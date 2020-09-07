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Сервисы
Галина Мубаракшина
1947

«Сбербанк» запустил бесплатный сервис для оценки бизнес-идей на базе стартапа из своего акселератора Материал редакции

Сервис позволяет сделать прогноз по выручке, расходам, эффективности проекта на основе накопленных данных банка.

36 комментариев
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«Сбербанк» представил бесплатный сервис «Оценка бизнес-идеи» для начинающих предпринимателей и клиентов, которые хотят открыть новое направление бизнеса.

Сервис помогает рассчитать размер необходимых инвестиций, узнать о ежемесячных расходах и выручке, сроке окупаемости проекта и других показателях эффективности.

Пользователю нужно указать сферу деятельности, размер собственных средств, которые он готов вложить в проект, а сервис оценит сумму первоначальных затрат, ежемесячную выручку, расходы.

Оценка показателей проводится на основе среднеотраслевых показателей, рассчитанных по внутренней методике с использованием данных банка.

Страница сервиса, он работает как чат-бот «Сбербанк»

Сервис также предлагает пользователям дополнительные финансовые инструменты банка, которые могут им пригодиться, например регистрацию юрлица и открытие расчетного счета.

Сейчас оценку бизнес-идеи можно провести в обновлённой веб-версии «Сбербанк онлайн», на сайте банка и в приложении «СберСоветник». В декабре 2020 года компания планирует подключить его в приложении «Сбербанк онлайн» с расширенным набором функций, например детализацией статей расходов, выручки, возможностью заказать бизнес-план.

Проект «Оценка бизнес-идеи» разработали участники внутреннего акселератора компании SberUp, рассказали в «Сбербанке». В 2018 году проект назывался Start-up@Check-up, его основала Светлана Дюденко — теперь она управляет сервисом. Банк вложил в стартап 5,6 млн рублей. Условия инвестиций компания не раскрывала.

#новость #сбербанк #стартапы

Галина Мубаракшина
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36 комментариев
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Aleksey Bobkov

40

автоматизированный пиздинг идей как никогда стал удобен

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Sergei Timofeyev

Aleksey
4

Ваша идея говно. Через полгода - Сбербанк запустил новый старт-ап ))

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ЯжПрограммист

Sergei
3

Сбер даже идею пиз..ть идеи спи..л
https://thebell.io/google-i-amazon-obvinili-v-vorovstve-idej-u-konkurentov-i-startapov

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Aleksey Murashko

Sergei
0

А что вы хотели? Думаете зря "инвесторы рф и прочие проходимцы тпк насточиво раскручивали лживый догмат что" все идеи ничего не стоят" :) А Сбеобанк сам по себе это Лохотрон государства в космическом маштабе - супер банк который пылесосить доходы зв счет монопольного положения на рынке и 50 % прибыли переводит "Путинским врагам" Америнкским акционерам..... Аха хааааа ха :)

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Sergei Timofeyev

Aleksey
0

Идея ничего не стоит. Это факт. Её реализация, даже частичная (в рамках ИД), имеет стоимость. 

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M.D. Gregory Star

Aleksey
1

С языка снял

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Сергей Мазур

Aleksey
0

Они этим ботом нормальные идеи не соберут((

Ответить

FaKiR

9

Совещание в Сбербанке.

— Нам нужны новые идеи для развития бизнеса! У кого есть идеи?

Тишина...

— Что?! Ни у кого нет идей?!

Робкий голос: — У меня есть идея где взять идей.

— Приступайте!

Ответить

Artemy

7

Тот случай, когда делиться идеей - страшно!

Ответить

Vitold Sedyshev

Artemy
0

А самому не сделать и хочеться и колеться ...

Ответить

Sergei Timofeyev

Vitold
1

Если хочется, то дерзай. Остальное - отговорки.

Ответить

Vitold Sedyshev

Sergei
0

Ну так я уже сказал мне не мнение их нужно, а организация юр. вопросов и вопросов бухгалтерии. Пусть сами пользователи оценивают ту херню что все придумали. Вообще на мой взгляд нужен аналог Booty, но не с донатами, а как у Kickstarter с финансированием идет. Все эти недосервисы это просто просежуточное звено как заказ такси по телефону в эпоху мобильных приложений

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Sergei Timofeyev

Vitold
0

Так. Стоп. Есть идея и её реализация не требует этого всего нагромождения, о котором вы написали. Это можно быстро реализовать (операционную деятельность) в момент выхода на монетизацию, но это уже, извините, совсем не идея.

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Vitold Sedyshev

Sergei
0

Ходил в Кнопку они не смогли операционную деятельность организовывать. Просто выводить на рынок стартап коих уже милион они не хотят так как сомневаються в доходности. Короче я из понимаю чего работать с фанатиками где не гарантирована прибыл да еще и юр возни дожопы.

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Александр Кучеряев

3

Интересно как он оценивает подрывные технологии или новую технологию на только растущем рынке, ведь стартапы об этом. А так получается методика оценки слесарок и ларьков, а не стартапов.

