«Сбербанк» запустил бесплатный сервис для оценки бизнес-идей на базе стартапа из своего акселератора Материал редакции
Сервис позволяет сделать прогноз по выручке, расходам, эффективности проекта на основе накопленных данных банка.
«Сбербанк» представил бесплатный сервис «Оценка бизнес-идеи» для начинающих предпринимателей и клиентов, которые хотят открыть новое направление бизнеса.
Сервис помогает рассчитать размер необходимых инвестиций, узнать о ежемесячных расходах и выручке, сроке окупаемости проекта и других показателях эффективности.
Пользователю нужно указать сферу деятельности, размер собственных средств, которые он готов вложить в проект, а сервис оценит сумму первоначальных затрат, ежемесячную выручку, расходы.
Оценка показателей проводится на основе среднеотраслевых показателей, рассчитанных по внутренней методике с использованием данных банка.
Сервис также предлагает пользователям дополнительные финансовые инструменты банка, которые могут им пригодиться, например регистрацию юрлица и открытие расчетного счета.
Сейчас оценку бизнес-идеи можно провести в обновлённой веб-версии «Сбербанк онлайн», на сайте банка и в приложении «СберСоветник». В декабре 2020 года компания планирует подключить его в приложении «Сбербанк онлайн» с расширенным набором функций, например детализацией статей расходов, выручки, возможностью заказать бизнес-план.
Проект «Оценка бизнес-идеи» разработали участники внутреннего акселератора компании SberUp, рассказали в «Сбербанке». В 2018 году проект назывался Start-up@Check-up, его основала Светлана Дюденко — теперь она управляет сервисом. Банк вложил в стартап 5,6 млн рублей. Условия инвестиций компания не раскрывала.
автоматизированный пиздинг идей как никогда стал удобен
Ваша идея говно. Через полгода - Сбербанк запустил новый старт-ап ))
Сбер даже идею пиз..ть идеи спи..л
https://thebell.io/google-i-amazon-obvinili-v-vorovstve-idej-u-konkurentov-i-startapov
А что вы хотели? Думаете зря "инвесторы рф и прочие проходимцы тпк насточиво раскручивали лживый догмат что" все идеи ничего не стоят" :) А Сбеобанк сам по себе это Лохотрон государства в космическом маштабе - супер банк который пылесосить доходы зв счет монопольного положения на рынке и 50 % прибыли переводит "Путинским врагам" Америнкским акционерам..... Аха хааааа ха :)
Идея ничего не стоит. Это факт. Её реализация, даже частичная (в рамках ИД), имеет стоимость.
Совещание в Сбербанке.
— Нам нужны новые идеи для развития бизнеса! У кого есть идеи?
Тишина...
— Что?! Ни у кого нет идей?!
Робкий голос: — У меня есть идея где взять идей.
— Приступайте!
Тот случай, когда делиться идеей - страшно!
А самому не сделать и хочеться и колеться ...
Если хочется, то дерзай. Остальное - отговорки.
Ну так я уже сказал мне не мнение их нужно, а организация юр. вопросов и вопросов бухгалтерии. Пусть сами пользователи оценивают ту херню что все придумали. Вообще на мой взгляд нужен аналог Booty, но не с донатами, а как у Kickstarter с финансированием идет. Все эти недосервисы это просто просежуточное звено как заказ такси по телефону в эпоху мобильных приложений
Так. Стоп. Есть идея и её реализация не требует этого всего нагромождения, о котором вы написали. Это можно быстро реализовать (операционную деятельность) в момент выхода на монетизацию, но это уже, извините, совсем не идея.
Ходил в Кнопку они не смогли операционную деятельность организовывать. Просто выводить на рынок стартап коих уже милион они не хотят так как сомневаються в доходности. Короче я из понимаю чего работать с фанатиками где не гарантирована прибыл да еще и юр возни дожопы.
Интересно как он оценивает подрывные технологии или новую технологию на только растущем рынке, ведь стартапы об этом. А так получается методика оценки слесарок и ларьков, а не стартапов.
