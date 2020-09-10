«Сбербанк» проведёт 24 сентября 2020 года первую онлайн-презентацию « СберКонф ». Она начнётся в 10:00 мск, приглашение можно получить, оставив e-mail.

Банк обещает рассказать о новых сервисах и продуктах для клиентов, а также «о самой большой трансформации “Сбербанка” за всю историю».