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Лиана Липанова
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Сервис для расчёта зарплаты и ведения сотрудников на «удалёнке» Deel привлёк $30 млн от Spark Capital и других Материал редакции

Стартап привлекал $14 млн в мае 2020 года.

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Американский стартап Deel привлёк $30 млн в ходе раунда В, который возглавил Spark Capital, сообщает TechCrunch.

Среди других инвесторов — Y Combinator (Deel выпускник инкубатора), Нэт Фридман, Райаном Питерсен, Джон Цимерман, Вильям Хокки и Алексис Оганян.

Предыдущий раунд серии А состоялся в мае 2020 года: тогда стартап привлёк $14 млн от Andreessen Horowitz.

Компания предлагает услуги для удалённой работы и найма людей из других стран: начисление зарплаты, инструменты для соблюдения нормативных требований, налогового законодательства, помощь в составлении контрактов, например, с учётом местного трудового законодательства, выставление счетов-фактур и другие.

«Мы хотим предоставить услуги, к которым у удалённых сотрудников обычно нет доступа, и обеспечить им тот же уровень обслуживания, что и у сотрудников в офисе», — заявил гендиректор и сооснователь стартапа Алекс Буазиз (Alex Bouaziz).

Сейчас сервисом пользуется более 500 компаний (+100 с мая) и «тысячи» сотрудников из 140 стран, пишет TechCrunch.

Стоимость услуги составляет от $36 за человека в месяц и зависит от объёма и количества выбранных услуг, а также статуса сотрудника — штатный или подрядчик.

С момента основания в 2018 году стартап привлёк $48 млн. Оценку компания не раскрывает, но по словам Буазиза, с мая она выросла в три раза. В июле 2019 года Deel получила инвестиции от Altair Capital и других инвесторов.

#новость #инвестиции #стартапы

Лиана Липанова
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