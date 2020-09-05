Epic Games рассказала суду о сокращении суточной iOS-аудитории игры Fortnite на 60% после её удаления из App Store Материал редакции
Ранее компания просила наложить временный запрет на санкции Apple.
Epic Games попросила суд отменить ограничения, которые Apple наложила на компанию за нарушение правил App Store, поскольку они наносят ущерб её бизнесу и пользователям.
По данным разработчика, с момента удаления его игры Fortnite из App Store в середине августа 2020 года количество ежедневных активных пользователей iOS-версии приложения снизилось более чем на 60%.
Для Fortnite iOS — крупнейшая платформа: на ней зарегистрированы 116 млн пользователей, или около трети из 350 млн, которые есть у игры в целом, указала Epic Games. По данным компании, 63% пользователей Fortnite играют в неё только на iOS — Epic Games опасается, что из-за удаления игры из магазина приложений они больше к ней не вернутся.
Компания указала, что ущерб был причинён всему её сообществу, в том числе пользователям, которые не играют в Fortnite: iOS-версии некоторых других игр Epic Games тоже нельзя загрузить из App Store, поскольку аккаунт разработчика удалён.
Apple пригрозила отклонять запросы разработчика на создание нового аккаунта как минимум в течение следующего года, отметила Epic Games со ссылкой на переговоры с платформой. А это повод для ещё одного судебного запрета, указал разработчик.
Слушания о предварительном судебном запрете на удаление Fortnite из App Store назначены на 28 сентября 2020 года. В конце августа судья отклонил это требование, в частности, потому что разработчик не доказал возможный ущерб.
- 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%.
- Apple и Google в ответ удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
- 25 августа суд запретил Apple удалять аккаунты разработчиков Epic Games и ограничивать использование Unreal Engine на iOS.
- 29 августа Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, включая игры, но сохранила профиль разработчика для поддержки Unreal Engine.
Сам наносишь ущерб бизнесу Apple и считаешь себя безнаказанным.
Apple логично блокирует наглеца, но не трогает UE.
После чего сам блокируешь доступ в игру всем своим пользователям на iOS и MacOS.
Просишь суд отменить блокировку Apple потому что это наносит ущерб тебе.
Какой же Суини мудак.
Как это они наносят ущерб бизнесу? Бизнес монополии состоит в ограничении бизнеса. Всё это американцы уже проходили, и не раз. Та же самая нефтянка. Поэтому всё верно делают, что судятся.
Бизнес монополии состоит в ограничении бизнеса.
Да, Epic мерзкий монополист, не дает мне продавать скины и создавать магазин внутри игры. Ограничивает мой бизнес, пойду судится с ними.
Бля, вы хоть различайте разницу где рыночная монополия, а где бизнес модель компании.
Epic являются единоличными владельцами своего продукта. Они ни кого не пускают в свой магазин внутри игры. Они ни с кем не заключали контрактов и никого не приглашают.
Apple сами создали магазин приложений, куда приглашают всех желающих разработчиков. Они сами предлагают заключать контракты.
Почему вы путаете тёплое с мягким? Совсем несвязанные вещи.
Но при этом указываете другим на то, что они чего-то не заметили.
Apple являются единоличными владельцами своего продукта и насильно никого не зовут туда.
Epic в полном здравии и сознании согласились со всеми правилами когда туда заходили, а сейчас из за умышленного нарушения правил Apple жалуются что у них проблемы.
Microsoft являются единоличным владельцем своего продукта.
Так почему им вменили штраф за то что IE - браузер дефолтный? Никто насильно юзать не заставляет - запускаешь IE и качаешь что хочешь. Да и Windows никто не заставлял использовать - вон сколько линухов бесплатных, качай и ставь.
Но почему-то когда детище Билли ставили раком все были в восторге, а когда раком хотят поставить iOS и поиметь гея Кука - сразу возмущение.
Вон сейчас Наделла придет и скажет: "Я хочу 30% с продаж на винде, стим, батлнет, прочие - встаньте раком!" - и для вас это будет норм? А установка софта только с винстора?
Я примерно понимаю, почему идет непонимание. Есть культура людей, что выросли на ПК со свободой - а есть зумерки ограниченные, что втырились в свой ифончик и готовы хавать с лопаты все что их БОГ пошлет.
