Компания будет брать 20% комиссии.

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Google открыла доступ к сервису Fundo — платформе, которая позволяет блогерам организовать платные онлайн-мероприятия, пишет The Verge.

Чтобы провести мероприятие, нужно выбрать его тип (чат, встреча, мастер-класс), назначить дату и время, указать стоимость билета. Пользователь видит список мероприятий на сайте, выбирает то, что ему нравится, регистрируется и перечисляет деньги организатору.

Блогер может управлять беседой и, если участник нарушает правила, заблокировать его. Сервис перечисляет деньги после мероприятия.

Fundo берёт комиссию в размере 20% от выручки с продажи билетов, уточняет The Verge. Одновременно в чате могут участвовать до 30 человек, отмечает издание. В России через Fundo можно купить билет на мероприятие, но пока не организовать его.

Fundo — один из проектов инкубатора Arena 120. Google тестировала его летом 2019 года вместе с «несколькими сотнями доверенных тестировщиков», писало Variety.