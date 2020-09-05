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Галина Мубаракшина
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Epic Games сообщила суду о сокращении суточной iOS-аудитории игры Fortnite на 60% после её удаления из App Store Материал редакции

Ранее компания просила наложить временный запрет на санкции Apple.

17 комментариев
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Epic Games попросила суд отменить ограничения, которые Apple наложила на компанию за нарушение правил App Store, поскольку они наносят ущерб её бизнесу и пользователям.

По данным разработчика, с момента удаления его игры Fortnite из App Store в середине августа 2020 года количество ежедневных активных пользователей iOS-версии приложения снизилось более чем на 60%.

Для Fortnite iOS — крупнейшая платформа: на ней зарегистрированы 116 млн пользователей, или около трети из 350 млн, которые есть у игры в целом, указала Epic Games. По данным компании, 63% пользователей Fortnite играют в неё только на iOS — Epic Games опасается, что из-за удаления игры из магазина приложений они больше к ней не вернутся.

Компания указала, что ущерб был причинён всему её сообществу, в том числе пользователям, которые не играют в Fortnite: iOS-версии некоторых других игр Epic Games тоже нельзя загрузить из App Store, поскольку аккаунт разработчика удалён.

Apple пригрозила отклонять запросы разработчика на создание нового аккаунта как минимум в течение следующего года, отметила Epic Games со ссылкой на переговоры с платформой. А это повод для ещё одного судебного запрета, указал разработчик.

Удаление Fortnite из iOS мешает большой задаче Epic — превратить Fortnite в полноценную «метавселенную», многоцелевое, постоянное, интерактивное виртуальное пространство. Этот ущерб нашему флагманскому приложению невозможно измерить.

Epic Games

Слушания о предварительном судебном запрете на удаление Fortnite из App Store назначены на 28 сентября 2020 года. В конце августа судья отклонил это требование, в частности, потому что разработчик не доказал возможный ущерб.

  • 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%.
  • Apple и Google в ответ удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
  • 25 августа суд запретил Apple удалять аккаунты разработчиков Epic Games и ограничивать использование Unreal Engine на iOS.
  • 29 августа Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, включая игры, но сохранила профиль разработчика для поддержки Unreal Engine.

#новость #apple #epicgames

Галина Мубаракшина
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17 комментариев
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Лучезарный Смех

15

Сам наносишь ущерб бизнесу Apple и считаешь себя безнаказанным.

Apple логично блокирует наглеца, но не трогает UE.

После чего сам блокируешь доступ в игру всем своим пользователям на iOS и MacOS.

Просишь суд отменить блокировку Apple потому что это наносит ущерб тебе.

Какой же Суини мудак.

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Nikolay Nikolayev

Лучезарный
1

Как это они наносят ущерб бизнесу? Бизнес монополии состоит в ограничении бизнеса. Всё это американцы уже проходили, и не раз. Та же самая нефтянка. Поэтому всё верно делают, что судятся.

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Сергей Сергеев

4

Почему на 60% упало-то? Уже установленные игры у пользователей не удалились же. 

Ответить

Лучезарный Смех

Сергей
6

Потому что Epic сам же и заблокировал доступ в игру всем своим пользователям на iOS и MacOS

Ответить

Иванка Сегодина

Сергей
1

Сила этой игры в частых обновлениях.
Полагаю на это и был расчет. Начался новый сезон в игре, каждую неделю выходят патчи игроки фанаты Apple не получили обновление и пересели на другие платформы\устройства. 
*так что полагаю, тут небольшая манипуляция данными. Ничего критического для Epic нет в этой ситуации. 

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Вася Пражкин

4

 поскольку они наносят ущерб её бизнесу

Сука, они там в Epic одноклеточные, что-ли?

Ответить

Андрей Туманов

3

Будет смешно, если они вообще не готовились к длительным разбирательствам, а, через некоторое время, просто пойдут на попятную, чтоб вернуть приложение в стор и совсем пользователей не потерять..)

Ответить

Анатолий Булатов

0

Удивлюсь, если суд не пойдёт на это :)

Ответить

Лучезарный Смех

Анатолий
2

С чего бы суду выполнять требования умалишённого?

Ответить

Дмитрий Тенетович

1

Падаешь с парашютом. Бегаешь по карте. Вместо нормальной guerilla warfare занимаешься эпилептичной постройкой стен и лестниц прямо во время перестрелок.

Ну такое.

Ответить

Сергей Подливчук

Дмитрий
0

Просто ты старый и гибкие методики веднния атаки тебе уже трудны.

Ответить

Андрей Кириллов

0

Надеюсь Epic добьются своего
Пусть Apple не снижает комиссии, но разрешит устанавливать приложения из других источников 

Ответить

Андрей Туманов

Андрей
2

Не разрешит, это снижает безопасность пользователей)

Ответить

Alexey Tykhonov

0

Интересен результат после комиссии apple до событий
И
Текущий 

Ответить

Александр Утемов

0

Эпично, так сказать
Интересно, что будет решать суд и насколько все это затянется)

Ответить

Александр Елисеев

Александр
0

Следующий суд будет аж в конце сентября, так что, Эпики не очень умные, это да)

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Игорь Мощик

0

Нужно было вводить не только оплату в обход апле, но и обновления в обход.

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