Давайте спеки от ифона, пусть опенсорс пилит линух под них - и тогда анально ограничивайте сколько хотите свои гейские ОС. Но пока апле продает телефоны с предустановленной ОС без возможности выбора - пусть прогибаются.
https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Linux
Ставите на хящик линух и инсталлите что хотите.
Для ифона такое можно? Нет.
Ну и хящик - консоль чисто для игорь. А современный смартфон по своему функционалу уделывает стационарный ПК. Потому никто не ноет, что в NES нельзя вставить картриджи от Sega, но когда тебе вставляют анальную пробку при покупке по сути компа - это некомильфо.
да пожалуйста - бубен в руки и вперед.
Ну так в будущем, когда школьники миллионами побегут от эппла, сей прод допилят и будет все ставиться в 2 клика, как любая современная ОС.
Никто никого не поставил. Википедию почитайте. Сами поняли, что фигню наворотили. Для Европы, майки вывели окно выбора браузера и на этом все завяло.
Мелкомягких раком ставили многократно. Не только с браузером.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейский_союз_против_«Майкрософт»
Там много всего, та же поддержка ODF...
Пришла пора эпла становиться раком.
Уже в который раз прошу людей внимательно читать, что я пишу)
Я в курсе про нарушения Epic. Но о чём я писал?
Apple насильно никого не зовёт. Но она проводит презентации, приглашая на них разработчиков, зазывая перейти на их систему, изучить их язык программирования и размещать приложения в их магазине. Вот что я имел в виду.
Epic никого не никого (на сколько я знаю) не звали, ни приглашали, не разрабатывали и не выкладывали инструментов для размещения какого-то стороннего контента в магазине Фортнайт.
Вот и весь прошлый месседж. Сравнение некорректно)
Абсолютно корректное сравнение, когда зовут кого-то на определенных условиях. Никто не зазывал никого делать, что хочет.
тут фанатики Антилогики, их мнение выше всего другого, на другом форуме они с такой же шизанутостью будут продвигать идеологию лгбт и доказывать, а на другом они будут отстаивать Путина, так что жди шквала критики в своей адресс и разорваных пукан,потому что они уже с самого начала конфликта Эпиков начали тут свою психушку пропагандировать
Нет никакой идеологии ЛГБТ. Есть надежда части людей жить как они хотят и могут, не мешая остальным. Эта битва шла всю историю: сначала обычные люди vs феодалы, затем - мужчины vs женщину, белые vs чёрные, рабы vs господа. Если часть людей невелика, это не значит что у них прав меньше. Отрицая чужую свободу, вы точно также отрицаете свою. Хотите жить нормально, придётся быть толерантным. Не хотите - будете, в итоге, жить в ***не, побивая камнями женщин без платков на голове.
При таком чотком подходе никакие перемены в принципе невозможны. Потому что status quo, каким бы он ни был, неприкосновенен. Ты ж согласился. Сиди молчи теперь.
Кстати, чо там с такой свободой, как свобода конкуренции?
такие как ты работают в американских компаниях которые поставляют нам игры и фильмы,они такие же как ты наголову жизанутые и говорят "если вам не нравиться что мы впихиваем геев нигерш трансов ломая канон, то нам все равно, мы не будем идти по стопам логики, если вас что-то не устраивает можете не пользоваться нашими услугами", я не понимаю как человек может до такого докатиться, расскажи нам как ты таким стал то???
Это ты спроси у Володина и Грефа. У всего шоубизнеса. И у большей части своего духовенства.
Комментарий удален
Комментарий удален
Не совсем, они дают возможность сторонним разработчика публиковать свои приложения в магазине при условии соблюдения правил этого магазина. Epic нарушили эти правила наглым образом, а теперь творят какой-то бред. Так в чем виноваты Apple?
Ещё раз прошу людей не путать. Прошу быть внимательней.
Epic Games Store - это магазин, которого нет на iOS (на счёт маков не знаю, и это сейчас не важно). Тут фраза о продажах внутри Фортнайт.
"Да, Epic мерзкий монополист, не дает мне продавать скины и создавать магазин внутри игры. Ограничивает мой бизнес, пойду судится с ними."
Нигде не оспаривал, что Epic ничего не нарушили. Я оспариваю однобокую позицию, которая не имеет привязки к изначальному вопросу.
