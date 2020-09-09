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Лиана Липанова
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Google без предупреждения удалила из магазина почтовый клиент K-9 Mail за разное написание названия — но потом вернула Материал редакции

Команда указала разные варианты названия из-за «плохого поиска» в Google Play.

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Google удалила из своего магазина приложений Google Play почтовый клиент K-9 Mail без предупреждения, рассказал в Twitter основатель проекта Джесси Винсент.

Jesse Vincent @obra
Google removed K-9 Mail from the Play store with zero notice because the description of the app included alternate spellings of the app name we'd included to work around how bad Play's search is. https://t.co/Uo8NEZgMRI

Компания объяснила удаление тем, что в описании были альтернативные названия приложения: K9, K9 Mail, K-9 Email и другие. По словам Винсента, команда указала разные варианты названия из-за «плохого поиска» в Google Play. Приложение удалено до обновления с исправлением нарушения, говорилось в уведомлении Google.

На момент публикации заметки приложение приняли обратно в магазин, сообщил Винсент со ссылкой на поддержку Google Play для разработчиков. Он не уточнил, удалила ли команда альтернативные названия из описания.

Последний раз приложение, по данным магазина, обновлялось в сентябре 2018 года. Сейчас в описании в Google Play других вариантов названия клиента нет. Приложение установили более 5 млн раз.

#новость #google

Лиана Липанова
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Влад Ижевский

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ГГГ — Гугл Гусей Гоняет.

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Saucedo Puetz

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Сначала называем фиг знает как, нас банят за нарушения, мы поднимаем ор по поводу произвола гугла-рекламная шумиха забесплатно. 

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Илитный Иксперт

Saucedo
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Ну как бесплатная, ценой одного страйка на аккаунте. 3 страйка - бан всех связанных аккаунтов навсегда. Т.е. если зарегаете новый, и он както окажется связан со старым - бан сразу и его тоже.

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Тапкин Кот

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Возвещаемся к феодальному строю

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