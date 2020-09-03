В августе Facebook раскритиковала обновление — оно может негативно сказаться на рекламном бизнесе компании.

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Apple отложила на начало 2021 года обновление правил для iOS-приложений, которое обяжет разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание его действий. Об этом компания рассказала на сайте для разработчиков.

Компания объяснила, что так у разработчиков будет больше времени на подготовку к изменениям в iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14. Дополнительную информацию Apple обещает предоставить осенью.

Apple объявила, что обяжет владельцев приложений самим сообщать пользователям, какие данные они планируют собирать, в июне 2020 года. Обновление должно было появиться осенью.

После обновления разработчики лишатся по умолчанию доступа к IDFA, универсальному идентификатору устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики. Компаниям придётся запрашивать у пользователей разрешение.

В августе Facebook предупредила партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, таргетированной на пользователей устройств с iOS 14. Также компания будет обязана спрашивать у пользователей согласие на «слежку» за ними за пределами соцсети для бизнес-сервисов Facebook.