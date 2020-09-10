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Лиана Липанова
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«Ведомости»: «Мегафон» столкнулся с дефицитом виртуальных SIM-карт на фоне повышенного спроса на услугу Материал редакции

Операторам выделили по 15 тысяч профилей для подключения абонентов в тестовом режиме, говорит источник газеты.

  • Сотрудники в региональных и московских офисах «Мегафона» отказывают абонентам в подключении виртуальных SIM-карт, продажи которых в тестовом режиме начались в августе 2020 года, выяснили «Ведомости».
  • Представитель оператора заявил, что «точечно привести к временному дефициту» виртуальных SIM-карт мог повышенный интерес к новой технологии, пишет газета.
  • Сколько абонентов подключили такие SIM-карты, в компании не раскрывают. На начало сентября в сети «Мегафона» было зарегистрировано более 1,3 млн устройств с поддержкой eSim — потенциальный спрос на услугу высок, говорит представитель оператора, передаёт газета.
  • Профильные ведомства выделили «Мегафону», «Билайну», Tele2, «Тинькофф мобайлу» и «Сбермобайлу» по 15 тысяч профилей для eSim на каждого на время тестирования eSim, говорит источник «Ведомостей», близкий к одному из операторов связи.
  • В «Тинькофф мобайл» подтвердили, что оператор ограничен в числе подключений масштабом пилотного проекта. Количество уже подключённых абонентов в компании не раскрывают. Спрос на eSim пока есть и полностью удовлетворяется оператором, заверил представитель «Тинькофф мобайл». В Tele2 также заявили, что дефицита виртуальных SIM-карт нет.

#новость #мегафон #esim

Лиана Липанова
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Юрий Белоножкин

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Не выдержав нагрузки, сломался завод по добыче виртуальных сим карт

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Pavel Voronkov

1

Кто в курсе. Текущую физическую симку в виртуальную можно перевести, т.е. с сохранением номера?

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Zachary Vichinsky

Pavel
0

Да, можно. Я купил виртуальный номер Т2, написал в МФ заявление на перенос номера. Через 2 недели Т2 стал работать на моем старом номере МФ.

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Александр Кучеряев

0

Они же вирутаааальные как так то.
Шучу, ясен пень не в физическом наличии симки дело.

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ave ego

Александр
0

куратор не успевает))

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Boris Polikarpov

0

Интересно когда заработают с Apple Watch, но там вроде бы другая частота, а значит возможно никогда.. И еще сама Apple должна верифицировать симку.

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