Простите новичка, не знающего, как вставить цитирование)
как вставить цитирование)
Перед цитатой поставь значок >цитата
Вам надо идти в антимонопольный комитет в США, чего они там отчеты какие-то составляют, расследования проводят, слушания туда-сюда, все и так ясно, где бизнес модель, а где нет:) Сэкономите им кучу денег и времени.
зачем переворачивать факты и вводить людей в заблуждение??? у тебя вообще нету мозгов??
1) Ущерб бизнесу Apple крайне спорный вопрос. Приложение бесплатное. Epic оплатили инструменты разработки (100$ в год, если не ошибаюсь) и размещение на площадки. На этом полномочия Apple в рамках финансов оканчиваются. Внутренние покупки не влекут для Apple никаких расходов. Они просто забирают 30%, потому что сами так прописали в договоре. А все разработки, внедрения в игру и сопутствующую поддержку осуществляет Epic.
2) У Apple претензия к Фортнайт. Этот "нагнец" не нарушал правил в других своих продуктах. Apple так же удалили доступ к Infiniti Blade - серию игр, презентованных на WWDD в рамках презентации "игрового потенциала iPhone". К игре претензий не было, но её удалили из своих личных соображений.
3) Epic не блокировали доступ к игре. Они ограничили доступ к новому контенту, чтобы игроки могли играть ввиду отсутствия обновлений на платформе.
4) Это и нанесло ущерб бизнесу. Не было доказательств, теперь есть статистика. И это прямое подтверждение доминирующего положения одного партнёра над другим, когда по закону они должны быть в равных условиях.
5) Оскорблять других неприлично и недостойно.
Итого: Apple сами недополучают прибыль из-за своего решения удалить Фортнайт. Apple сами единолично приняли решение удалить приложения, включая те, к которым нет претензий. Apple наносят ущерб бизнесу партнёра, который оплачивает всё необходимое.
1. $100 это не оплата "инструментов разработки". $100 платят независимо от размера компании и количества разработчиков. Это просто сумма (копейки по американским меркам), которая играет роль фильтра для мошенников - она не окупает никакие затраты Apple, но при этом делает финансово не выгодным публиковать мусорные приложения.
2. Infiniti доступ был удален самим Epic 2 года назад, т.к. Epic решили, что не выгодно оказывать поддержку (в результате, на устройствах новее iphone 7 игра не особо играбельна). Там только вопрос к возможности скачивания для тех кто купил, но, согласно правилам, вам никто не гарантирует вечную возможность скачивать продукт. За 2 года можно было скачать и хранить на своем устройстве.
4&5. Суд сказал Epic - следуйте правилам, убирайте платеж и договаривайтесь. Epic вместо этого продолжили троллить Apple. Суд сразу спросил их - почему они не пошли в суд, а вместо этого сознательно нарушили правила? Epic не смогли ничего ответить.
По сути, Epic пытается манипулировать судом. Ему этого не дадут.
Приложения на платформе - 99% успеха продаж.
Мне вот телефонная винда очень нравилась, больше ведроида. Но она схлопнулась, потому что было 3,5 аппа из-за того что разрабы не хотели делать под платформу приложения.
Итог - телефонная винда dies.
Сейчас Кук стреляет сам себе в ногу. Если убрать с эпплстора все сторонние приложения - айфоны просто нахуй никому не сдались. И эпики - первый звоночек.
Популярность платформе и продукту делают люди. Если бы Гейтс ввел анальное огораживание на установку приложений на винде - хер бы она стала самой популярной ОС в мире.
Так что яблочники пусть сосут с причмоком. Либо они претендуют на звание 2й по популярности ОС на телефонах - либо публично признают, что они убогая, всеми презираемая зачморенная конторка, которой так нужна помощь государства.
из-за того что разрабы не хотели делать под платформу приложения
так в этом и есть ключевой момент - Apple создала среду, которая не только нравилась пользователям, но и разработчикам. И 30% были в этой системе всегда. То что там китайские Epic решили переписать существующие правила под свои личные хотелки, причем провокационным способом - флаг им в руки и на выход. На их место придут другие разработчики.
Если бы Гейтс
Кроме винды, у MS есть более похожая система - это аппаратно-программный комплекс под название xBox. И там так же 30%.
Сейчас Кук стреляет сам себе в ногу.
Причем тут Кук? Какие-то новые правила появились? Да вроде нет - 30% уже 11 лет как существуют. Apple ничего не меняло - она вкладывает миллионы в развитие, поддержку и продвижение системы.
