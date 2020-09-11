Делиться коллекциями можно будет по ссылке или с подписчиками.

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«Яндекс.Коллекции», в которых пользователи публикуют подборки изображений, видео, книг, товаров, ссылок и другой информации, изменят формат работы с 21 сентября 2020 года.

Сервис перестанет показывать коллекции в поиске «Яндекса», разделе «Картинки» и официальном канале «Коллекций» в «Дзене». Лента рекомендаций и поиск по коллекциям других пользователей в будут закрыты.

Пользователи смогут искать информацию только в своих коллекциях и коллекциях тех, на кого подписаны. Но они по-прежнему смогут приглашать соавторов и делиться коллекциями по ссылке, пояснили в компании.

«Яндекс» решил изменить формат сервиса, чтобы сфокусироваться на удобном хранении различных находок из интернета, «что-то вроде раздела «Избранное», только для всего интернета сразу».

Блогерам или владельцам бизнеса, которые использовали «Яндекс.Коллекции» для продвижения, компания рекомендовала перенести информацию в другие сервисы, например «Дзен», «Услуги», «Маркет».