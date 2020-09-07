Например, банковское приложение предлагает поставить оценку в день зарплаты, а игра — после победы пользователя.

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Apple уже несколько лет борется с «фермами ботов», которые компании используют для получения высоких оценок своих приложений и манипулирования рейтингом в App Store, пишет Financial Times.

Однако подобные инструменты грубо нарушают правила магазина — в отличие от более сложных методов, которые используют психологию пользователей, отмечает издание. Эти инструменты опираются на настроение, эмоции и поведение пользователей, и помогают приложениям собирать максимум звёздочек.

Simon Thomas / FT

Например, игры будут просить пользователя поставить оценку после того, как игрок наберёт высокий балл, банковские сервисы — в день зарплаты, а спортивные приложения — в день, когда любимая команда пользователя выиграет.

Разработчики знают и когда не стоит спрашивать: например, приложение с новостями не будет просить оставить отзыв после прочтения пользователем материала о чьей-то смерти, указывает газета.

Подобная тактика — скрытая от пользователей, но известная среди разработчиков — вызвала массовое манипулирование рейтингом и стала на столько популярной, что трудно найти крупную компанию, которая этого не делает, отметил в разговоре с изданием вице-президент консалтинговой компании Mobiquity Брайан Левин.

Конкуренция между приложениями велика, поэтому получение высокого балла имеет решающее значение, подчёркивает FT. По данным сервиса Apptentive, который помогает компаниям оценить обратную связь от пользователей, повышение рейтинга с двух до трёх звёзд может увеличить количество загрузок на 30:%, а с трёх до четырёх звёзд — на 92%.

В Gummicube, которая предлагает услуги мобильной аналитики, говорят, что четыре пятых пользователей не доверяют приложению с рейтингом ниже четырёх звёзд, пишет издание.

Как указывает FT, росту рейтингов способствовало обновление Apple в сентябре 2017 года, направленное на повышение вовлечённости. Пользователям больше не нужно специально заходить в App Store, чтобы оценить приложение — такая система привлекала в основном разочарованных пользователей, отмечает издание.

Вместо этого компания предложила «подсказки в приложении», что дало результат. По данным Apptentive, среднее количество оценок одного приложения увеличилось с 19 000 в 2017 году до более чем 100 000 в 2019 году. Для сравнения, в Google Play рейтинги в среднем поднялись с 33 000 до 43 000.

Это обновление позволяет разработчикам использовать лазейки и подталкивать пользователей к завышению оценок, говорят критики. Однако Apple борется с нечестными практиками и угрожает за это разработчикам блокировкой, добавляет FT. В беседе с изданием компания заявила, что удаляла приложения из App Store, а разработчиков — из программы Apple Developer Program за нарушение правил.

«В наших рекомендациях App Store чётко указано, что любой разработчик, который пытается обмануть систему, например, манипулируя рейтингами или тем, как его приложение отображается в результатах поиска, может быть удален из программы для разработчиков, а приложение — из магазина», — добавили в компании.