Сервис не нарушает правила Apple, позволяет собрать все бета-версии и экспериментальные приложения в одном месте, а заодно стал сообществом для энтузиастов и разработчиков.

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В августе 2020 года разработчик Дэвид Сингер запустил магазин iOS-приложений Airport, через который пользователи могут получать доступ к приложениям, которых нет в App Store. Его можно скачать на iOS-устройства или использовать веб-версию для установки приложений.

Для своей работы Airport использует TestFlight – сервис Apple для тестирования, с помощью которого можно открывать доступ к бета-версиям приложений для 10 тысяч пользователей минуя App Store. Для их установки пользователям нужно скачать TestFlight и получить инвайт от разработчика нужного приложения.

В 2020 году TestFlight стал «убежищем» для разработчиков и стартапов, которые хотят создавать экспериментальные или закрытые проекты без строгого внимания со стороны Apple. Например, через TestFlight распространяется соцсеть Clubhouse для инвесторов и ИТ-специалистов, она оценивается в $100 млн.

За десять дней Airport получило максимально возможные 10 тысяч пользователей, сейчас в магазине более 300 приложений, которые просмотрели более 300 тысяч раз. В списке ожидания на инвайт находится около 12 тысяч пользователей.

Обозреватель vc.ru получил доступ к сервису — коротко о том, как устроен Airport, что в нём есть и зачем он нужен.

Как работает Airport

Формально Airport — это обычное TestFlight-приложение: для его запуска нужно установить TestFlight и получить от разработчиков инвайт или ссылку для скачивания. Сейчас сервис работает только на iOS 14.

Внутри Airport выглядит и функционирует почти как App Store: с полноценным каталогом приложений, внутренним поиском, вишлистом и профилями разработчиков. Приложения делятся по категориям — новые, популярные, ожидаемые, а также по тематикам.

Единственное серьезное отличие от App Store в механизме скачивания приложений: по нажатию кнопки Get пользователь не скачивает приложение из магазина, а переходит в TestFlight.

Ещё одно ограничение — TestFlight-приложения без обновлений сохраняются лишь на 90 дней.

Визуальный стиль Airport прост и чист, он вполне соответствует гайдлайнам Apple и мог бы стать разделом приложений App Store «В раннем доступе» — по аналогии с магазином ПК-игр Steam.

Сервис не нарушает правил Apple — он прошёл модерацию со стороны компании точно так же, как и другие TestFlight-приложения. Но на случай, если Apple заблокирует работу сервиса, Сингер запустил веб-версию Airport.

Чтобы получить к ней доступ, нужно отсканировать камерой «посадочный талон» — QR-код на экране компьютера или ввести код приглашения.

Jordan Singer @jsngr



If you have the app, scan your boarding pass at



We'll be releasing it publicly soon. Sign up to be notified when it's ready on the site. Introducing @AppAirport for Web ✈If you have the app, scan your boarding pass at http://app.airport.community We'll be releasing it publicly soon. Sign up to be notified when it's ready on the site. https://t.co/UqoYd5O2cF

Сервис постоянно развивается: за две недели разработчики создали профили разработчиков, запустили веб-версию магазина, приложение получило поддержку iPad с боковой панелью.

Что есть в магазине

Пока внутри Airport в основном приложения-инструменты с минималистичной функциональностью — специфические калькуляторы, трекеры времени и планировщики финансов, таскменеджеры и другие утилиты.

Есть музыкальные плееры-альтернативы Apple Music, использующие библиотеку Apple, приложения для подкастов и аудиокниг, текстовые редакторы, классическая «Змейка», полноразмерная клавиатура для WatchOS.

Widget Wizard — приложение с объединенными виджетами календаря, напоминаний и информации из приложения «Здоровье».

Многие приложения в Airport — это эксперименты разработчиков с новыми API и технологиями, которые предлагает Apple: с фреймворком SwiftUI для проектирования интерфейсов или новыми виджетами в iOS 14.

Например, App Maker позволяет писать нативный код и запускать Swift-приложения на iPhone или iPad, экспортировать на GitHub или сохранять написанное для среды разработки xCode.

Зачем он нужен

На официальном сайте Airport позиционируют, как «лучшее место для поиска новых приложений от разработчиков — до того, как они появятся в AppStore».

Но создатели Airport называют сервис всё же не «альтернативным» магазином в серой зоне ответственности, а сообществом iOS-разработчиков, через которое можно быстрее найти единомышленников или аудиторию для тестирования, поделиться уникальными приложениями или получить помощь в группе Slack.

Slack-сообщество Airport

Airport решает проблему разработчиков с поиском бета-тестеров, а пользователи получают доступ к новым приложениям, которые распространяются через TestFlight.

Обычно авторы приложений распространяют приглашения на тематических форумах, Reddit, соцсетях или через форму на сайте. Теперь же у них есть полноценный репозиторий, позволяющий находить интересные приложения и быстро подключаться к программе тестирования.

Что будет с сервисом дальше пока неизвестно: сейчас Airport на iOS ограничен десятью тысячами пользователей и для дальнейшего развития сервис должен быть опубликован в App Store. Пропустят ли его модераторы Apple — большой вопрос.