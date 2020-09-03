Перед бронированием сервис показывает туристу три отеля, в одном из которых он сможет поселиться.

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Сервис для бронирования жилья Priceline запустил функцию «Разрушитель цен» для российских отелей — услуга даёт скидку до 50%, если турист согласится забронировать номер вслепую. На обновление обратил внимание глава компании-разработчика системы управления гостиничным бизнесом Bnovo Валентин Михляев.

Сервис формирует группы по три отеля в каждой и для каждой группы предлагает цену, которая до 50% ниже средней по рынку. Пользователь оформляет бронирование и только после этого может увидеть, в каком отеле он получил номер по указанной цене.

Priceline

Предложение может быть популярно в дорогих для туристов местах, например, в Амстердаме или Швейцарии, если Priceline будет предлагать пятизвёздочные отели с высоким рейтингом, написал в комментарии к публикации Михляева основатель сервиса Hotelto.me Михаил Васильев. «Минимальная экономия не имеет смысла в ущерб персональному осознанному выбору», — добавил он.