Apple отложила обновление для iOS 14, которое обяжет разработчиков спрашивать разрешение на отслеживание действий Материал редакции
В августе Facebook раскритиковала обновление — оно может негативно сказаться на рекламном бизнесе компании.
Apple отложила на начало 2021 года обновление правил для iOS-приложений, которое обяжет разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание его действий. Об этом компания рассказала на сайте для разработчиков.
Компания объяснила, что так у разработчиков будет больше времени на подготовку к изменениям в iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14. Дополнительную информацию Apple обещает предоставить осенью.
Apple объявила, что обяжет владельцев приложений самим сообщать пользователям, какие данные они планируют собирать, в июне 2020 года. Обновление должно было появиться осенью.
После обновления разработчики лишатся по умолчанию доступа к IDFA, универсальному идентификатору устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики. Компаниям придётся запрашивать у пользователей разрешение.
В августе Facebook предупредила партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, таргетированной на пользователей устройств с iOS 14. Также компания будет обязана спрашивать у пользователей согласие на «слежку» за ними за пределами соцсети для бизнес-сервисов Facebook.
Bloomberg отмечает, что Apple и Facebook давно спорят друг с другом: производитель iPhone обвиняет соцсеть в нарушении конфиденциальности данных, а компания в ответ критикует App Store.
Когда же они уже выкатят эту версию официально? Дёрнул чёрт меня установить его пару месяцев назад и теперь глюки. Карты яндекса вообще не работают. Госуслуги даже не заходит - сразу вылетает.
У жены на 11 Pro вообще проблемы с Viber и со скоростью интернета.
А откатиться не так просто, когда у тебя 128Гб на ноуте из которых свободно только 10.
Что за плаки? Вы знали на что шли. Финальную Версию выкатят к новому айфону - в октябре. 128 Гб на ноуте - ну так Apple всем бета тестерам должна высылать новые ноуты теперь что ли (см.ролик про типичный день москвича). Исходя из вашего опыта не буду ставить беру, кстати. Только сегодня задумывался.
Не, те глюки что есть в ios 14 выходят за грань ожиданий. То что в Яндекс картах любое нажатие распознается как двойное - это дичь. Они же не мультитач изобрели в 2020? Откуда такая проблема может взяться?
Такое ощущение, что Огрызок типа повернулся лицом к пользователям. Другое дело, что пользователи в 99% случаев не смотрят, на что согласие дают. Есть отличная серия South Park на это тему -)
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