До Дзен-среды осталось
Сервисы
Дарья Дейнека
666

«Strava, но для баскетбола»: глава Maps.me Евгений Лисовский анонсировал приложение Level Up Basket Материал редакции

Оно объединит игроков по всему миру, а тренерам позволит составлять спортсменам индивидуальные программы тренировок.

8 комментариев
В закладки

7 сентября российский серийный предприниматель и генеральный директор сервиса Maps.me Евгений Лисовский написал на своей странице в Facebook, что занимается разработкой приложения для любителей баскетбола — Level Up Basket. Вторым сооснователем стал Антон Зимин, генеральный директор «Межрегиональной любительской баскетбольной лиги» Антон Зимин.

Создатели стартапа сравнивают свою идею с сервисом Strava, который помогает любителям бега и езды на велосипедах отслеживать свою активность и общаться друг с другом.

У бегунов есть правило: «Если этого нет в Strava, значит этого не было». Мы хотим, чтобы такое же правило работало для баскетбольных игр и тренировок.

цитата с сайта Level Up Basket

В мире более 500 млн игроков в баскетбол, но нет ни одного приложения, которое бы их объединило, объясняют основатели проекта на своём сайте. Они хотят создать единую среду для игроков и тренеров, чтобы сделать этот вид спорта популярнее.

Приложение Level Up Basket

Игроки смогут с помощью приложения отслеживать рост своих навыков в игре, делиться успехами с сообществом, создавать команды и выполнять задания, обещают в Level Up Basket. В приложении будет функция поиска персонального тренера, а за $19 и $29 в год откроется доступ к премиальным программам тренировок (в чём отличие подписок, пока не указано).

Приложение также обещает помочь тренерам: они смогут использовать готовые тренировочные программы или составлять свои. Для них появится система управления платежами, доступ к аналитике по каждому спортсмену и «умной» системе консультирования, помогающей повышать прибыль со студентов.

Точную дату запуска Лисовский не раскрыл, но написал, что собирается выпустить Level Up Basket к концу 2020 года.

Ранее Лисовский основал приложение для поиска свободной автомойки «МойкаМойка», а до этого руководил отделом маркетинга в «ЛитРес». Зимин возглавляет баскетбольный клуб Profit Basket и новостной сайт о баскетболе Slamdunk.

#levelupbasket #спорт #новость

Дарья Дейнека
+4853
3
3
{ "author_name": "Дарья Дейнека", "author_type": "editor", "tags": ["levelupbasket","\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 156496, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 08 Sep 2020 16:26:00 +0300", "is_special": false }
Продуктовые идеи за 24 часа
Исследовательское решение для поиска продуктовых идей и гипотез
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Бабак Шаян

4

И еще момент, "У бегунов есть правило: «Если этого нет в Strava, значит этого не было»." - думаю, что бегуны более увлеченные спортсмены, чем рядовой любитель играть в баскетбол, так как это именно игра, развлечение, зачастую без какого либо намёка на достижение результата. А с бегом, как мне кажется, иная ситуация. В их случае развитие сообщества кажется более востребованным. Имхо 

Ответить

Alex Ayer

Бабак
–1

Что-то я вообще в кругах бегунов про страву ничего не слышал.
Ощущение, будто CustDev в проекте даже не валялся. Сделали исходя из каких-то своих представлений о мире (выдаю желаемое за действительное).

Ответить

Степан Марципан

3

только разница в том что бег/езда на велосипеде может выполнятся индивидуально в отличие от командного баскетбола, где решающим являются взаимоотношегия между членами команды. а тут предлагают приложение где все резко вдруг должны стать друзьями и дружно начать играть в баскетбол. сколько такого уже было...

еще интересно как приложение собирается оценивать точность бросков или точность передачи или количество подборов...

Ответить

Sergey Nikitin

Степан
0

Стрит 1х1 - индивидуальное состязание, по сути

Ответить

Бабак Шаян

1

да какие, блин, 500 миллионов ИГРОКОВ! в баскет)

Не факт, что футболом увлекается на постоянной основе такое количество людей, а про баскетбол вообще смешно. 
Или раз в год сыграть в 33 во дворе - это и есть игра в баскетбол?. 
Короче, что-то они размечтались в своих оценках активного баскетбольного сообщества. 

Ответить

Евгений Онянов

Бабак
0

Я уж и забыл про такую игру)) Эх, ностальгия)) В козла еще играли)

Ответить

Татьяна Ульянова

0

Тот случай, когда Лисовский тебя питчит на новый раунд, но ты ничего не слышал про Страву.

Ответить

badResistor

0

Страва универсальная, а не только для бега... 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Impact Hub Moscow
Подписан
Отписаться
Предприниматели в сфере инклюзии: как бизнес меняет жизнь людей с инвалидностью
В конце августа стартовал новый поток акселерационной программы «Начни иначе». Каждый год она объединяет инновационные…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Море & горы: как по студенческой визе попасть в Испанию и начать там жить
Начинаем цикл рассказов об IT-иммиграции, изучении иностранных языков и прочих смежных аспектах жизни. В первом выпуске…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
ТОП-7 инструментов для красивых текстов
Ваш текст написан, цепляющий заголовок придуман, осталось лишь вычитать, и материал готов к публикации. Но что если у в…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Сергеев
за день
Они бы потеряли меня на этапе, где нужно выйти из дома. 
Как я перевел «службе безопасности Сбербанка» 105 тысяч рублей
Диана Роднина
за неделю
В Delivery Club сообщили, что курьер уже уволен - Привет, ты одна дома? - Это кто, почему спрашиваете? - Это курьер, меня только что уволили из-за тебя
«Мог бы зайти на полчасика»: Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров после жалобы пользовательницы на сообщения

Комментарии

Кирилл Тихонов

«Или будет по-моему, или я тебя…

Евгений Онянов

«Strava, но для баскетбола…

Leonid Sobchenko

Глава Netflix: переход на…

Leonid Sobchenko

Глава Netflix: переход на…

Кирилл Тихонов

«Или будет по-моему, или я тебя…

Николай Глущенко

Nikkei: Apple увеличила заказ…

Denis Kiselev

«Или будет по-моему, или я тебя…

Prolis Labkk

«Или будет по-моему, или я тебя…

Prolis Labkk

«Или будет по-моему, или я тебя…

Кирилл Тихонов

«Или будет по-моему, или я тебя…

Yury Y

Пункты выдачи по всей стране…

badResistor

«Strava, но для баскетбола…

Prolis Labkk

«Или будет по-моему, или я тебя…

Eugene Trofimenko

«Или будет по-моему, или я тебя…

Михаил Фролов

Глава Netflix: переход на…

Кирилл Тихонов

«Или будет по-моему, или я тебя…

Prolis Labkk

«Или будет по-моему, или я тебя…

Denis Kiselev

«Или будет по-моему, или я тебя…

Кирилл Тихонов

«Или будет по-моему, или я тебя…

Азамат Салахов

Расчетный счет для бизнеса. Мы…