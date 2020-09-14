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Рая Хачатрян
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YouTube запустит в Индии сервис коротких видео Shorts — конкурирующий TikTok в стране не работает с июня Материал редакции

  • YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео YouTube Shorts. Пользователи могут загрузить короткие видео в YouTube Shorts и там же редактировать их. Cервис похож на TikTok: в нем можно совмещать несколько видео, ускорять или замедлять, есть таймер и обратный отсчет. Максимальная длительность видео в YouTube Shorts — 15 секунд. На видео также можно наложить музыку из библиотеки YouTube.

  • Демо-версия YouTube Shorts появится в Индии в ближайшие дни. YouTube планирует запустить функцию и в других странах, но пока компания не анонсировала конкретные планы.

  • О работе над YouTube Shorts источники The Information рассказали в апреле. Летом 2020 года власти Индии заблокировали TikTok, который мог бы стать основным конкурентом YouTube Shorts. По словам властей, TikTok наносила «ущерб суверенитету и целостности Индии».
  • TikTok пытаются заблокировать и власти США. Там уже работает аналог TikTok от Facebook — сервис коротких видео Reels.

#новость #TikTok #YouTube

Рая Хачатрян
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