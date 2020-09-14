YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео YouTube Shorts. Пользователи могут загрузить короткие видео в YouTube Shorts и там же редактировать их. Cервис похож на TikTok: в нем можно совмещать несколько видео, ускорять или замедлять, есть таймер и обратный отсчет. Максимальная длительность видео в YouTube Shorts — 15 секунд. На видео также можно наложить музыку из библиотеки YouTube.