сидят. Нам—то что? Может копят на что-то.
Тем более эти запасы денег облагаются инфляцией
Денис ДемидовМагомед
Но не облагаются налогами.
МагомедДенис
Инфляция — это тоже налог
Leo UvarovMykola
лет триста уже как - "No taxation without representation"
Albert MnatsakanyanМакс
и до Эпиков были новости, из ближайших материалы Дурова. А удаление фортнайта просто привлекло массу к этой проблеме
Nikita MisharinМакс
Началось все с DHH и Hey. Остальные уже потом подтянулись
Артём А.Макс
Конечно. Это неявная поддержка эпиков. Все пытаются в меру своей консервативности выступить на той или иной стороне. Хотя кого я обманываю, только на стороне против эпл. Не слышал еще ни одну компанию, которая оправдывала бы эппловскую комиссию и защищала бы ее священное, неотъемлемое и непередаваемое право доить пользователей)
Розарио АгроАртём
А эппл разве доит не бизнес, который доит пользователей? Вот ни разу не видел такого - «чтобы купить это приложение, заплатите нам такой-то fee”. А то, по вашей логике, можно дойти до того, что Amazon, предоставляющий сервера для эппл, доит пользователей.
Артём А.Розарио
Вы еще скажите, что НДФЛ - налог на организации, раз уж его платят организации)
Pavel
“Сейчас, как никогда раньше, мы должны дать людям понять, куда на самом деле идут деньги, предназначенные для малого бизнеса” - то есть сам Фейсбук не берет деньги за рекламу у малого бизнеса? Один Эпл такой плохой берет комиссию?
Почему бы фейсбуку не снизить свою комиссию за показ рекламы на 30 процентов? И сразу малому бизнесу станет легче.
Не понятны нападки на эпл в последнее время. У Эпл есть свой магазин, где они позволяют разработчикам продавать свои приложения. Соотвественно, они тратят ресурсы, деньги,время на поддержание и улучшение этого магазина. Почему они должны бесплатно работать? Пусть Фейсбук сделает свой Facebookstore и показывают что хочет, пусть не взимает комиссию с разработчиков, и поддерживает и развивает его за бесплатно. Тоже самое и с Эпик.
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Stas Korg
Apple развязывает войну ))) попкорн купил )))
Розарио АгроStas
Эппл не развязывает, эппл обороняется. Между этими активностями есть существенная разница. Но наличие попкорна оправдано в любом случае 😂.
Stas KorgРозарио
Эппл развязал войну когда сделал 30%, раньше это не так важно было, а теперь мы все ушли в кибермир. И все поняли как Эппл при)(уел слегка )))))
Розарио АгроStas
Берёшь территорию, выкорчевываешь пни, возделываешь ее, превращаешь в райский сад и внезапно все решают, что это война, так как урожай слишком обильный для одного тебя. Норм, че. Кулаки похлопывают по месту на скамейке рядом с собой.
Stas KorgРозарио
Да, перед этим право собственности не оформил ) а тикток ?) Нет такой комиссии, а Трамп забирает. Это капитализм , и это монополия , и Карфаген должен быть разрушен
Розарио АгроStas
Ахаха, кто вам сказал, что Трамп что-то забирает? Серверы вывезли? Персонал в трудовые лагеря согнали? Тик ток свободен управлять своей собственностью как ему угодно. Может продавать, может нет. При борьбе между государствами, идеологией - много потерпевших. Как-то незаметно американских соцсетей в китае.
А право собственности оформлено, более того и забор построен.
Stas KorgРозарио
? Разве запрет в 45 дней это не ограничение , или продажа местной компании. Сервера не трогают, целый рынок (самый вкусный в мире) забирают. Что до Китая , так вроде не кричат на каждом углу что это самая демократическая страна в мире , или я что то пропустил ?
Розарио АгроStas
Демократическая страна - это не анархия, а всего лишь власть большинства. И представители большинства как-то задумались, что слив данных и неодинаковые условия бизнеса им не подходят. И не надо путаться, ограничения на присутствие бизнеса в китае, бесит американский бизнес не первый год и даже не пятый. Когда нибудь должно было прорваться.
Stas KorgРозарио
Как раз в данный момент , анархия в самой как бы демократической стране мира ) протекционизм не имеющий границ "все что хорошо дженерал моторс - хорошо Америке " , но Эппл это монополия , а монополию к стенке . Она останавливает процесс развития , как в любой другой отрасли
Розарио АгроStas
Останавливает процесс развития со своей 15% долей? Шта? Андроид вообще без Эппл развиваться не может что ли? Ну, в принципе это и так видно невооружённым взглядом 😂.
Сволочи эппл своей монополией, не могут придумать ничего нового, что можно было бы скопировать. Дегенераты.
Азиз Азизов
Такого крохоборства не ожидал.. Яблоко уже начало гнить..( Apple, имей совесть, помни о Стиве.
Mykola PetiukhАзиз
Стив посылал нахуй всех недовольных и не парился