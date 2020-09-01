vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Сервисы
Галина Мубаракшина
1868

Cloudflare выпустила «быстрый» VPN-сервис Warp для macOS и Windows Материал редакции

Он обеспечивает надёжное интернет-соединение и защищает от слежки.

27 комментариев
В закладки

Компания Cloudflare представила десктопную бета-версию VPN-сервиса Warp для Windows 10 и macOS — он работает на базе приложения 1.1.1.1, которое перенаправляет интернет-трафик через DNS-сервера компании.

Warp работает на базе «быстрого и эффективного» протокола WireGuard, который обеспечивает защищённое интернет-соединение и не позволяет провайдеру следить за пользователями, отмечают в Cloudflare.

Стандартная версия Warp бесплатна, платная версия Warp+ появится в ближайшие месяцы. Она предусматривает более быстрое интернет-соединение за счёт использования технологии Argo: маршрутизации зашифрованного трафика через наименее загруженные каналы.

Компания предупреждает, что у небольшого количества пользователей Windows возникают проблемы с производительностью сети при подключении к интернету по протоколу IPv6. Также некоторые не могут подключиться к роутеру, когда сервис включён.

В апреле 2019 года Cloudflare выпустила VPN-сервис для iOS и Android. Компания также пообещала сделать версию для Linux после полноценного запуска клиентов для macOS и Windows.

#новость #vpn #cloudflare

Галина Мубаракшина
+15 332
22
13
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","vpn","cloudflare"], "comments": 27, "likes": 13, "favorites": 22, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 154707, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 01 Sep 2020 13:51:29 +0300", "is_special": false }
Вебинар «Продвижение бизнеса в Азию: как выбрать подходящий момент и верную стратегию? Тенденции, инсайты, бизнес-кейсы»
2 июля Онлайн Бесплатно
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Звягин

9

Если что, ссылка откуда скачать клиенты под Windows и MacOS - https://1.1.1.1/beta/ Иначе её нигде не видно, пока не подпишешься на рассылку.

Ответить

Лучезарный Смех

3

Только это не VPN, а приватный DNS resolver с поддержкой DNS over HTTPS / DNS over TLS
 
Даже сами Cloudflare нигде не позиционируют его как VPN. Исправьте эту вводящую в заблуждение неточность.

Ответить

Boris Rozenstein

Лучезарный
1

На самом деле они просто больше чем VPN. Это и сжатие трафика и эффективность его передачи и приватность и DNS. Грубо говоря блокировки он тоже все обходит и весь трафик пускает через себя, как бы его не позиционировали

Ответить

Лучезарный Смех

Boris
1

Нет конечно.
он не подменяет страну, и блокировки не все обходит.
Его назначение это приватный резолвинг.

Ответить

Евгений Делюкин

Лучезарный
0

*шепотом*
Warp обходит блокировки на ура

Ответить

Mykola Petiukh

Евгений
0

Потому что в большинстве провайдеров сидят ленивые жопы и просто банят на уровне днс

Ответить

Bot Fabric

Лучезарный
0

Я прямо сейчас подключен через WARP, и IP у меня немецкий, при том что я в России. Так что врать не надо, WARP это VPN. Если использовать только резолвер 1.1.1.1, то это не WARP, а в статье речь о WARP

Ответить

Mykola Petiukh

Лучезарный
0

Что интересно: DoH в Винде уже есть из коробки, но чтоб его включить, надо столько мануалов поебать, что проще какую-то левую хрень поставить

Ответить

Евгений Делюкин

Mykola
3

В осеннем обновлении Windows 10 DoH будет включаться практически одной галочкой в настройках соединения — но это ещё неточно 

Ответить

Mykola Petiukh

Евгений
0

Это было  бы хорошо

Ответить

Евгений Делюкин

Лучезарный
1

«Technically, WARP is a VPN», писал Cloudflare при анонсе WARP — это самое простое объяснение сервиса

https://blog.cloudflare.com/1111-warp-better-vpn/

Ответить

Vasya Aksyonov

Лучезарный
1

1.1.1.1 — не VPN, Warp, запущенный на базе 1.1.1.1 — VPN :)

Ответить

Максим Наумов

2

1.1.1.1. Урааа

Ответить

Александр Привалов

1

выпустила "быстрый" VPN-сервис

Кавычки топчик, конечно. А ещё он 
обеспечивает "надёжное" интернет-соединение и "защищает" от слежки.

Ответить

Mykola Petiukh

–2

В пизду этот Клаудфлер, вечно они интернет роняют

Ответить

Roman Nenznaskiy

Mykola
1

Согласен, "нам ваш ентернет нахуй не нужон"! 

