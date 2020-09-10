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Татьяна Боброва
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«Сбербанк» анонсировал первую конференцию о трансформации компании: расскажет о новых сервисах и продуктах Материал редакции

24 сентября в 10:00 мск.

«Сбербанк» проведёт 24 сентября 2020 года первую онлайн-презентацию «СберКонф». Она начнётся в 10:00 мск, приглашение можно получить, оставив e-mail.

Банк обещает рассказать о новых сервисах и продуктах для клиентов, а также «о самой большой трансформации “Сбербанка” за всю историю».

#новость #сбербанк

Татьяна Боброва
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Roman Moskovskiy

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Яндекс: только не списывай точь-в-точь

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Roman Moskovskiy

Roman
1

Хотя если они сделают бренд Сбер и зонтично от него все остальное:

Сбер Банк
Сбер Маркет
Сбер Мобайл
Сбер Такси (Ситимобил)
Сбер Еда (Деливери)
Сбер Лавка (Самокат+Кухня на районе)
Сбер Юла
И тд

То будет очень даже не плохо

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Лучезарный Смех

1

Это будет так же зрелищно как у Apple, или так же уныло как какой-нибудь Кинотавр?

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WPSTUDIO

0

В СберПокупайВсёПодряд?

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Андрей Широков

0

Больше, чем СберКухня

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Александр Свинин

0

Анонсировал или купил готовую?

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Viktor Mann

0

Прочитал как Сбер Конь

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