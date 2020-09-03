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Татьяна Боброва
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Apple отложила обновление для iOS 14, которое обяжет разработчиков спрашивать разрешение на отслеживание действий Материал редакции

В августе Facebook раскритиковала обновление — оно может негативно сказаться на рекламном бизнесе компании.

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Apple отложила на начало 2021 года обновление правил для iOS-приложений, которое обяжет разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание его действий. Об этом компания рассказала на сайте для разработчиков.

Компания объяснила, что так у разработчиков будет больше времени на подготовку к изменениям в iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14. Дополнительную информацию Apple обещает предоставить осенью.

Apple объявила, что обяжет владельцев приложений самим сообщать пользователям, какие данные они планируют собирать, в июне 2020 года. Обновление должно было появиться осенью.

После обновления разработчики лишатся по умолчанию доступа к IDFA, универсальному идентификатору устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики. Компаниям придётся запрашивать у пользователей разрешение.

В августе Facebook предупредила партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, таргетированной на пользователей устройств с iOS 14. Также компания будет обязана спрашивать у пользователей согласие на «слежку» за ними за пределами соцсети для бизнес-сервисов Facebook.

Bloomberg отмечает, что Apple и Facebook давно спорят друг с другом: производитель iPhone обвиняет соцсеть в нарушении конфиденциальности данных, а компания в ответ критикует App Store.

#новость #apple #ios14

Татьяна Боброва
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Вадим Скворцов

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911

1

сами поняли что наделали) ну и хорошо

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Denis Novikov

1

Когда же они уже выкатят эту версию официально? Дёрнул чёрт меня установить его пару месяцев назад и теперь глюки. Карты яндекса вообще не работают. Госуслуги даже не заходит - сразу вылетает.
У жены на 11 Pro вообще проблемы с Viber и со скоростью интернета.
А откатиться не так просто, когда у тебя 128Гб на ноуте из которых свободно только 10.

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Юрий Белоножкин

Denis
2

Что за плаки? Вы знали на что шли. Финальную Версию выкатят к новому айфону - в октябре. 128 Гб на ноуте - ну так Apple всем бета тестерам должна высылать новые ноуты теперь что ли (см.ролик про типичный день москвича). Исходя из вашего опыта не буду ставить беру, кстати. Только сегодня задумывался.

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Александр Сидоров

Юрий
0

Не, те глюки что есть в ios 14 выходят за грань ожиданий. То что в Яндекс картах любое нажатие распознается как двойное - это дичь. Они же не мультитач изобрели в 2020? Откуда такая проблема может взяться?

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danil nik

Denis
1

Будни бета тестера 😂

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Я не скажу свое имя машине

0

Такое ощущение, что Огрызок типа повернулся лицом к пользователям. Другое дело, что пользователи в 99% случаев не смотрят, на что согласие дают. Есть отличная серия South Park на это тему -) 

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