Ответить

Mykola Petiukh

Roman
0

Вот только не надо между КФ и интернетом знак равенства ставить.
У меня было две попытки прятать сайт за ними и обе меня не удовлетворили.
Первая — сайт для аудитории из России. В один прекрасный момент обнаруживается спад посещаемости. Оказалось, что айпи, на который КФ резолвил домен попал в базу РКН. 
Вторая — школьники в КФ что-то не так накрутили в маршрутизации, и сломали интернет. Случается с незавидной регулярностью.

Ответить

Стартапер-пессимист

Mykola
0

Cloudflare виноват в беспределе Роскомнадзора?

Ответить

J J

0

Firewall на Mac уж очень ругается! Если не получается войти с первого раза, то пробуйте открыть ссылку из письма второй раз.

Ответить

Mykola Petiukh

0

Есть только один DNS и имя ему — AdGuard

Ответить

Александр Привалов

Mykola
0

Ничто не истина, все заDNSено

Ответить

shtir

Mykola
0

https://dnsadblock.com

Ответить

Хуго Зайферт

0

Во славу Императора!

Ответить

Shane Matte

0

Спотифай ток подыхает. Видимо смотрит на страну пользователя в профиле

Ответить

Дмитрий Алексеев

0

Пооткрывал ради спортивного интереса флибусту. С выключенной приблудой получил заглушку от локального провайдера. Со включенной оно что-то там подумало секунд 20 и получил заглушку уже от билайна :-)

Ответить

Дмитрий Тенетович

0

"Компания также пообещала сделать версию для Linux" - чтобы что?

Ответить

Иванка Сегодина

0

Друзья, вообще на VC как-то можно посмотреть, кто из отдела новостей в сети, кому можно скинуть ссылку на новость и он ее грамотно разместит и опишет?
*например вот, почти в 11 утра новость в Коммерсанте... "С Apple снимают комиссию В Госдуме разработали проект о магазинах приложений".
В документе предлагается обязать владельцев операционных систем (ОС) разрешить пользователям устанавливать альтернативные магазины, а также ограничить комиссию при продаже приложений 20%.

С Apple снимают комиссию
В Госдуме разработали проект о магазинах приложений
www.kommersant.ru
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

КБ Палиндром
Подписан
Отписаться
Как и зачем обновлять статьи в блогах
Нашли полезную статью с jeffbullas.com, перевели и дополнили специально для вас — нате, пользуйтесь, сохраняйте :)
0
Rambler Group
Подписан
Отписаться
Rambler Group запустила новый технологичный рекламный продукт
Активация была разработана для сервиса по поиску, продаже, покупке и аренде недвижимости – ДомКлик от Сбербанка
0
eBay
Подписан
Отписаться
25 фактов о eBay в России
Открываем серию историй, посвященных 25-летию компании, с фактов о работе маркетплейса в России. В материале мы собрали…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Bulat Ziganshin
за день
а как дысал, как дысал!
«Альфа-банк» следом за «Тинькофф» усложнил условия карты «Яндекс.Плюс»
Momano Momano
за неделю
Да...заниматься пиццей да ещё на вынос и при этом не измазать руки по колено в крови? ... на что он вообще надеялся?? 
Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников рассказал, как похитили его партнёра в 2019 году

Комментарии

Дэни Трэхо

«Альфа-банк» следом за…

Еремей Бричкинд

Бесплатный логотип за…

Mr. Nice Guy

«Тинькофф Инвестиции» устроили…

Иванка Сегодина

Cloudflare выпустила «быстрый…

Artemy

«Альфа-банк» следом за…

евгений аношин

«Деловая Россия» предложила…

Nick Chernykh

Amazon получила разрешение на…

Денис Демидов

Amazon получила разрешение на…

Александр Привалов

Facebook предупредила…

Dmitriy Dorian

Ну переделали и переделали: как…

Денис Демидов

Amazon получила разрешение на…

Nick Chernykh

Amazon получила разрешение на…

MEGAtraXXXer666

«Альфа-банк» следом за…

Стартапер-пессимист

Cloudflare выпустила «быстрый…

Mojo

Разработка интернет-магазина…

Анон Плиз

Что было до Neuralink: импланты…

shtir

Cloudflare выпустила «быстрый…

Дмитрий Тенетович

Cloudflare выпустила «быстрый…

Павел Егоров

«Альфа-банк» следом за…

Comrade…

Крах деловых поездок, продаж…