Минкомсвязь пожаловалась правительству на сложности в создании государственного онлайн-сервиса организации похорон Материал редакции
Законопроект о похоронном деле был разработан ещё в 2019 году, но у отрасли нет куратора, а некоторые участники рынка выступают против перевода бизнеса в онлайн.
К ноябрю 2021 года Минкомсвязь планирует запустить онлайн-сервис «Потеря близкого человека», через который можно будет получить комплекс услуг, связанных с организацией похорон, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма министерства в правительственную комиссию по цифровому развитию. В Минкомсвязи подтвердили газете отправку письма.
Оперативному запуску проекта мешают неразрешённые организационные вопросы, указала Минкомсвязь в письмах в правительство и в Минстрой. В 2017 году Минстрою было поручено разработать закон о похоронном деле — проект был готов в апреле 2019 года, но министерство до сих пор не получило полномочий в сфере похоронного дела и не может курировать работу сервиса, указывает газета со ссылкой на переписку ведомств.
Суперсервис должен упростить взаимодействие россиян с властями и похоронными агентствами с помощью электронных сервисов на портале госуслуг, напоминает издание.
В сервисе можно будет получить регистрацию о смерти, пособие на погребение, выбрать место захоронения или крематорий, аннулировать доверенности умершего, закрыть его счета в банках, получить электронное свидетельство о праве на наследство, рассказал газете источник, знакомый с планами разработчиков сервиса. По оценкам Минкомсвязи, суперсервисом могут воспользоваться до 450 тысяч человек в год.
31 августа 2020 года Минкомсвязь обратилась в правительство с просьбой наделить Минстрой необходимыми полномочиями, чтобы ведомство до 1 июля 2021 года обеспечило возможность получать в электронном виде услуги кладбищ и крематориев, а к ноябрю создало единый реестр ритуальных организаций, чтобы также разместить о них информацию, отмечает издание.
Против законопроекта Минстроя выступают ритуальные агентства, рассказал «Коммерсанту» источник на рынке ритуальных услуг. Развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне, а также монополистам в том или ином городе, пояснил изданию гендиректор ритуальной службы РС Николай Мозгачев.
Как я не против «огосударствления» всего и вся, данная инициатива вызывает положительный отклик. Все что угодно, лишь бы уже распорошить палкой этот бандитский осинник.
Как раз последний ролик Навального про одного из таких заинтересованных в Новосибирске
Если поддерживаешь ни на чём не основанные суеверия то да. Обязательно говорить «крайний». Но в реальной жизни употребление слова «крайний» на продолжительность жизни и уровень риска не влияет, значимы совершенно другие факторы.
Роспотребнадзор борется с коронавирусом, Минкомсвязь и Минстрой хотят заниматься организацией похорон ....Что-то не так.
Если переведут направление в онлайн,нам не избежать открытых по всей стране компаний с печками по крематорию.Мои документы «далее» крематорий или погребение.
Начнётся жаришка и устаканенных агентсв подбомбит не Хило одно место.Самый ленивый сможет забацать бизнес на коленках
Поэтому куратору сразу надо предусмотреть какую нить приславутую лицензию на эту тему.А в целом это даже радует что уйдут ребята «в старых кожаных куртках» и заберут с собой таксистов с аэропорта ,а то бедные устали смотреть как мимо них проходят люди к Яндекс такси.😅
Неужели хотя бы умереть в России наконец-то можно будет по человечески?
На днях еще отличный крематорий построили в Воронеже, прямо не верится что в этой области закрутился прогресс
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