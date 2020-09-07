Было сложно эмоционально: у тебя в один день всё рухнуло. Эмоции улеглись в апреле.



Было бесполезно пытаться изменить ситуацию в моменте, и надо было принимать решения, которые повлияют на то, как компания будет в будущем выходить из карантина. Понятно, что командировки вернутся — к тому моменту уже был опыт Китая.

Надо было дать понять сотрудникам, что это не катастрофа для бизнеса и дальше будет жизнь. Поэтому от нас с партнёром Александром Коляскиным исходила уверенность, что мы в какой-то степени управляем ситуацией, хотя на самом деле это было невозможно.



Особенно трудно, когда все твои конкуренты увольняют или отправляют в неоплачиваемые отпуска сотрудников, а ты пытаешься сохранить штат. Начинаешь думать, а может это я что-то не так делаю.

