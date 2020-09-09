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Лиана Липанова
907

Cервис для расшифровки и редактирования аудиозаписей Descript бесплатно предложил восемь голосов для озвучки текста Материал редакции

Раньше сервис позволял создавать копию собственного голоса, а теперь предложил готовые.

5 комментариев
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Стартап Descript основателя Groupon Эндрю Мэйсона добавил в одноимённый сервис восемь стоковых голосов: они позволят бесплатно и без записи собственного голоса озвучить текст.

Раньше сервис позволял создавать копию собственного голоса для озвучки. Теперь появились и готовые голоса.

У каждого голоса есть своё имя: Ethan, Nancy, Ruth, Henry, Emily, Malcolm, Carla и Don. Кроме голоса, пользователи смогут выбрать стиль озвучки, например, драматическим голосом как при озвучке трейлера к фильму.

Andrew Mason @andrewmason
Today @DescriptApp (where I work) released some stock voices (made with our Overdub tech) that anyone can use for their voiceover projects. https://blog.descript.com/overdub-stock-voices/ https://t.co/46QyHbTEfL

Также в Descript появились горячие клавиши, обновился дизайн карт для опубликованных композиций, появилась возможность называть и переименовывать опубликованные файлы и другое.

Descript автоматически создаёт расшифровки, с помощью которых можно редактировать аудио- и видеофайлы, и предлагает другие инструменты для записи и редактирования подкастов.

Пользователи могут бесплатно отредактировать до четырёх часов записи, затем нужно оформить подписку за $10 в месяц.

#новость

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Илитный Иксперт

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На русском бы такую штуку. Про промт не вспоминайте только

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Дмитрий Титоян

Илитный
0

Есть просто читалки, если вы про это.

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Dmitry Mikushin

Илитный
0

https://github.com/Olga-Yakovleva/RHVoice

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Тапкин Кот

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Бекмамбетов рвет волосы - опят как лоха развели

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Petr

0

Продали этим видео, попробуем.

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