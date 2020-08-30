Новости недели: то, что происходит в отрасли прямо сейчас

Маск показал работающую версию Neuralink – чип в голове свиньи и графики её мозговой активности. Если вам кажется, что в этом нет ничего особенного, то вы, наверное, правы. Мы вместе находимся здесь.

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Однако ж то, что гений пиара и фандрайзинга нацелился на это направление нам всем выгодно. Давайте за него болеть, пусть через год на презентации будет что-то более интересное, а через десять уже и себе в голову что-то вставим.

Прошел демо-день Y Combinator. Комментаторы в один голос пишут: «очень много вторичных проектов, двадцать пять микрокредитов в разных странах и Shopify для разных отраслей, YC уже не торт, где новые прорывы??».

Комментаторы правы и неправы одновременно: вторичных проектов и правда подавляющее большинство, но так всегда было, по крайней мере, начиная с 2017 года, а может быть и раньше. Лучший акселератор мира – это бизнес, а не цирк, проверенные модели работают эффективнее, хоть и не так кинематографичны.