Apple все устраивает, так же как все устраивает пользователей системы (иначе бы они взяли андроид).
Apple создала среду, которая не только нравилась пользователям, но и разработчикам.
Ну а теперь не нравится. 2 варианта: анальное огораживание или следование пожеланиям тех, кто косвенно продает их телефоны. Сейчас же школьники в США выкинут ифоны и попросят мамку купить что-то на андроиде, ибо фортнайт любимый перестал работать.
Кроме винды, у MS есть более похожая система - это аппаратно-программный комплекс под название xBox. И там так же 30%.
Отвечал в другой ветке.
https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Linux
Линух для хящика. Не нравится 30% и пропиетарность - можно накатить линух и все. Для ифона такое, как понимаю, невозможно. Плюс одно дело тупо игровая приставка для игорь, другое - комбайн для всего, чем является телефон.
Да вроде нет - 30% уже 11 лет как существуют. Apple ничего не меняло - она вкладывает миллионы в развитие, поддержку и продвижение системы.
Повторю - продвижение возможно благодаря покупателям. НА винмобайле было 3,5 анонимуса, потому приложухи не пилились, и все стухло. Апле же тоже, потеряв людей, просто подохнет.
И не надо про инфраструктуру, а то мне за стим становится страшно. А то я такой купил игру, установил, поиграл, удалил, через год снова установил, поиграл, удалил... И так 5 лет. И миллионы пользователей. Несчастный Гейб должен был похудеть от этих "дичайших" трат - столько трафика гоняется даже на БЕСПЛАТНЫЕ игры, не говоря уж про апдейту купленных... по 60-100Гб на новые игры... Эппле с их копеечными приложухами бы спину сломали))
Сейчас же школьники в США выкинут ифоны и попросят мамку купить что-то на андроиде, ибо фортнайт любимый перестал работать.
Пока мы видим только только Epic. Школьники просто перейдут на другую игру (и уже перешли - pubg mobile бьет рекорды по установкам, хотя он и так был популярнее фортнайт). Родители не будут менять им телефоны из-за этого.
Отвечал в другой ветке.
Я вам там же ответил. Берете бубен и ставите android на iphone.
Повторю - продвижение возможно благодаря покупателям
Да, и я как покупатель доволен iphone для всей семьи. И проблемы отдельного Epic меня не интересуют.
Ну так чего к ней все лезут? Убогая, презираемая. Ну и отстаньте. Но, нет. Так и рвутся сделать альтернативные сторы, установить комиссии какие вздумается. Не нравится, свалили. Она же вторая по популярности! Переходите в андроид и будет вам счастье. А мы как нибудь перемучаемся. 😂
1) 100$ установили сами Apple на свои услуги и инструменты. Значит их это устраивает, иначе ввели бы коррективы.
Ввиду числа разработчиков, у которых может быть не по одному аккаунту, и продолжительности оплаты (сомневаюсь, что одним годом обойдётся, будут продлевать и на второй, и на следующий), вырисовывается значительная сумма. Я не в курсе, на сколько эти 100$ копейки в сравнении с другими площадками. Вы примеров то же не привели.
2) Infiniti удалили из продажи. Не поддерживаем, не распространяем. Apple удалили то, что я купил. Не то, чтобы мне сейчас это было нужно, но я против самого принципа: а) это приложение ничего не нарушило; б) за него уплачены деньги.
У меня, как пользователя, не должны отбирать то, за что я заплатил, из-за разборок компаний. Я такая же третья сторона, как и в случае разработчиков на UE. Apple этим принебрегли.
4/5) Так я и не спорю, что Epic не правы по своему. Но там я писал про "ущерб бизнесу". Не было? Нет. Настал? Да. Пусть дальше судятся.
А суд прав, не фиг ругаться, научитесь договариваться.
1. Apple не устанавливала $100 как оплату услуг и инструментов. Это условия идет в комбинации с 30% от дохода приложений. У подавляющего количества разработчиков будут один аккаунт. У того же Epic их 2 на тысячи разработчиков.
$100 это копейки с точки зрения стоимости часа - примерно полтора часа работы iOs разработчика. Этих денег в лучшем случае хватит на 1-2 проверки релиза приложения.
2. Еще раз - в правила прописано: купили, скачайте. Вам никто не гарантирует вечную поддержку хранилища. Это обычные правила для цифровых товаров (да я тоже покупал все 3 версии, но я вполне понимаю причины таких действий и в данном случае, считаю что меня подставили Epic).
