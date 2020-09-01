Cloudflare выпустила «быстрый» VPN-сервис Warp для macOS и Windows Материал редакции
Он обеспечивает надёжное интернет-соединение и защищает от слежки.
Компания Cloudflare представила десктопную бета-версию VPN-сервиса Warp для Windows 10 и macOS — он работает на базе приложения 1.1.1.1, которое перенаправляет интернет-трафик через DNS-сервера компании.
Warp работает на базе «быстрого и эффективного» протокола WireGuard, который обеспечивает защищённое интернет-соединение и не позволяет провайдеру следить за пользователями, отмечают в Cloudflare.
Стандартная версия Warp бесплатна, платная версия Warp+ появится в ближайшие месяцы. Она предусматривает более быстрое интернет-соединение за счёт использования технологии Argo: маршрутизации зашифрованного трафика через наименее загруженные каналы.
Компания предупреждает, что у небольшого количества пользователей Windows возникают проблемы с производительностью сети при подключении к интернету по протоколу IPv6. Также некоторые не могут подключиться к роутеру, когда сервис включён.
В апреле 2019 года Cloudflare выпустила VPN-сервис для iOS и Android. Компания также пообещала сделать версию для Linux после полноценного запуска клиентов для macOS и Windows.
Если что, ссылка откуда скачать клиенты под Windows и MacOS - https://1.1.1.1/beta/ Иначе её нигде не видно, пока не подпишешься на рассылку.
Только это не VPN, а приватный DNS resolver с поддержкой DNS over HTTPS / DNS over TLS
Даже сами Cloudflare нигде не позиционируют его как VPN. Исправьте эту вводящую в заблуждение неточность.
На самом деле они просто больше чем VPN. Это и сжатие трафика и эффективность его передачи и приватность и DNS. Грубо говоря блокировки он тоже все обходит и весь трафик пускает через себя, как бы его не позиционировали
Нет конечно.
он не подменяет страну, и блокировки не все обходит.
Его назначение это приватный резолвинг.
*шепотом*
Warp обходит блокировки на ура
Потому что в большинстве провайдеров сидят ленивые жопы и просто банят на уровне днс
Я прямо сейчас подключен через WARP, и IP у меня немецкий, при том что я в России. Так что врать не надо, WARP это VPN. Если использовать только резолвер 1.1.1.1, то это не WARP, а в статье речь о WARP
Что интересно: DoH в Винде уже есть из коробки, но чтоб его включить, надо столько мануалов поебать, что проще какую-то левую хрень поставить
В осеннем обновлении Windows 10 DoH будет включаться практически одной галочкой в настройках соединения — но это ещё неточно
«Technically, WARP is a VPN», писал Cloudflare при анонсе WARP — это самое простое объяснение сервиса
выпустила "быстрый" VPN-сервис
Кавычки топчик, конечно. А ещё он
обеспечивает "надёжное" интернет-соединение и "защищает" от слежки.
В пизду этот Клаудфлер, вечно они интернет роняют
Согласен, "нам ваш ентернет нахуй не нужон"!
Вот только не надо между КФ и интернетом знак равенства ставить.
У меня было две попытки прятать сайт за ними и обе меня не удовлетворили.
Первая — сайт для аудитории из России. В один прекрасный момент обнаруживается спад посещаемости. Оказалось, что айпи, на который КФ резолвил домен попал в базу РКН.
Вторая — школьники в КФ что-то не так накрутили в маршрутизации, и сломали интернет. Случается с незавидной регулярностью.
Firewall на Mac уж очень ругается! Если не получается войти с первого раза, то пробуйте открыть ссылку из письма второй раз.
Есть только один DNS и имя ему — AdGuard
Пооткрывал ради спортивного интереса флибусту. С выключенной приблудой получил заглушку от локального провайдера. Со включенной оно что-то там подумало секунд 20 и получил заглушку уже от билайна :-)
Друзья, вообще на VC как-то можно посмотреть, кто из отдела новостей в сети, кому можно скинуть ссылку на новость и он ее грамотно разместит и опишет?
*например вот, почти в 11 утра новость в Коммерсанте... "С Apple снимают комиссию В Госдуме разработали проект о магазинах приложений".
В документе предлагается обязать владельцев операционных систем (ОС) разрешить пользователям устанавливать альтернативные магазины, а также ограничить комиссию при продаже приложений 20%.
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