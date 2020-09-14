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Галина Мубаракшина
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«Ъ»: Huawei использует технологическую платформу «Яндекса» для запуска своего голосового помощника в России Материал редакции

Партнёрство позволит Huawei выйти на новый рынок, а «Яндексу» — продвинуть свои технологические решения, полагает собеседник издания.

  • Huawei договорилась с «Яндексом» об использовании технологической платформы, на которой работает голосовой помощник «Алиса», для адаптации своего голосового ассистента Celia в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Mobile-review.
  • Партнёрство обсуждается, подтвердил газете источник на рынке голосовых технологий. «Яндекс» и Huawei отказались от комментариев.
  • Компании уже сотрудничают в области голосовых помощников: «Алиса» предустановлена на смартфонах Honor 30 Pro+, отмечает газета.
  • Партнёрство с «Яндексом» поможет Huawei быстрее выйти на этот рынок в России на уровне Google, а «Яндексу» — продвинуть свои технологические решения для других компаний, рассказал изданию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
  • По оценкам разработчика разговорного ИИ Just AI, в ноябре 2019 года голосовыми помощниками в России пользовались свыше 50 млн человек. 45 млн прибегали к помощи «Алисы», 8 млн человек — Siri от Apple, 7 млн человек — Google Ассистента.
  • Huawei анонсировала новую версию операционной системы HarmonyOS 2.0 в сентябре 2020 года. Android-смартфоны Huawei выходят без поддержки сервисов Google, поскольку компания находится под санкциями США.

#новость #яндекс #huawei

Галина Мубаракшина
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max smirnoff

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 своего голосового ассистента Celia

Циля ?

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Николай Шелопугин

0

Вопрос не со теме. Ребят, выбираю телевизор, предлагают на платформе Яндекса. Отзывы противоречивые, но обитателям vc вселенское доверие) Может кто-то уже юзал, посоветуйте

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Григорий Иоффе

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 рассказал изданию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Может пора перестать его спрашивать? Все равно ничего полезного сказать не может

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