Изменения поиска Spotlight в iOS 14, обновление поискового робота Applebot и найм поисковых инженеров могут означать, что Apple вскоре запустит собственную поисковую систему, считает владелец медиакомпании Cyowolf Джон Хеншоу.

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Перевод материала Cyowolf.

Уже несколько лет Google платит Apple около $9 млрд долларов, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию в Safari на iOS и macOS. Сделка гарантирует, что пользователи устройств Apple будут искать в Google, если вручную не изменят поисковик в настройках браузера.

Но сделка между компаниями может скоро закончиться: регуляторы Великобритании считают, что соглашение вредит рынку, писало Reuters в июле 2020 года.

Учитывая влияние предустановленных и стандартных сервисов в мобильных устройствах, а также значительную долю рынка у Apple, мы считаем, что существующие договорённости Apple и Google создают серьёзную преграду для входа и развития конкурентов. Это влияет на конкуренцию между поисковыми системами на мобильных устройствах. из отчета регуляторов

Если в Великобритании примут меры, может возникнуть волновой эффект со стороны Евросоюза, который недавно преследовал Google за неконкурентное поведение.

Регуляторы Европы могут вынудить Apple отключить Google в качестве стандартного поисковика и дать пользователям выбрать поисковую систему при первом запуске Safari.

Почему Apple может запустить поисковую систему

Давление со стороны регуляторов, сложные отношения с Google и «взросление» Siri и iCloud могут дать Apple запустить свою поисковую систему. Есть несколько признаков, что компания, возможно, уже работает над ней.

Apple не нужны деньги Google

Это самая дорогая компания в мире. Apple может хотеть, чтобы Google платила ей, но эти деньги ей уже не нужны.

Apple инвестирует ресурсы и деньги в поиск

Компания вкладывает большие деньги в поисковое направление, если судить по списку тематических вакансий для инженеров.

Apple ищет поисковых специалистов для работы с технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения, обработкой естественного языка для множества своих продуктов.

Бета-версии iOS 14 и iPadOS 14 больше не используют Google для выдачи результатов поиска

В новых версиях ОС результаты выдачи Spotlight помечаются как «предложения Siri» и возвращаются в систему в обход Google.

Компания недавно обновила страницу поискового робота Applebot

В июле 2020 года Apple существенно обновила страницу поддержки веб-краулера Applebot — дополнения очень похожи на те, что Google предлагает вебмастерам и SEO-оптимизаторам. Например:

Добавлен способ анализа трафика от Applebot.

Расширен инструмент анализа useragent, который теперь определяет различия между настольной и мобильной версией сайта.

Расширены правила robots.txt

Applebot теперь не только сканирует HTML-код страницы, но и её макет.

Добавлен раздел о ранжировании результатов поиска и факторах, которые влияют на положение страницы в выдаче.

Applebot начал сканировать сайты

Проверка журналов сервера Coywolf показала, что Applebot ежедневно сканирует сайт, чего раньше не случалось.

Что Apple получит от запуска поисковой системы

Поисковик Apple, скорее всего, будет выглядеть и работать несколько иначе, чем современные системы Google, Bing или DuckDuckGo. Это потому что исторически Apple любить делать всё по-другому, и их поисковая система будет служить не ради показа рекламы и получении данных пользователя, а ради другой цели.

Учитывая описания вакансий поисковых инженеров Apple и постепенное объединение приложений и поисковой выдачи в Spotlight, скорее всего, поисковик Apple будет работать в качестве персонализированного «центра данных».

Он может быть похож на Google Assistant — но без рекламы, полностью приватный и с более глубокой интеграцией в систему. Пользователей может заинтересовать сервис, если он будет конфиденциальным, с бесшовной интеграцией и персонализацией данных из iCloud.

Apple может использовать ИИ и машинное обучение, чтобы получать результаты поиска из почты, сообщений, карт, событий, напоминаний, заметок, файлов, контактов, музыки, новостей, ТВ-шоу, фильмов, документов, сторонних приложений и других источников данных.

И всё это — с обещанием «настоящей приватности» и без рекламы.

Apple может многое выиграть от такого проекта. Например:

Продвижение приложений в результатах поиска, которые принесут пользу сервисам Apple и отвлекут пользователей от PWA-продуктов (прогрессивных веб-приложений), продвигаемых Google.

Ослабление монополии Google на рынке поисковых систем и значительный удар по её доходам от рекламы и сбору данных.

Продвижение продуктов и услуг Apple, таких как Apple News+ и Apple TV+.

Развитие контроля и закрытости экосистемы Apple. Пользователи станут зависимы от персонализированных результатов поиска через сервисы и интеграции продуктов, доступных только через поисковую систему компании.

Расширение рекламной платформы Apple для продвижения сторонних приложений в результатах поиска.

Что это значит для SEO

Если Apple сможет захватить достаточную долю рынка, это заставить SEO-оптимизаторов адаптироваться под новые условия. Пока исходя из документации Applebot тактика продвижения остаётся прежней, но можно рассчитывать, что Apple откроет новые возможности, недоступные в Google и других поисковых системах.

Сейчас все выводы основаны на предположениях и наблюдениях, и Apple может никогда не выпустить свой поисковик. Также возможно, что пользователи iOS, iPadOS и macOS будут пользоваться им и не подозревать об этом.