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Лиана Липанова
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На сайте поисковика «Спутник» от «Ростелекома» исчез поиск: компания начала предлагать браузер и решения для бизнеса Материал редакции

Оператор работал над поисковиком с 2014 года, но в 2017 году признал попытку неудачной, писали «Ведомости».

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«Дочка» «Ростелекома», ООО «ПП "Спутник"», закрыла одноимённый поисковик и занялась разработкой корпоративного браузера. На изменение сайта обратил внимание руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов.

Сейчас на сайте «Спутника» нет поисковика, компания предлагает услуги одноимённого корпоративного браузера, систему поддержки медицинских решений, интеллектуальный анализ данных, а также «корпоративный поиск» и новости.

При переходе на страницу «корпоративного поиска» открывается поисковик Mail.ru и появляется уведомление об ошибке.

Сайт зарегистрирован на ООО «Поисковый портал "Спутник"». Согласно данным базы «Контур.Фокус», компания открылась в феврале 2015 года. 99% ООО «ПП "Спутник"» принадлежит ЗАО «Вестелком», ещё 1% — ЗАО «Амт». Оба владельца «Спутника» принадлежат структурам «Ростелекома».

В августе 2018 года «Ростелеком» потребовал признать банкротом ООО «Спутник». В декабре суд признал несостоятельность компании и открыл конкурсное производство, а в мае 2019 года закрыл его. В июле 2019 года ООО «Спутник» прекратило свою деятельность.

«Ростелеком» запустил поисковик и браузер «Спутник» в 2014 году, но в мае 2017 году признал попытку создания госпоисковика неудачной, сообщали «Ведомости». По данным LiveInternet на 2017 года, «Спутник» занимал меньше 1% поискового рынка России.

#новость #спутник

Лиана Липанова
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Константин Шукалов

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Ожидаемо. То же самое будет с теми проектами "заменителями", на которые сейчас предлагают выделить кучу денег. 

Печаль.

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Илья Посаженников

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Поиск уже пару недель не работает (не спрашивайте зачем я проверял).

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