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BearStrikesBack

Александр
5

Никак. Потратьте 30 секунд. В чат-боте просто заскриптовали 100-150 фраз, которые ведут к данным Сбера по различным отраслям. Например: Малые вложения, торговля продуктами питания - бот возвращает средние значения по базе. В общем, детский сад, а не оценка.

Ответить

Александр Кучеряев

BearStrikesBack
2

Странно в Сбере много отличных ребят в айтишке, либо им не дают ничего делать либо .. а других вариантов нету🙄

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Vitold Sedyshev

Александр
0

Сейчас по всей отрасли так и это тот случай конда просто эффективный менеджмент глух и должен дойти до всего сам. Погодите через 5 лет кто-то один догадаеться (свои люди) и вас туда пригласят на роль Вани. Дерьмовая ситуация к сожалению.

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Игорь Крафт

2

Ну кто первый расскажет свои идеи Соберу??!!! Оценят! Бесплатно!!! 🤣🤣🤣 Дааа ...лох не мамонт ...

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Максим Никитин

Игорь
0

Даа, очередная шаурмячная - это как раз то, что нужно Сберу

Ответить

Vitold Sedyshev

1

Да, нахрен мне оценивать идею. Мне мнение банка по бую. Мне стартануть нужно стартап. Создать юр лицо наладить продажи расписать Term of service оценить юр. чистоту моего сервиса (чтобы не прижопили), а мнение какого-то менеджмента меня не интересует.

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Full Name

Vitold
1

так это не для стартапов же сервис. А для тех, кто хочет пообсуждать стартапы... ой

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Vitold Sedyshev

Full
0

А чем VC плох? Говяшки и тут можно покидать. Зачем создавать еще один? Аудитория у сбербанка никакая в этом плане. Короче странные у них там интциативы.

Ответить

Irek Khasyanov

Vitold
1

главное придумать название и купить домен. 

Ответить

Vitold Sedyshev

Irek
0

Уже есть и сайт есть и MVP есть нет понимания как это довести до коммерческого сервиса

Ответить

Prolis Labkk

1

Рассказ о том, как Сбер на рынок за продуктами ходил 
https://vc.ru/claim/145282-domklik-sberbanka-anonimno-pytalsya-kupit-u-menya-intellektualnye-prava

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Андрей Владимирович

1

Как гороскопы, только для предприимчивых

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Дима Волков

0

А какую мою проблему этот сервис решает ? Я прошёл по всему процессу от «привет» до «взять в кредит». Процент на сайте по кредитованию не указан. Мне кажется в реалиях Москвы это актуальная информация, ставка по цб тем более падают.

Ответить

Viktor Mann

0

Пока что они научились только в колхозный юмор:

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Ярослав Шенцов

0

Вот читаю я, и вижу: 
"Оценка показателей проводится на основе среднеотраслевых показателей, рассчитанных по внутренней методике с использованием данных банка"

Учитывая, структуру , нынешнюю экономики, и сектора , в которых задействован МСП (по большей своей часии) , маловероятно, что выйдет что то годное  если задумка связана с современными технологиями,  ибо что экстраполироватьь? 

Вечером попробую, посмотрю )
Ps  надеюсь, после кредит не будут предлагать,  сразу после "оценки" )))
Мне кажется, это ради этого и задумывалось)

Ответить

Angel Vivaldi

0

Помню хотели подключить оплату от тинькова, процент с карты был меньше чем в ЯК, да и сразу на карту прилетало бы. Собрали основные документы, выслали, звонят с банка и говорят нам нужно подробней узнать что за бизнес, я им рассказал подробней. Через день звонит менеджер и просит рассказать еще подробней, как мы собираемся работать, откуда клиенты, как собираемся их привлекать, какие бизнес-процессы. Я его спросил зачем им эта информация, на что получил что-то невнятное и заикающееся. Прошел день и прилетает письмо о том что если мы не объясним как и на чем проект будет зарабатывать финансы, с подробной схемой то кассу нам подключать не будут.
Так что сбербанк тут не сильно то и первый (((:

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Anatoly

Angel
0

Это стандартно против обнала и мошенничества, описать не проблема

Ответить

Ярослав Шенцов

0

С первых "тыков",все больше убеждаюсь, что это редкостная х*йня)))))
Upd вилы деятельности  ограничены, по ОКВЭДам, сразу видно, в каких сферах задействован малый бизнес,  у куда, что-то не стоит идти *ИМХО*
Направление выбрал мой большой палец, рандомно,  и в ответ получил какие то рандомные числа...
Ах, ну да..... и котика 😁😆😅

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Sergei Timofeyev

Ярослав
0

О, Сбер изначально предлагает кидать работников на ЗП? ) Даже один пост - это один человек. 6 месяцев... )

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Anatoly

0

Ну и херня...

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Елена Шестакова

0

Протестировала. Ерунда получается. Ни о какой оценке речи не идет вообще.
Суть в том, из перечня возможных бизнесов ты выбираешь один, и тебе выдают укрупненные статьи затрат для старта, а потом намекают, что у тебя нет денег. Протестировала 2 уже запущенный проект - Сбер уверяет, что по одному из них денег нужно в 3 раза больше, чем потребовалось, а по другому - в 3 раза меньше, чем реально нужно.

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