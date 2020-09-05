Ранее компания просила наложить временный запрет на санкции Apple.

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Epic Games попросила суд отменить ограничения, которые Apple наложила на компанию за нарушение правил App Store, поскольку они наносят ущерб её бизнесу и пользователям.

По данным разработчика, с момента удаления его игры Fortnite из App Store в середине августа 2020 года количество ежедневных активных пользователей iOS-версии приложения снизилось более чем на 60%.

Для Fortnite iOS — крупнейшая платформа: на ней зарегистрированы 116 млн пользователей, или около трети из 350 млн, которые есть у игры в целом, указала Epic Games. По данным компании, 63% пользователей Fortnite играют в неё только на iOS — Epic Games опасается, что из-за удаления игры из магазина приложений они больше к ней не вернутся.

Компания указала, что ущерб был причинён всему её сообществу, в том числе пользователям, которые не играют в Fortnite: iOS-версии некоторых других игр Epic Games тоже нельзя загрузить из App Store, поскольку аккаунт разработчика удалён.

Apple пригрозила отклонять запросы разработчика на создание нового аккаунта как минимум в течение следующего года, отметила Epic Games со ссылкой на переговоры с платформой. А это повод для ещё одного судебного запрета, указал разработчик.

Удаление Fortnite из iOS мешает большой задаче Epic — превратить Fortnite в полноценную «метавселенную», многоцелевое, постоянное, интерактивное виртуальное пространство. Этот ущерб нашему флагманскому приложению невозможно измерить. Epic Games

Слушания о предварительном судебном запрете на удаление Fortnite из App Store назначены на 28 сентября 2020 года. В конце августа судья отклонил это требование, в частности, потому что разработчик не доказал возможный ущерб.