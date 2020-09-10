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Галина Мубаракшина
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Google вслед за Facebook запустила сервис платных онлайн-мероприятий для блогеров и предпринимателей Материал редакции

Компания будет брать 20% комиссии.

4 комментария
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Google открыла доступ к сервису Fundo — платформе, которая позволяет блогерам организовать платные онлайн-мероприятия, пишет The Verge.

Чтобы провести мероприятие, нужно выбрать его тип (чат, встреча, мастер-класс), назначить дату и время, указать стоимость билета. Пользователь видит список мероприятий на сайте, выбирает то, что ему нравится, регистрируется и перечисляет деньги организатору.

Блогер может управлять беседой и, если участник нарушает правила, заблокировать его. Сервис перечисляет деньги после мероприятия.

Fundo берёт комиссию в размере 20% от выручки с продажи билетов, уточняет The Verge. Одновременно в чате могут участвовать до 30 человек, отмечает издание. В России через Fundo можно купить билет на мероприятие, но пока не организовать его.

Fundo — один из проектов инкубатора Arena 120. Google тестировала его летом 2019 года вместе с «несколькими сотнями доверенных тестировщиков», писало Variety.

Сервис наподобие Fundo в августе 2020 года представила Facebook: пользователи могут продавать доступ к видео, например, занятиям йогой или семинарам. В России эта функция пока недоступна.

#новость #google #arena120

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Тапкин Кот

1

Посмотрел, плати

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Кирилл Гуськов

0

🤔нашли платёжеспособную аудиторию, которая баз них не справится с организацией... мероприятий 🤣

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Yury Kotov

0

Рай для инфобизнеса

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AlexVulgarix

0

навернякак там будут очень ценный инсайды

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