4/5 Ущерб возник в результате действия владельца бизнеса. До выпиливания игры Apple им предлагала недели 2 исправить ситуацию.
Вот пускай Epic извиняются за похабное поведение, публикуют исправлению версию и продолжают все в суде.
Apple не устанавливала $100 как оплату услуг и инструментов. Это условия идет в комбинации с 30% от дохода приложений.
Pricing
The Apple Developer Program annual fee is 99 USD and the Apple Developer Enterprise Program annual fee is 299 USD, in local currency where available. Prices may vary by region and are listed in local currency during the enrollment process.
Apple не устанавливала $100 как оплату услуг и инструментов.
The Apple Developer Program annual fee is 99 USD and the Apple Developer Enterprise Program annual fee is 299 USD, in local currency where available. Prices may vary by region and are listed in local currency during the enrollment process.
Ваш личный пример с каким-то магазином, платой за доступ в него, брать товар... Это меня не интересует.
Разработчик платит за инструмент. Разработчик платит 30% с продаж из AppStore. Окей.
Ещё раз.
Apple не устанавливала $100 как оплату услуг и инструментов.
The Apple Developer Program annual fee is 99 USD and the Apple Developer Enterprise Program annual fee is 299 USD, in local currency where available. Prices may vary by region and are listed in local currency during the enrollment process.
Комментарий удален
Комментарий удален
Хоть я и на стороне эпиков в этом конфликте, но это какой-то крайне поверхностный взгляд. Эппл несет множество расходов на поддержание экосистемы. Вот например распространение приложений, вы считаете что содержание инфраструктуры для работы магазина, для скачивания приложений ничего не стоит? А коллектив разработчиков, который занимается RnD тоже кушать хочет. Да там наверняка дофига на что приходится тратить деньги.
Я не высказывал своё расположение на чью-то сторону. Лишь ответил попунктно на каждое из выражений. Нигде не оспаривал, что размещение приложения легко, бесплатно или ещё как-то. Лишь упомянул, что в рамках договоров и соглашений между сторонами, разработчики оплачивают доступ к инструментам Apple и размещению в App Store. Оплачивают. Ценой, установленной Apple. Значит их это устраивает. Но внутренние покупки никак не задействуют Apple, кроме принудительной оплаты через Apple Pay.
И раз уж зашла тема мнения, тут обе стороны не правы.
Были условия, которые приняли обе стороны. Одну сторону перестало это устраивать. Начали кричать и дали пощёчину. За что вторая сторона начала бить по почкам и пригрозила жёсткой расправой. Начали судиться. Всё.
Вы путаете причину и следствие.
"За что вторая сторона начала бить по почкам". Первая сторона начала хулиганить. Вторая сторона не стала никого бить - она проста вывела хулигана из своего помещения. Все согласно текущим правилам (суд УЖЕ подтвердил право Apple на это). Точка.
Не довольны правилами - подавайте в суд. Никаких разумных причин нарушать правила в обход суда у Epic не было. И суд им это и сказал на предварительном слушание.
"разработчики оплачивают доступ к инструментам Apple и размещению в App Store" - такого в договорах нет. Apple никогда не рассматривала $100 как модель для прибыли от экосистемы.
Все согласно текущим правилам (суд УЖЕ подтвердил право Apple на это). Точка.
На данный момент есть только предварительное решение суда, следующее заседание 28 сентября. О какой точке речь, я не понимаю.
Вторая сторона не стала никого бить - она проста вывела хулигана из своего помещения.
Звучит и правда лучше. Но в рамках моей аналогии не так применимо. Выгнали, нанеся ущерб. Тут тогда уж "выкинули с рынка, поломав товар" как-то так.
Никаких разумных причин нарушать правила в обход суда у Epic не было.
Я и сказал, что Epic тоже не правы) Причём изначально заварив всё кашу)
Apple никогда не рассматривала $100 как модель для прибыли от экосистемы.
Я не собираюсь гадать, что и как рассматривала Apple. Есть факт финансовой дохода. Прибыльно это или нет, усмотрение Apple. Но собирать деньги они не перестают. Как в прочем и повышать цену.
Точка в том плане, что не нужен до суда еще что-то обсуждать. Суд подтвердил Apple действовала согласно установленным ранее правилам (на которые Epic согласился) и Apple ни сделал ничего, что можно бы оценить как специальную атаку на Epic.
