До Дзен-среды осталось
«Сбербанк» анонсировал первую конференцию о трансформации компании: расскажет о новых сервисах и продуктах Материал редакции
24 сентября в 10:00 мск.
«Сбербанк» проведёт 24 сентября 2020 года первую онлайн-презентацию «СберКонф». Она начнётся в 10:00 мск, приглашение можно получить, оставив e-mail.
Банк обещает рассказать о новых сервисах и продуктах для клиентов, а также «о самой большой трансформации “Сбербанка” за всю историю».
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Roman MoskovskiyRoman
Хотя если они сделают бренд Сбер и зонтично от него все остальное:
Сбер Банк
Сбер Маркет
Сбер Мобайл
Сбер Такси (Ситимобил)
Сбер Еда (Деливери)
Сбер Лавка (Самокат+Кухня на районе)
Сбер Юла
И тд
То будет очень даже не плохо
Лучезарный Смех
Это будет так же зрелищно как у Apple, или так же уныло как какой-нибудь Кинотавр?
WPSTUDIO
В СберПокупайВсёПодряд?
Андрей Широков
Больше, чем СберКухня
Александр Свинин
Анонсировал или купил готовую?
Viktor Mann
Прочитал как Сбер Конь