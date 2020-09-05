Epic Games сообщила суду о сокращении суточной iOS-аудитории игры Fortnite на 60% после её удаления из App Store Материал редакции
Ранее компания просила наложить временный запрет на санкции Apple.
Epic Games попросила суд отменить ограничения, которые Apple наложила на компанию за нарушение правил App Store, поскольку они наносят ущерб её бизнесу и пользователям.
По данным разработчика, с момента удаления его игры Fortnite из App Store в середине августа 2020 года количество ежедневных активных пользователей iOS-версии приложения снизилось более чем на 60%.
Для Fortnite iOS — крупнейшая платформа: на ней зарегистрированы 116 млн пользователей, или около трети из 350 млн, которые есть у игры в целом, указала Epic Games. По данным компании, 63% пользователей Fortnite играют в неё только на iOS — Epic Games опасается, что из-за удаления игры из магазина приложений они больше к ней не вернутся.
Компания указала, что ущерб был причинён всему её сообществу, в том числе пользователям, которые не играют в Fortnite: iOS-версии некоторых других игр Epic Games тоже нельзя загрузить из App Store, поскольку аккаунт разработчика удалён.
Apple пригрозила отклонять запросы разработчика на создание нового аккаунта как минимум в течение следующего года, отметила Epic Games со ссылкой на переговоры с платформой. А это повод для ещё одного судебного запрета, указал разработчик.
Слушания о предварительном судебном запрете на удаление Fortnite из App Store назначены на 28 сентября 2020 года. В конце августа судья отклонил это требование, в частности, потому что разработчик не доказал возможный ущерб.
- 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%.
- Apple и Google в ответ удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
- 25 августа суд запретил Apple удалять аккаунты разработчиков Epic Games и ограничивать использование Unreal Engine на iOS.
- 29 августа Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, включая игры, но сохранила профиль разработчика для поддержки Unreal Engine.
Сам наносишь ущерб бизнесу Apple и считаешь себя безнаказанным.
Apple логично блокирует наглеца, но не трогает UE.
После чего сам блокируешь доступ в игру всем своим пользователям на iOS и MacOS.
Просишь суд отменить блокировку Apple потому что это наносит ущерб тебе.
Какой же Суини мудак.
Как это они наносят ущерб бизнесу? Бизнес монополии состоит в ограничении бизнеса. Всё это американцы уже проходили, и не раз. Та же самая нефтянка. Поэтому всё верно делают, что судятся.
Почему на 60% упало-то? Уже установленные игры у пользователей не удалились же.
Потому что Epic сам же и заблокировал доступ в игру всем своим пользователям на iOS и MacOS
Сила этой игры в частых обновлениях.
Полагаю на это и был расчет. Начался новый сезон в игре, каждую неделю выходят патчи игроки фанаты Apple не получили обновление и пересели на другие платформы\устройства.
*так что полагаю, тут небольшая манипуляция данными. Ничего критического для Epic нет в этой ситуации.
поскольку они наносят ущерб её бизнесу
Сука, они там в Epic одноклеточные, что-ли?
Будет смешно, если они вообще не готовились к длительным разбирательствам, а, через некоторое время, просто пойдут на попятную, чтоб вернуть приложение в стор и совсем пользователей не потерять..)
Удивлюсь, если суд не пойдёт на это :)
Падаешь с парашютом. Бегаешь по карте. Вместо нормальной guerilla warfare занимаешься эпилептичной постройкой стен и лестниц прямо во время перестрелок.
Ну такое.
Просто ты старый и гибкие методики веднния атаки тебе уже трудны.
Надеюсь Epic добьются своего
Пусть Apple не снижает комиссии, но разрешит устанавливать приложения из других источников
Эпично, так сказать
Интересно, что будет решать суд и насколько все это затянется)
Следующий суд будет аж в конце сентября, так что, Эпики не очень умные, это да)
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