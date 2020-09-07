Спрос упал на 95%, но компания выросла: какие решения помогли сервису для командировок Smartway не закрыться в пандемию Материал редакции
И даже никого не уволить.
В начале сентября основатель онлайн-сервиса для бронирования деловых поездок Smartway Максим Яремко рассказал в Facebook, как компания пережила падение спроса, связанное с пандемией. С января по август 2020 года Smartway вырос по выручке на 20% относительно аналогичного периода 2019-го.
Яремко поделился с vc.ru, что делала компания, чтобы выжить во время падения спроса, как удалось сохранить всех сотрудников и их зарплату и почему рекламные акции — не всегда хорошо.
В каком состоянии компания встретила пандемию
К началу закрытия российских границ в Smartway работало 120 сотрудников, у неё были офисы в Москве и в Пензе, 1300 компаний-клиентов с хотя бы одной покупкой в месяц. Сейчас клиентов около 1200.
2019 год у компании, заметил Яремко, выдался хорошим. По данным «Контур.Фокуса», в прошлом году группа компаний Smartway выручила около 246 млн рублей.
Поэтому в феврале 2020 года у сервиса была финансовая подушка на несколько десятков миллионов рублей. Она состояла из средств на ремонт нового офиса в Пензе и дивидендов владельцам компании.
Этих средств, по словам Яремко, хватило бы на три месяца — с жёсткими ограничительными мерами. Если бы компания воспользовалась своими кредитными линиями, денег хватило бы на пять месяцев.
Первая реакция на пандемию
Бизнес-путешествия — предсказуемая сфера, рассказал Яремко. Из года в год сезонность поездок не меняется, поэтому Smartway заметила начало проблем уже в первые дни марта: количество поездок было на 5% меньше, чем обычно в этот сезон. К концу марта падение спроса на командировки составило 95%.
Основатель считает, что ситуация с пандемией — риск владельцев компании, который нельзя перекладывать на сотрудников, увольняя их. «Тут два варианта: либо ты принимаешь решение о полном закрытии бизнеса, либо находишь деньги, чтобы платить зарплаты и нести ответственность», — считает Яремко.
Какие решения принимали
Главным решением было не менять стратегию. Например, Smartway не привлекает для клиентов индивидуальных менеджеров.
Поэтому компания во время падения спроса упорядочила внутренние процессы, а сотрудников, оставшихся без рабочей нагрузки, отправила на сбор контактов и расширение базы потенциальных клиентов.
Одновременно управляющие компанией составили новый бюджет на год, заложив доходы по пессимистичному сценарию. При планировании они опирались на опыт Китая (китайские предприниматели раньше сообразили, что делать с бизнесом в пандемию, потому что болезнь появилась в этой стране), прогнозы ассоциации IATA и интуицию.
«Отрезали выручку, посмотрели на реальные расходы, приняли реальность и стали жить в ней», — говорит основатель и добавляет, что такое решение дало Smartway «твёрдую почву под ногами».
Часть расходов предприниматели сократили:
- До пандемии они планировали потратить на ремонт офиса в Пензе 14 млн рублей. Эту цифру вместе со строителями уменьшили до 5 млн рублей.
- До августа отказались от рекламы, на которую прежде уходило до 3 млн рублей в месяц.
- Отменили на год выплату дивидендов.
- Перешли на бесплатную версию Slack и некоторые внутренние инструменты для разработки платформы.
- Оптимизировали HR-затраты: отказались от платного обучения сотрудников и завтраков по пятницам для всей компании.
Отдельно Яремко ставит то, что «1С», владеющая 51% Smartway, оставила сервису свободу, а не продвигала свои предложения по управлению. «Далеко не каждый владелец такого процента в компании позволил бы себе такое», — считает предприниматель.
Тревел-поддержка на время превратилась в колл-центр
Весной у 45 сотрудников, которые занимались поддержкой клиентов, почти не было рабочих задач. С середины апреля и до начала июня они собирали контакты потенциальных клиентов: искали компании, у которых есть командировки, и узнавали, кто там главный.
«Это было безумное решение, — вспоминает Яремко. — Специалисты тревел-поддержки согласились взять на себя задачи колл-центра».
За полтора месяца компания собрала 7000 контактов потенциальных клиентов, и две трети ранее не появлялись в базе Smartway. Дальше по этому списку шли менеджеры по продажам.
«Есть менеджеры, которые умудрялись продавать Smartway даже при падении спроса», — рассказывает Яремко. За карантин удалось подписать крупные компании, одна из них — «Ситимобил».
Ещё сервис не проводил маркетинговые акции. Основатель заметил: привлечённые скидками и специальными предложениями клиенты в два раза чаще перестают сотрудничать со Smartway спустя короткое время, чем те, кто увидел в продукте ценность.
Ситуация сейчас и выводы
Спрос на командировки постепенно возвращается, но средний чек за билет или отель в феврале был 11 200 рублей, в августе — 9700 рублей. Тем не менее с января по август 2020-го компании удалось вырасти на 38% по количеству покупок относительного аналогичного периода прошлого года.
Если ограничения введут вновь, Smartway планирует действовать так же, как и ранее: не менять стратегию, менеджеров по поддержке клиентов перевести в отдел продаж для наработки базы контактов.
«Цифры на случай повторения ситуации мы не закладывали, потому что в прошлый раз вообще не угадали: мы думали, что спрос может упасть максимум на 50%, а упал на 95%», — признаётся предприниматель.
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