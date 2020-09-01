Основатели целятся на международный рынок, но пока им мешает несговорчивость производителей медицинской техники.

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Приложение Undermyfork

В конце августа iOS-приложение Undermyfork привлекло $400 тысяч от фондов AltaIR Capital, Runa Capital и инвесторов сообщества АltaСlub.

Стартап основали российские предприниматели: разработчик Евгений Молодкин и Михаил Ушаков. Прежде Ушаков создал приложение для браузера «Советник», которое в 2014 году продал «Яндексу» не более чем за $5 млн.

Евгений Молодкин (слева) и Михаил Ушаков

Как работает приложение

Пользователь Undermyfork загружает в сервис фотографию блюда и указывает ингредиенты. По API к этой информации подгружаются данные об уровне сахара во время еды и в течение двух часов после приёма пищи. Их раз в несколько минут считывает CGM-датчик с мягкой иглой, который крепится к телу. Стартап сотрудничает с производителем Dexcom.

CGM-сенсор от Dexcom, с ним можно спать и принимать душ — его хватает на две недели

Потом Undermyfork даёт разноцветные метки каждому блюду:

Зелёная означает, что 75–100% времени после еды сахар находился в пределах нормы.

Жёлтая — 40–75%.



Красная — 0–40%.



Такая система, по словам разработчиков, быстрее и нагляднее показывает, какая еда влияет на уровень сахара в организме и как. Поэтому пользователь тщательнее следит за своим состоянием.

Разные круги обозначают, сколько времени после еды сахар оставался в пределах рекомендаций врача

Откуда появилась идея приложения

До этого проекта Ушаков и Молодкин разрабатывали дневник питания Forksy. Сервис работал на основе чат-бота в Facebook. Пользователь рассказывал, что он съел, алгоритм подсчитывал калории и оценивал, полезная ли еда. Проект не взлетел.

Мы делали Forksy, веря в платформу чат-ботов Facebook: думали, что соцсеть сделает эдакий App Store, огромную платформу для дистрибуции приложений нового типа. И мы капитально ошиблись. Платформы у Facebook не возникло, и никто про чат-боты в ней сегодня не знает. Если бы сработало, мы были бы одним из первых приложений в магазине соцсети, до которого она она так и не довела дело. Но такие риски— то, зачем люди делают стартапы.

Михаил Ушаков сооснователь Undermyfork

За время работы над Forksy предприниматели протестировали сервис на сотнях тысяч пользователей, вспоминает Ушаков. Так они узнали, что дневника питания сильно не хватает диабетикам.

Изучив направление, сооснователи столкнулись с CGM-сенсорами. По словам Ушакова, эти устройства в ближайшие десять лет заменят традиционные глюкометры: датчик просто крепится на теле, и не нужно колоть палец каждый раз, когда хочется измерить сахар.

«Дальше мы подумали, что было бы неплохо совместить хороший дневник питания с данными о сахаре, которые уже есть у больного диабетом, использующего CGM-сенсор», — вспоминает сооснователь. По задумке, такой сервис помог бы пользователю увидеть, как еда влияет на организм.

Доступные приложения на рынке предпринимателям показались сложными, хотя примеры Ушаков не называет: большинство из них выглядят как «панель управления звездолётом» (в App Store есть приложения MySugr и Diabetes:M). Тогда разработчики решили, что их сервис будет проще и понятнее для массового пользователя.

Трудности создания

Предприниматели почти не тратили деньги на разработку: им на разных условиях помогали десять специалистов по медицине и маркетингу и несколько программистов на частичной занятости. Ушаков говорит, что все были знакомы им с бизнес-партнёром до Undermyfork.

Дополнительно основатели использовали сторонний движок Clarif.ai, который с помощью компьютерного зрения определяет содержимое блюдо, предлагая пользователю хештеги об ингредиентах на выбор.

Разработку первой версии Ушаков и Молодкин начали в сентябре 2018 года. Весной 2019-го сервис представили на Product Hunt.

Главная трудность, с которой столкнулись разработчики, — CGM-сенсоры разных брендов не передают данные, к примеру, на смартфоны. На старте проекта Ушаков и Молодкин думали, что все современные ИТ-компании делятся данными, имеют открытые API, чтобы пользователь мог использовать удобные сторонние приложения.

«Как можно дать пользователю полезное приложения для контроля за уровнем глюкозы в крови, если производитель сенсора не отдает данные даже в Apple Health?» — задаётся вопросом Ушаков.

Чтобы решить проблему, сооснователи объясняют компаниям: данные следует открыть, иначе это сделают конкуренты. Первой пошла навстречу Dexcom, производитель открыл для Undermyfork свой API.

Кроме того, CGM-сенсоры доступны в основном в США и Европе тем, у кого дорогая страховка и диабет первого типа (организм не вырабатывает инсулин, обычно выявляется до 40 лет). Эта часть диабетиков составляет до 10% от общего их числа, добавляет Ушаков.

Основная причина, почему такие сенсоры не используются массово, — они дорогие. Самый дешёвый вариант — от $50 до $60 за две недели. Но ситуация точно изменится — цена на устройства падает, количество производителей растет, страховые компании постепенно расширяют использование сенсоров на людей с диабетом второго типа. Михаил Ушаков сооснователь Undermyfork

Продвижение Undermyfork

В маркетинг создатели не вкладывались — у них не было денег, и Ушаков не считает это большим упущением. По его словам, продукт всё равно приходится сильно менять после первой реакции рынка.

Вместо этого основатели на свои деньги ездили на профильные мероприятия в Европе и США, например DiabetesMine 2019. Там они общались с пациентами и врачами, собирая мнения о сервисе.

Аудитория проекта

Изначально разработчики считали, что основной аудиторией Undermyfork станут люди, которым недавно диагностировали диабет второго типа (организм вырабатывает мало инсулина или организм не воспринимают его). Новое приложение помогло бы им понять, какую диету соблюдать.

В глазах предпринимателей пользователи с первым типом уже привыкли к заболеванию и знают его достаточно хорошо.

На деле же оказалось, что больным с первым типом приходилось вести дневник питания и контролировать сахар вручную — и Undermyfork оказался для них удобным и наглядным решением.

Какие у проекта планы

Приложение попробовали несколько тысяч человек, делится Ушаков. Но цель предпринимателей к концу 2020 года — не количество пользователей, а прохождение формальных барьеров, которые позволят сервису набирать аудиторию быстрее.

Одно из таких препятствий — получение знака качества CE Mark в Европе. По словам основателя, такой знак позволит эффективнее вести переговоры с производителями сенсоров и европейскими страховыми компаниями. Сколько оформление CE Mark стоит и займёт по времени, предприниматель не уточняет.