Cервис для расшифровки и редактирования аудиозаписей Descript бесплатно предложил восемь голосов для озвучки текста Материал редакции
Раньше сервис позволял создавать копию собственного голоса, а теперь предложил готовые.
Стартап Descript основателя Groupon Эндрю Мэйсона добавил в одноимённый сервис восемь стоковых голосов: они позволят бесплатно и без записи собственного голоса озвучить текст.
Раньше сервис позволял создавать копию собственного голоса для озвучки. Теперь появились и готовые голоса.
У каждого голоса есть своё имя: Ethan, Nancy, Ruth, Henry, Emily, Malcolm, Carla и Don. Кроме голоса, пользователи смогут выбрать стиль озвучки, например, драматическим голосом как при озвучке трейлера к фильму.
Также в Descript появились горячие клавиши, обновился дизайн карт для опубликованных композиций, появилась возможность называть и переименовывать опубликованные файлы и другое.
Descript автоматически создаёт расшифровки, с помощью которых можно редактировать аудио- и видеофайлы, и предлагает другие инструменты для записи и редактирования подкастов.
Пользователи могут бесплатно отредактировать до четырёх часов записи, затем нужно оформить подписку за $10 в месяц.
На русском бы такую штуку. Про промт не вспоминайте только
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