А дальше уже будут рассматривать насколько правильные эти правила.
Тут тогда уж "выкинули с рынка, поломав товар" как-то так.
товар никто не ломал. его просто запретили продавать.
"Есть факт финансовой дохода."
я вам выше написал - эти деньги ничего не оплачивают. Это просто защита от мошеннических приложений. Делает не выгодным создание мусорных приложений. Хотите начать с нами бизнес - платите $100 за проверку карточки (даже в реальной жизни это сплошь и рядом) и добро пожаловать в клуб на условиях 30/70 дальнейших продаж.
Apple логично блокирует наглеца, но не трогает UE.
Суд запретил Эппл блокировать аккаунты УЕ. Эппл как раз таки собиралась перебанить все к хуям, как и делает обычный монополист
Эппол собиралась применить те действия, с которыми согласились Эпики, выбирая АппСтор, как площадку для дистрибуции. При чём тут монополизм? Это как сказать, что ты монополист своего дома, который сам построил и иногда приглашаешь туда друзей. И вот найдётся какой-то "друг", который решит, что ты зажрался (и ваще монополист) и должен поселить друга у себя в доме бесплатно. Придёт к тебе в гости и откажется уходить, расстелив свой матрас на кухне. Ты ему объяснишь, что это твой дом и если он продолжит так себя вести - ты вызовешь полицию и выкинешь его. Он на это просто перевернётся на другой бок и пёрнет в твою сторону. Ты вызовешь полицию, они его выкинут. Он подаст на тебя в суд, что ты жестоко с ним обращаешься и ему из-за тебя теперь негде жить. Ах ты мерзкий монополист! Раскулачить тебя, "другу" отдать твою кухню в пользование!
Эппол собиралась применить те действия, с которыми согласились Эпики, выбирая АппСтор, как площадку для дистрибуции.
Мне лень заниматься словесной эквилибристкой с русскоязычными атлантами-нигилистами и разбирать их выдуманные на коленке римеры. Го читать про Рокфеллера и ЖД перевозки наливной нефти конкурентами.
Все проблемы ситуации идут из того факта, что Эппл (компания-производитель различного железа) и Эппл (компания-производитель iOS) являются одной компанией, которая действует в своих интересах, выкручивая руки конкурентам. Любой человек, который пользовался Эппл Стором полторы минуты знает, какое это говно - рубрикаторы, рейтинги, отзывы и прочее там не выдерживают никакой критики.
Ваш комментарий содержит речевые обороты-манипуляторы: "любой человек" и тд.
Не надо так) рейтинги не говно, рубрикаторы не говно, суд решит кто прав, а каждый волен думать как ему хочется
так зачем же его дизлайкают? потому что у него мнение другое чем у вас?
Суд не запрещал удалять аккаунты разработчиков, суд просто порекомендовал не удалять. Что за диз инфа
Judge Yvonne Gonzalez Rogers late Monday evening, through a temporary restraining order, blocked Apple’s move to revoke Epic Games’ developer accounts.
https://www.cnbc.com/2020/08/25/apple-can-block-fortnite-but-not-epics-unreal-engine-judge-says.html
Это только относилось ко второму аккаунту, на котом был Unreal Engine. И Apple оставила Epic этот аккаунт, хотя по правилам могла и его удалить.
“I can tell you right now that I am inclined not to grant relief with respect to the games, but I am inclined to grant relief with respect to the Unreal Engine,” she said.
Это только относилось ко второму аккаунту, на котом был Unreal Engine. И Apple оставила Epic этот аккаунт, хотя по правилам могла и его удалить.
А теперь цитата моего сообщения:
Суд запретил Эппл блокировать аккаунты УЕ. Эппл как раз таки собиралась перебанить все к хуям, как и делает обычный монополист
Что Эппл могли заблокировать? Какой еще второй аккант? Аккаунт УЕ? Нет, это им суд запретил как раз его блокировать. Заблочили они Фортнайт. Как с сектантами какими-то общаюсь, ей богу.
Apple действует в рамках правил. В правилах четко прописано - если разработчик правила нарушает, они лишается аккаунтов. Всех аккаунтов. Так что суд просто создал _исключение_ для epic в данном случае.
Так что не нужно путать причину и следствие - Epiс нарушили одно из базовых правил, которые дает финансовую возможность поддерживать развития экосистемы iOs. И сделали это с явной подготовкой и демонстративно. Никаких причин делать это в обход суда у них не было. На что суд так же обратил их внимание.
