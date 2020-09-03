Сервис бронирования отелей Priceline добавил «Разрушитель цен» в России: скидку до 50% в обмен на аренду номера вслепую Материал редакции
Перед бронированием сервис показывает туристу три отеля, в одном из которых он сможет поселиться.
Сервис для бронирования жилья Priceline запустил функцию «Разрушитель цен» для российских отелей — услуга даёт скидку до 50%, если турист согласится забронировать номер вслепую. На обновление обратил внимание глава компании-разработчика системы управления гостиничным бизнесом Bnovo Валентин Михляев.
Сервис формирует группы по три отеля в каждой и для каждой группы предлагает цену, которая до 50% ниже средней по рынку. Пользователь оформляет бронирование и только после этого может увидеть, в каком отеле он получил номер по указанной цене.
Предложение может быть популярно в дорогих для туристов местах, например, в Амстердаме или Швейцарии, если Priceline будет предлагать пятизвёздочные отели с высоким рейтингом, написал в комментарии к публикации Михляева основатель сервиса Hotelto.me Михаил Васильев. «Минимальная экономия не имеет смысла в ущерб персональному осознанному выбору», — добавил он.
Сервис Priceline принадлежит Booking Holdings (до февраля 2018 года — Priceline Group), которая также владеет Booking.com, Kayak, Rentalcars и Momondo. Priceline представила опцию «Разрушитель цен» за рубежом в феврале 2020 года. Компания предлагает отели с рейтингом не ниже 7 из 10.
покажут три номера, в одном ночь стоит 20 баксов в другом 50 в третьем 100. среднюю цену покажут 60 баксов. путем рулетки выбирается тот который за 20 баксов но уже за 30 (со скидкой 50%) профит 10 бакосов:)
Забавная рулетка. В контексте статьи интереснее всего узнать в чём выгода от такой схемы самого сервиса, но об этом ни слова.
Я думаю, это в партнерстве с отелями происходит. Когда есть в наличие куча пустующих номеров, отдать за дополнительное промо за полцены может быть оправдано.
Про партнёрство вполне понятно. Но партнёрство ведь можно и без рулетки организовать. Или нельзя?.. В этом загвоздка.
Компания предлагает отели с рейтингом не ниже 7 из 10.
У Лукашенко вообще-то "8" из 10.
Давайте понакидываем, для каких еще рынков хорошо сработает эта модель? Начну: тачки, проституция.
А что есть сервис для выбора вторых?😀
Написано же, что дорогие отели с хорошим рейтингом, к тому же - Европа, потому выгода будет хорошая и не для тех, кто хочет сэкономить 3-4 бакса, а ради удовольствия и новизны)
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