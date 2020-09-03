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Галина Мубаракшина
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Сервис бронирования отелей Priceline добавил «Разрушитель цен» в России: скидку до 50% в обмен на аренду номера вслепую Материал редакции

Перед бронированием сервис показывает туристу три отеля, в одном из которых он сможет поселиться.

13 комментариев
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Сервис для бронирования жилья Priceline запустил функцию «Разрушитель цен» для российских отелей — услуга даёт скидку до 50%, если турист согласится забронировать номер вслепую. На обновление обратил внимание глава компании-разработчика системы управления гостиничным бизнесом Bnovo Валентин Михляев.

Сервис формирует группы по три отеля в каждой и для каждой группы предлагает цену, которая до 50% ниже средней по рынку. Пользователь оформляет бронирование и только после этого может увидеть, в каком отеле он получил номер по указанной цене.

Priceline

Предложение может быть популярно в дорогих для туристов местах, например, в Амстердаме или Швейцарии, если Priceline будет предлагать пятизвёздочные отели с высоким рейтингом, написал в комментарии к публикации Михляева основатель сервиса Hotelto.me Михаил Васильев. «Минимальная экономия не имеет смысла в ущерб персональному осознанному выбору», — добавил он.

Сервис Priceline принадлежит Booking Holdings (до февраля 2018 года — Priceline Group), которая также владеет Booking.com, Kayak, Rentalcars и Momondo. Priceline представила опцию «Разрушитель цен» за рубежом в феврале 2020 года. Компания предлагает отели с рейтингом не ниже 7 из 10.

#новость #priceline

Галина Мубаракшина
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13 комментариев
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Leonid Sobchenko

6

покажут три номера, в одном ночь стоит 20 баксов в другом 50 в третьем 100. среднюю цену покажут 60 баксов. путем рулетки выбирается тот который за 20 баксов но уже за 30 (со скидкой 50%) профит 10 бакосов:)

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Николай Глущенко

1

Забавная рулетка. В контексте статьи интереснее всего узнать в чём выгода от такой схемы самого сервиса, но об этом ни слова.

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Alexey Levin

Николай
2

Я думаю, это в партнерстве с отелями происходит. Когда есть в наличие куча пустующих номеров, отдать за дополнительное промо за полцены может быть оправдано.

Ответить

Николай Глущенко

Alexey
1

Про партнёрство вполне понятно. Но партнёрство ведь можно и без рулетки организовать. Или нельзя?.. В этом загвоздка.

Ответить

Alexey Ivanov

Николай
6

отели не хотят светить низкие цены. Пытаются скрыть..

Ответить

Мартин Оиле

1

Компания предлагает отели с рейтингом не ниже 7 из 10.

У Лукашенко вообще-то "8" из 10.

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Anton Kuznetsov

1

Priceline изобрёл Hotwire (founded in 2000)

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Artemy

0

Давайте понакидываем, для каких еще рынков хорошо сработает эта модель? Начну: тачки, проституция.

Ответить

Холден Колфилд

0

А что есть сервис для выбора вторых?😀

Ответить

Sergei Timofeyev

Холден
0

Это уже по 25%. 

Ответить

J J

0

Написано же, что дорогие отели с хорошим рейтингом, к тому же - Европа, потому выгода будет хорошая и не для тех, кто хочет сэкономить 3-4 бакса, а ради удовольствия и новизны)

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Степан Степан

–1

Ох, в России это совсем для экстрималов. Кому не хватает хоррора в жизни😆

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