Мы делали Forksy, веря в платформу чат-ботов Facebook: думали, что соцсеть сделает эдакий App Store, огромную платформу для дистрибуции приложений нового типа. И мы капитально ошиблись. Платформы у Facebook не возникло, и никто про чат-боты в ней сегодня не знает.

Если бы сработало, мы были бы одним из первых приложений в магазине соцсети, до которого она она так и не довела дело. Но такие риски— то, зачем люди делают стартапы.

