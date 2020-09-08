Оно объединит игроков по всему миру, а тренерам позволит составлять спортсменам индивидуальные программы тренировок.

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7 сентября российский серийный предприниматель и генеральный директор сервиса Maps.me Евгений Лисовский написал на своей странице в Facebook, что занимается разработкой приложения для любителей баскетбола — Level Up Basket. Вторым сооснователем стал Антон Зимин, генеральный директор «Межрегиональной любительской баскетбольной лиги» Антон Зимин.

Создатели стартапа сравнивают свою идею с сервисом Strava, который помогает любителям бега и езды на велосипедах отслеживать свою активность и общаться друг с другом.

У бегунов есть правило: «Если этого нет в Strava, значит этого не было». Мы хотим, чтобы такое же правило работало для баскетбольных игр и тренировок. цитата с сайта Level Up Basket

В мире более 500 млн игроков в баскетбол, но нет ни одного приложения, которое бы их объединило, объясняют основатели проекта на своём сайте. Они хотят создать единую среду для игроков и тренеров, чтобы сделать этот вид спорта популярнее.

Приложение Level Up Basket

Игроки смогут с помощью приложения отслеживать рост своих навыков в игре, делиться успехами с сообществом, создавать команды и выполнять задания, обещают в Level Up Basket. В приложении будет функция поиска персонального тренера, а за $19 и $29 в год откроется доступ к премиальным программам тренировок (в чём отличие подписок, пока не указано).

Приложение также обещает помочь тренерам: они смогут использовать готовые тренировочные программы или составлять свои. Для них появится система управления платежами, доступ к аналитике по каждому спортсмену и «умной» системе консультирования, помогающей повышать прибыль со студентов.

Точную дату запуска Лисовский не раскрыл, но написал, что собирается выпустить Level Up Basket к концу 2020 года.