Ахаха, а вы видимо в курсе решений эппл. Что они собирались делать и тд. 😂.
А ответ прост, разработчик эпик, который нарушил правила, забанен. Пусть эпик воткнет прямую оплату на ue разработчике и тоже огребет. Нарушение правил - санкция. Причём тут монополия?
лол,чел ты видно никогда не вел никаких дел и не сталкивался с монополистами которые не видят границ, но даже бы так, но ты же можешь снять иконку Путина со своей стены и сравнить, как говорил один умный человек(да да знаю,тебя тошнит от логики) В сравнении познаеться истина
поскольку они наносят ущерб её бизнесу
Сука, они там в Epic одноклеточные, что-ли?
Чего не хватало:
>В конце августа судья отклонил это требование (запрет на удаление из апп стора), в частности, потому что разработчик не доказал возможный ущерб.
Теперь хватает:
>в середине августа 2020 года количество ежедневных активных пользователей iOS-версии приложения снизилось более чем на 60%. Для Fortnite iOS — крупнейшая платформа: на ней зарегистрированы 116 млн пользователей, или около трети из 350 млн
а еще судья сказала, что эпики сами виноваты во всей этой ситуации и в их силах ее исправить и предложила им вернуть все как было. так что добавление ущерба не сильно влиет на аргументацию судьи
Почему на 60% упало-то? Уже установленные игры у пользователей не удалились же.
Потому что Epic сам же и заблокировал доступ в игру всем своим пользователям на iOS и MacOS
Нет. Только что попробовал - все запускается. Просто в начале выдаёт новость, что новая глава недоступна.
ну видимо без новой главы 60% пользователей бросили играть
Опять нет. Быстро набралась команда и пустили в игру.
ну тут два варинат: либо эпики врут что онлайн упал на 60%, либо ваш тест не показателен. возможно время поиска игры возросло вдвое? но разница в 5 и 10 секунд не так заметна?
Epic запретили пользователям iOS и Mac играть вместе с пользователями других платформ.
Он в "песочнице" играет.
Пользователи Apple смогут играть только друг с другом, в то время как остальные — между собой. При этом на Mac игра работает через собственный лаунчер, и теоретически Epic могла дать ей обновление.
https://tjournal.ru/news/203731-epic-games-lishit-igrokov-fortnite-na-ios-i-mac-vozmozhnosti-igrat-s-polzovatelyami-drugih-platform
Да просто, пофиг всем на фортнайт. Есть, сыграем, нет - да и бог с ней. Ну конечно есть исключение в каком-то количестве.
Сила этой игры в частых обновлениях.
Полагаю на это и был расчет. Начался новый сезон в игре, каждую неделю выходят патчи игроки фанаты Apple не получили обновление и пересели на другие платформы\устройства.
*так что полагаю, тут небольшая манипуляция данными. Ничего критического для Epic нет в этой ситуации.
Будет смешно, если они вообще не готовились к длительным разбирательствам, а, через некоторое время, просто пойдут на попятную, чтоб вернуть приложение в стор и совсем пользователей не потерять..)
Вряд ли. Они со Стимом уже больше года воюют, iOS — это просто следующий шаг
а стим то чем им мешает? они же запили свой магаз(лаунчер) и не совсем рыночными методами(бесплатные игры - демпинг) тянут туда пользователей
Надеюсь Epic добьются своего
Пусть Apple не снижает комиссии, но разрешит устанавливать приложения из других источников
Не разрешит, это снижает безопасность пользователей)
Ну вместо того что бы благодарить apple..
за предоставление площадки на которой твои игроки будут приносить тебе же деньги,плюс Apple все таки должна зарабатывать,иначе это благотворительность)) жадность Epic Games,довела разработчика до судов. Мое мнение суд пошлёт нахер Epic Games,так как они изначально соглашались на условия Apple,после начали его нарушать)
чел ты.. давай с тебя майки будут брать процент, за то что ты делаешь покупки в браузере?