Никак. Потратьте 30 секунд. В чат-боте просто заскриптовали 100-150 фраз, которые ведут к данным Сбера по различным отраслям. Например: Малые вложения, торговля продуктами питания - бот возвращает средние значения по базе. В общем, детский сад, а не оценка.
Странно в Сбере много отличных ребят в айтишке, либо им не дают ничего делать либо .. а других вариантов нету🙄
Сейчас по всей отрасли так и это тот случай конда просто эффективный менеджмент глух и должен дойти до всего сам. Погодите через 5 лет кто-то один догадаеться (свои люди) и вас туда пригласят на роль Вани. Дерьмовая ситуация к сожалению.
Ну кто первый расскажет свои идеи Соберу??!!! Оценят! Бесплатно!!! 🤣🤣🤣 Дааа ...лох не мамонт ...
Да, нахрен мне оценивать идею. Мне мнение банка по бую. Мне стартануть нужно стартап. Создать юр лицо наладить продажи расписать Term of service оценить юр. чистоту моего сервиса (чтобы не прижопили), а мнение какого-то менеджмента меня не интересует.
А чем VC плох? Говяшки и тут можно покидать. Зачем создавать еще один? Аудитория у сбербанка никакая в этом плане. Короче странные у них там интциативы.
главное придумать название и купить домен.
Уже есть и сайт есть и MVP есть нет понимания как это довести до коммерческого сервиса
Рассказ о том, как Сбер на рынок за продуктами ходил
https://vc.ru/claim/145282-domklik-sberbanka-anonimno-pytalsya-kupit-u-menya-intellektualnye-prava
А какую мою проблему этот сервис решает ? Я прошёл по всему процессу от «привет» до «взять в кредит». Процент на сайте по кредитованию не указан. Мне кажется в реалиях Москвы это актуальная информация, ставка по цб тем более падают.
Вот читаю я, и вижу:
"Оценка показателей проводится на основе среднеотраслевых показателей, рассчитанных по внутренней методике с использованием данных банка"
Учитывая, структуру , нынешнюю экономики, и сектора , в которых задействован МСП (по большей своей часии) , маловероятно, что выйдет что то годное если задумка связана с современными технологиями, ибо что экстраполироватьь?
Вечером попробую, посмотрю )
Ps надеюсь, после кредит не будут предлагать, сразу после "оценки" )))
Мне кажется, это ради этого и задумывалось)
Помню хотели подключить оплату от тинькова, процент с карты был меньше чем в ЯК, да и сразу на карту прилетало бы. Собрали основные документы, выслали, звонят с банка и говорят нам нужно подробней узнать что за бизнес, я им рассказал подробней. Через день звонит менеджер и просит рассказать еще подробней, как мы собираемся работать, откуда клиенты, как собираемся их привлекать, какие бизнес-процессы. Я его спросил зачем им эта информация, на что получил что-то невнятное и заикающееся. Прошел день и прилетает письмо о том что если мы не объясним как и на чем проект будет зарабатывать финансы, с подробной схемой то кассу нам подключать не будут.
Так что сбербанк тут не сильно то и первый (((:
С первых "тыков",все больше убеждаюсь, что это редкостная х*йня)))))
Upd вилы деятельности ограничены, по ОКВЭДам, сразу видно, в каких сферах задействован малый бизнес, у куда, что-то не стоит идти *ИМХО*
Направление выбрал мой большой палец, рандомно, и в ответ получил какие то рандомные числа...
Ах, ну да..... и котика 😁😆😅
О, Сбер изначально предлагает кидать работников на ЗП? ) Даже один пост - это один человек. 6 месяцев... )
Протестировала. Ерунда получается. Ни о какой оценке речи не идет вообще.
Суть в том, из перечня возможных бизнесов ты выбираешь один, и тебе выдают укрупненные статьи затрат для старта, а потом намекают, что у тебя нет денег. Протестировала 2 уже запущенный проект - Сбер уверяет, что по одному из них денег нужно в 3 раза больше, чем потребовалось, а по другому - в 3 раза меньше, чем реально нужно.
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