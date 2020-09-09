Google без предупреждения удалила из магазина почтовый клиент K-9 Mail за разное написание названия — но потом вернула Материал редакции
Команда указала разные варианты названия из-за «плохого поиска» в Google Play.
Google удалила из своего магазина приложений Google Play почтовый клиент K-9 Mail без предупреждения, рассказал в Twitter основатель проекта Джесси Винсент.
Компания объяснила удаление тем, что в описании были альтернативные названия приложения: K9, K9 Mail, K-9 Email и другие. По словам Винсента, команда указала разные варианты названия из-за «плохого поиска» в Google Play. Приложение удалено до обновления с исправлением нарушения, говорилось в уведомлении Google.
На момент публикации заметки приложение приняли обратно в магазин, сообщил Винсент со ссылкой на поддержку Google Play для разработчиков. Он не уточнил, удалила ли команда альтернативные названия из описания.
Последний раз приложение, по данным магазина, обновлялось в сентябре 2018 года. Сейчас в описании в Google Play других вариантов названия клиента нет. Приложение установили более 5 млн раз.
Сначала называем фиг знает как, нас банят за нарушения, мы поднимаем ор по поводу произвола гугла-рекламная шумиха забесплатно.
Ну как бесплатная, ценой одного страйка на аккаунте. 3 страйка - бан всех связанных аккаунтов навсегда. Т.е. если зарегаете новый, и он както окажется связан со старым - бан сразу и его тоже.
Блоги компаний
Показать еще