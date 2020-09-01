Он обеспечивает надёжное интернет-соединение и защищает от слежки.

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Компания Cloudflare представила десктопную бета-версию VPN-сервиса Warp для Windows 10 и macOS — он работает на базе приложения 1.1.1.1, которое перенаправляет интернет-трафик через DNS-сервера компании.

Warp работает на базе «быстрого и эффективного» протокола WireGuard, который обеспечивает защищённое интернет-соединение и не позволяет провайдеру следить за пользователями, отмечают в Cloudflare.

Стандартная версия Warp бесплатна, платная версия Warp+ появится в ближайшие месяцы. Она предусматривает более быстрое интернет-соединение за счёт использования технологии Argo: маршрутизации зашифрованного трафика через наименее загруженные каналы.

Компания предупреждает, что у небольшого количества пользователей Windows возникают проблемы с производительностью сети при подключении к интернету по протоколу IPv6. Также некоторые не могут подключиться к роутеру, когда сервис включён.