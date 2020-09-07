Оператор работал над поисковиком с 2014 года, но в 2017 году признал попытку неудачной, писали «Ведомости».

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«Дочка» «Ростелекома», ООО «ПП "Спутник"», закрыла одноимённый поисковик и занялась разработкой корпоративного браузера. На изменение сайта обратил внимание руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов.

Сейчас на сайте «Спутника» нет поисковика, компания предлагает услуги одноимённого корпоративного браузера, систему поддержки медицинских решений, интеллектуальный анализ данных, а также «корпоративный поиск» и новости.

При переходе на страницу «корпоративного поиска» открывается поисковик Mail.ru и появляется уведомление об ошибке.

Сайт зарегистрирован на ООО «Поисковый портал "Спутник"». Согласно данным базы «Контур.Фокус», компания открылась в феврале 2015 года. 99% ООО «ПП "Спутник"» принадлежит ЗАО «Вестелком», ещё 1% — ЗАО «Амт». Оба владельца «Спутника» принадлежат структурам «Ростелекома».

В августе 2018 года «Ростелеком» потребовал признать банкротом ООО «Спутник». В декабре суд признал несостоятельность компании и открыл конкурсное производство, а в мае 2019 года закрыл его. В июле 2019 года ООО «Спутник» прекратило свою деятельность.