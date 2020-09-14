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«Ъ»: Huawei использует технологии «Яндекса» для запуска своего голосового помощника в России Материал редакции
Партнёрство позволит Huawei выйти на новый рынок, а «Яндексу» — продвинуть свои технологические решения, полагает собеседник издания.
- Huawei договорилась с «Яндексом» об использовании технологической платформы, на которой работает голосовой помощник «Алиса», для адаптации своего голосового ассистента Celia в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Mobile-review.
- Партнёрство обсуждается, подтвердил газете источник на рынке голосовых технологий. «Яндекс» и Huawei отказались от комментариев.
- Компании уже сотрудничают в области голосовых помощников: «Алиса» предустановлена на смартфонах Honor 30 Pro+, отмечает газета.
- Партнёрство с «Яндексом» поможет Huawei быстрее выйти на этот рынок в России на уровне Google, а «Яндексу» — продвинуть свои технологические решения для других компаний, рассказал изданию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
- По оценкам разработчика разговорного ИИ Just AI, в ноябре 2019 года голосовыми помощниками в России пользовались свыше 50 млн человек. 45 млн прибегали к помощи «Алисы», 8 млн человек — Siri от Apple, 7 млн человек — Google Ассистента.
- Huawei анонсировала новую версию операционной системы HarmonyOS 2.0 в сентябре 2020 года. Android-смартфоны Huawei выходят без поддержки сервисов Google, поскольку компания находится под санкциями США.
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Григорий Иоффе
рассказал изданию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Может пора перестать его спрашивать? Все равно ничего полезного сказать не может
KeleriusГригорий
Так. Стопэ. Эльдар классный аналитик. Всегда интересно угорать с его мнения. Особенно по Самсунгу и его провальному процессору. Без него скучно же
Вася Пражкин
Интересно, кто первым назовет голосового помощника для России - "Бля"?
- Эй, Бля, как ехать на улицу Ленина, Бля?
- Слышь, Бля, в объезд давай.
Десятки миллионов пользователей соберет не отходя от кассы.
Я не скажу свое имя машинеВася
Ну это слишком грубо, да и при ребенке не скажешь.
Лучше просто 'Слышь, пёс'
Николай Шелопугин
Вопрос не со теме. Ребят, выбираю телевизор, предлагают на платформе Яндекса. Отзывы противоречивые, но обитателям vc вселенское доверие) Может кто-то уже юзал, посоветуйте
Andrew ArtishchevНиколай
Тебе надо телевизор выбирать не по платформе, а по типу экрана. Он должен быть oled, значит lg.
Смотрим модели этого года, если дорого, то прошлого года или позапрошлого.
Николай ШелопугинAndrew
С типом экрана определился, осталась именно платформа)
Сергей МилосердовНиколай
Яндекс на основе Android (или Android TV), поэтому вполне себе, особенно если любите пиратский софт. Но самая дружелюбная ОС у LG конечно.
VictorAndrew
Железная логика. Из Эльдорадо стартапер мерчендайзер?
Слава МакAndrew
По типу экрана выбирать это уже когда взвешиваешь свой бюджет
Если в кармане условные 50К, то об олед мечтать не приходится
KeleriusНиколай
Создайте пост в "Вопросах". А то оффтоп
Николай ШелопугинKelerius
+
max smirnoff
своего голосового ассистента Celia
Циля ?
Сергей Милосердовmax
Сили
Сергей Подливчук
Почему просто не юзать Алису? Она даже иногда не бесит.
evilnw
Похоже, что рано или поздно Yandex войдет в состав Huawei.
Тимур Каримуллинevilnw
Похоже, что рано или поздно Yandex Такси войдёт в состав Uber
Elijah GarrisonТимур
Похоже, что рано или поздно Китай войдёт в состав РФ 😂