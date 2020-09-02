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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Минкомсвязь пожаловалась правительству на сложности в создании государственного онлайн-сервиса организации похорон Материал редакции

Законопроект о похоронном деле был разработан ещё в 2019 году, но у отрасли нет куратора, а некоторые участники рынка выступают против перевода бизнеса в онлайн.

11 комментариев
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К ноябрю 2021 года Минкомсвязь планирует запустить онлайн-сервис «Потеря близкого человека», через который можно будет получить комплекс услуг, связанных с организацией похорон, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма министерства в правительственную комиссию по цифровому развитию. В Минкомсвязи подтвердили газете отправку письма.

Оперативному запуску проекта мешают неразрешённые организационные вопросы, указала Минкомсвязь в письмах в правительство и в Минстрой. В 2017 году Минстрою было поручено разработать закон о похоронном деле — проект был готов в апреле 2019 года, но министерство до сих пор не получило полномочий в сфере похоронного дела и не может курировать работу сервиса, указывает газета со ссылкой на переписку ведомств.

Суперсервис должен упростить взаимодействие россиян с властями и похоронными агентствами с помощью электронных сервисов на портале госуслуг, напоминает издание.

В сервисе можно будет получить регистрацию о смерти, пособие на погребение, выбрать место захоронения или крематорий, аннулировать доверенности умершего, закрыть его счета в банках, получить электронное свидетельство о праве на наследство, рассказал газете источник, знакомый с планами разработчиков сервиса. По оценкам Минкомсвязи, суперсервисом могут воспользоваться до 450 тысяч человек в год.

31 августа 2020 года Минкомсвязь обратилась в правительство с просьбой наделить Минстрой необходимыми полномочиями, чтобы ведомство до 1 июля 2021 года обеспечило возможность получать в электронном виде услуги кладбищ и крематориев, а к ноябрю создало единый реестр ритуальных организаций, чтобы также разместить о них информацию, отмечает издание.

Против законопроекта Минстроя выступают ритуальные агентства, рассказал «Коммерсанту» источник на рынке ритуальных услуг. Развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне, а также монополистам в том или ином городе, пояснил изданию гендиректор ритуальной службы РС Николай Мозгачев.

#новость #госуслуги

Галина Мубаракшина
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11 комментариев
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Розарио Агро

28

Как я не против «огосударствления» всего и вся, данная инициатива вызывает положительный отклик. Все что угодно, лишь бы уже распорошить палкой этот бандитский осинник. 

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evilnw

Розарио
–1

Этот "бандитский осинник" создан не без помощи чиновников, которые его и курируют. Если государство не может справится с ним годами, то это много говорит о эффективности наших государственных институтов.

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Alexander Mitryashkin

5

Как раз последний ролик Навального про одного из таких заинтересованных в Новосибирске

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Andrey A

Alexander
0

Вот тут уместно слово "крайний"    

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Yuri

Andrey
3

Неуместно.
Последний - самый свежий ролик. Крайний может быть и первым и последним в ряду, списке.

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Evil Pechenka

Andrey
1

Если поддерживаешь ни на чём не основанные суеверия то да. Обязательно говорить «крайний». Но в реальной жизни употребление слова «крайний» на продолжительность жизни и уровень риска не влияет, значимы совершенно другие факторы.

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Правильный Взгляд

0

Роспотребнадзор борется с коронавирусом, Минкомсвязь и Минстрой хотят заниматься организацией похорон ....Что-то не так.

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Мастерская подарков от Алекса

0

Если переведут направление в онлайн,нам не избежать открытых по всей стране компаний с печками по крематорию.Мои документы «далее» крематорий или погребение.
Начнётся жаришка и устаканенных агентсв подбомбит не Хило одно место.Самый ленивый сможет забацать бизнес на коленках

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Мастерская подарков от Алекса

0

Поэтому куратору сразу надо предусмотреть какую нить приславутую лицензию на эту тему.А в целом это даже радует что уйдут ребята «в старых кожаных куртках» и заберут с собой таксистов с аэропорта ,а то бедные устали смотреть как мимо них проходят люди к Яндекс такси.😅

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Илья Илья

0

Не проще запретить умирать?

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Kostya Golikov

0

Неужели хотя бы умереть в России наконец-то можно будет по человечески?

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