«Strava, но для баскетбола»: глава Maps.me Евгений Лисовский анонсировал приложение Level Up Basket Материал редакции
Оно объединит игроков по всему миру, а тренерам позволит составлять спортсменам индивидуальные программы тренировок.
7 сентября российский серийный предприниматель и генеральный директор сервиса Maps.me Евгений Лисовский написал на своей странице в Facebook, что занимается разработкой приложения для любителей баскетбола — Level Up Basket. Вторым сооснователем стал Антон Зимин, генеральный директор «Межрегиональной любительской баскетбольной лиги» Антон Зимин.
Создатели стартапа сравнивают свою идею с сервисом Strava, который помогает любителям бега и езды на велосипедах отслеживать свою активность и общаться друг с другом.
В мире более 500 млн игроков в баскетбол, но нет ни одного приложения, которое бы их объединило, объясняют основатели проекта на своём сайте. Они хотят создать единую среду для игроков и тренеров, чтобы сделать этот вид спорта популярнее.
Игроки смогут с помощью приложения отслеживать рост своих навыков в игре, делиться успехами с сообществом, создавать команды и выполнять задания, обещают в Level Up Basket. В приложении будет функция поиска персонального тренера, а за $19 и $29 в год откроется доступ к премиальным программам тренировок (в чём отличие подписок, пока не указано).
Приложение также обещает помочь тренерам: они смогут использовать готовые тренировочные программы или составлять свои. Для них появится система управления платежами, доступ к аналитике по каждому спортсмену и «умной» системе консультирования, помогающей повышать прибыль со студентов.
Точную дату запуска Лисовский не раскрыл, но написал, что собирается выпустить Level Up Basket к концу 2020 года.
Ранее Лисовский основал приложение для поиска свободной автомойки «МойкаМойка», а до этого руководил отделом маркетинга в «ЛитРес». Зимин возглавляет баскетбольный клуб Profit Basket и новостной сайт о баскетболе Slamdunk.
И еще момент, "У бегунов есть правило: «Если этого нет в Strava, значит этого не было»." - думаю, что бегуны более увлеченные спортсмены, чем рядовой любитель играть в баскетбол, так как это именно игра, развлечение, зачастую без какого либо намёка на достижение результата. А с бегом, как мне кажется, иная ситуация. В их случае развитие сообщества кажется более востребованным. Имхо
только разница в том что бег/езда на велосипеде может выполнятся индивидуально в отличие от командного баскетбола, где решающим являются взаимоотношегия между членами команды. а тут предлагают приложение где все резко вдруг должны стать друзьями и дружно начать играть в баскетбол. сколько такого уже было...
еще интересно как приложение собирается оценивать точность бросков или точность передачи или количество подборов...
да какие, блин, 500 миллионов ИГРОКОВ! в баскет)
Не факт, что футболом увлекается на постоянной основе такое количество людей, а про баскетбол вообще смешно.
Или раз в год сыграть в 33 во дворе - это и есть игра в баскетбол?.
Короче, что-то они размечтались в своих оценках активного баскетбольного сообщества.
Тот случай, когда Лисовский тебя питчит на новый раунд, но ты ничего не слышал про Страву.
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