Ну вот представь, купил ты машину, а производитель будет с тебя брать комиссию за заправку, ну а что, это ведь они сделали товар, ты должен быть благодарен и дальше платить, и плевать они хотели что уже ты и так купил продукт за бешеные деньги, собственно как и с iOS, с чего им кто-то должен если у них огромный доход с продаж техники
Да причём здесь покупка авто?? У Apple своя экосистема,под которую ты заходишь и подписываешься под каждым пунктом. В одном из пункте,за размещения своей продукции на данной площадке (имеется ввиду AppStore) ты платишь комиссию за любую транзакцию,так как клиенты пришли не из-за того что Epic Games такой весь шикарный в первую очередь,а только из-за того что это клиенты Apple,те ребята кто любит в первую очередь продукцию Apple. Хочешь дополнительный приток клиентов? Пожалуйста,но будь добор,платить %,ок и вперёд.
Apple имеет полное право делать то,что хочет,так как площадка его и правила уставналиет он.
, а производитель будет с тебя брать комиссию за заправку
Какой замечательный пример т.к. с вас и берут "комиссию" на заправке - государство. За поддержку инфраструктуры (= iOs), которая требуется, что ваша машина ездила (а если у вас гибрид/электрокар, то с вас просто возьмут дополнительный налог. Вот я так и доплачиваю своему штату каждый год). Собственно, ровно тоже самое что делает Apple и подавляющее большинство других распространителей цифрового контента.
уже ты и так купил продукт за бешеные деньги
да нет там никаких бешеных денег. Шел 2020 год, конкуренты Apple выпускают смартфоны на Android с еще большей стоимостью, а у людей в голове все сидят "бешеные деньги".
Какой замечательный пример т.к. с вас и берут "комиссию" на заправке - государство. За поддержку инфраструктуры, которая требуется, что ваша машина ездила.
И вот так тред пришёл к минархизму / анкапу.
Путь озвучат условия пользования, а потом делают что хотят. Никто никому ничего не должен.
Удивлюсь, если суд не пойдёт на это :)
С чего бы суду выполнять требования умалишённого?
Суд защищает интересы общества, а не выполняет чьи то требования.
Интересы общества в том, чтобы конфликт двух компаний не отражался на потребителях их продуктов :)
Потому что суд никто об этом не просил :)
Это к тому, что судья по сути именно это и сказал в прошлый раз - возвращайте все как было и потом судитесь. Я не вижу причин, почему сейчас это должно поменяться. У Epic нет препятствий вернуть все, как было до.
Максимум - суд может попросить Apple восстановить аккаунт, если Epic исправит версию.
Падаешь с парашютом. Бегаешь по карте. Вместо нормальной guerilla warfare занимаешься эпилептичной постройкой стен и лестниц прямо во время перестрелок.
Ну такое.
Просто ты старый и гибкие методики веднния атаки тебе уже трудны.
Я гляжу Вас, молодой человек, это сильно тревожит.
А я с вами волбще то согласен :) Для меня это тоже тяжело. А в 12 лет я бы фортнайт в щепки разнес.
А чего минусете-то? :))) График не нравится? Ну не я же его рисую :)))
тут сидят айплДрочеры, они как хомячки минусуют всех кто не согласен что Apple идеальный гранит и крычат на всех что аж слуни разбрызгиваються по всему форуму, ты их лучше палку найди да по-больше,а то мало ли,они же фрики
эм,рухнул? все вышли из нетоповых компаний и но посмотри сколько за периуд пандемии людей ввошло в рынок акции,на все эти биржи, не пиши если не знаешь правду,а правда в том что айпл так то самый хайповый бизнес и в него идут все тем более сейчас,но эти реально тупые директора только и могут что сливать компании,просто сами себе и делают проблемы
Это же никак не связано с их заявлением "макось и иос не получат обновлений". Верно? :)
А Гугл как будто не существует в этом споре? Или там настолько маленькие проценты что недостойно упоминания?
На андроид можно не из стора поставить. Возможно, падение не такое катастрофическое.
вроде как в новостях было, что именно из гугл стора ставил оч маленький процент, в основном через самсунговский стор, и стор эпиков
Нужно было вводить не только оплату в обход апле, но и обновления в обход.
забавно что у вк тоже есть оплата в обход стора, но их никто не трогает, а яблофаги дальше будут брызгать слюной в эпиков
Эпично, так сказать
Интересно, что будет решать суд и насколько все это затянется)
Следующий суд будет аж в конце сентября, так что, Эпики не очень умные, это да)
Ой, бедненькое сообщество играющее в фортнайт. Ущемление их прав - это самый главный пример действия монополии 😂😂😂. Это же капец.
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