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Галина Мубаракшина
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«Ъ»: Huawei использует технологии «Яндекса» для запуска своего голосового помощника в России Материал редакции

Партнёрство позволит Huawei выйти на новый рынок, а «Яндексу» — продвинуть свои технологические решения, полагает собеседник издания.

  • Huawei договорилась с «Яндексом» об использовании технологической платформы, на которой работает голосовой помощник «Алиса», для адаптации своего голосового ассистента Celia в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Mobile-review.
  • Партнёрство обсуждается, подтвердил газете источник на рынке голосовых технологий. «Яндекс» и Huawei отказались от комментариев.
  • Компании уже сотрудничают в области голосовых помощников: «Алиса» предустановлена на смартфонах Honor 30 Pro+, отмечает газета.
  • Партнёрство с «Яндексом» поможет Huawei быстрее выйти на этот рынок в России на уровне Google, а «Яндексу» — продвинуть свои технологические решения для других компаний, рассказал изданию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
  • По оценкам разработчика разговорного ИИ Just AI, в ноябре 2019 года голосовыми помощниками в России пользовались свыше 50 млн человек. 45 млн прибегали к помощи «Алисы», 8 млн человек — Siri от Apple, 7 млн человек — Google Ассистента.
  • Huawei анонсировала новую версию операционной системы HarmonyOS 2.0 в сентябре 2020 года. Android-смартфоны Huawei выходят без поддержки сервисов Google, поскольку компания находится под санкциями США.

#новость #яндекс #huawei

Галина Мубаракшина
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18 комментариев
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Григорий Иоффе

21

 рассказал изданию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Может пора перестать его спрашивать? Все равно ничего полезного сказать не может

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Kelerius

Григорий
1

Так. Стопэ. Эльдар классный аналитик. Всегда интересно угорать с его мнения. Особенно по Самсунгу и его провальному процессору. Без него скучно же

Ответить

Вася Пражкин

3

Интересно, кто первым назовет голосового помощника для России - "Бля"?
- Эй, Бля, как ехать на улицу Ленина, Бля?
- Слышь, Бля, в объезд давай.
Десятки миллионов пользователей соберет не отходя от кассы.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Вася
0

Ну это слишком грубо, да и при ребенке не скажешь.
Лучше просто 'Слышь, пёс' 

Ответить

Николай Шелопугин

–2

Вопрос не со теме. Ребят, выбираю телевизор, предлагают на платформе Яндекса. Отзывы противоречивые, но обитателям vc вселенское доверие) Может кто-то уже юзал, посоветуйте

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Andrew Artishchev

Николай
5

Тебе надо телевизор выбирать не по платформе, а по типу экрана. Он должен быть oled, значит lg.

Смотрим модели этого года, если дорого, то прошлого года или позапрошлого. 

Ответить

Николай Шелопугин

Andrew
0

С типом экрана определился, осталась именно платформа)

Ответить

Сергей Милосердов

Николай
1

Яндекс на основе Android (или Android TV), поэтому вполне себе, особенно если любите пиратский софт. Но самая дружелюбная ОС у LG конечно.

Ответить

Victor

Andrew
0

Железная логика. Из Эльдорадо стартапер мерчендайзер?

Ответить

Слава Мак

Andrew
0

По типу экрана выбирать это уже когда взвешиваешь свой бюджет
Если в кармане условные 50К, то об олед мечтать не приходится

Ответить

Kelerius

Николай
2

Создайте пост в "Вопросах". А то оффтоп

Ответить

Николай Шелопугин

Kelerius
0

+

Ответить

max smirnoff

2

 своего голосового ассистента Celia

Циля ?

Ответить

Сергей Милосердов

max
1

Сили

Ответить

Сергей Подливчук

2

Почему просто не юзать Алису? Она даже иногда не бесит.

Ответить

evilnw

0

Похоже, что рано или поздно Yandex войдет в состав Huawei.

Ответить

Тимур Каримуллин

evilnw
0

Похоже, что рано или поздно Yandex Такси войдёт в состав Uber

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Elijah Garrison

Тимур
1

Похоже, что рано или поздно Китай войдёт в состав РФ 😂

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