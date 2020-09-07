Сервис позволяет сделать прогноз по выручке, расходам, эффективности проекта на основе накопленных данных банка.

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«Сбербанк» представил бесплатный сервис «Оценка бизнес-идеи» для начинающих предпринимателей и клиентов, которые хотят открыть новое направление бизнеса.

Сервис помогает рассчитать размер необходимых инвестиций, узнать о ежемесячных расходах и выручке, сроке окупаемости проекта и других показателях эффективности.

Пользователю нужно указать сферу деятельности, размер собственных средств, которые он готов вложить в проект, а сервис оценит сумму первоначальных затрат, ежемесячную выручку, расходы.

Оценка показателей проводится на основе среднеотраслевых показателей, рассчитанных по внутренней методике с использованием данных банка.

Страница сервиса, он работает как чат-бот «Сбербанк»

Сервис также предлагает пользователям дополнительные финансовые инструменты банка, которые могут им пригодиться, например регистрацию юрлица и открытие расчетного счета.

Сейчас оценку бизнес-идеи можно провести в обновлённой веб-версии «Сбербанк онлайн», на сайте банка и в приложении «СберСоветник». В декабре 2020 года компания планирует подключить его в приложении «Сбербанк онлайн» с расширенным набором функций, например детализацией статей расходов, выручки, возможностью заказать бизнес-план.